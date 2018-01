Verkehrte Welt in der Bundesliga

Die Liga spielt weiterhin verrückt und Mainz den besten Fußball. Doch den Blick auf die Tabelle, wir ahnen es schon, wertet Thomas Tuchel als "Momentaufnahme". Er wird damit seinem Ruf als unaufgeregter Analyst gerecht. Dem bescheidenen Coach euphorische Hymnen oder gar Europacup-Ambitionen zu entlocken, ist ungefähr so aussichtsreich, als ob man einen Pottwal mit einem Teelöffel füttern und satt machen wollte.

Tuchel geht nicht auf Tuchfühlung mit dem in der Branche weit verbreitetem Populismus. Sein Credo ist ständige Weiterbildung - auch und gerade in Momenten des Erfolges. Sie verlangt er von sich selbst und von seinen Spielern. Genau durch diese Haltung ist er an seinen Job gekommen. Zehn Jahre hat er im Jugendbereich gewirkt, den Trainerberuf von der Pike auf gelernt und sich mit viel Fleiß über den C-, B- und A-Schein bis zur Profi-Trainerlizenz hochgedient.