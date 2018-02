Traumfußball, Gala und gute Wünsche

Apropos Gala: Magdalena Neuner, Dirk Nowitzki und Borussia Dortmund heißen die Sieger der diesjährigen "Sportler des Jahres"-Wahl. Gefeiert wurde in festlichem Rahmen in Baden-Baden und im ZDF. NBA-Champion Dirk Nowitzki, der sich auf den Saisonstart in der Liga vorbereitet, bedankte sich via Schalte aus Dallas. Glückwünsche für die Geehrten gab's reichlich, für Nowitzki via Twitteraccount des Superstars (@swish41).





Apropos Zuspruch: Fleißig am Voten sind augenblicklich auf www.sportstudio.zdf.de für den Newcomer der Saison in der Fußball-Bundesliga vor allem die Schalke-Fans. Nicht ganz unerwartet nach soviel Fanpower liegt derzeit der Finne Temuu Pukki ganz vorn. Weiter geht's: fleißig abstimmen, wir bemühen uns um den Sieger der Abstimmung als Studiogast in einer der nächsten Sendungen des kommenden Jahres.