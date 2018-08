Besserung nach der so genannten Testphase? Ist nicht in Sicht! Das erste Jahr des Videobeweises ist aus Sicht von allen Beteiligten in der Bundesliga und vor allem der Fans eine Katastrophe. Dabei könnte alles so einfach sein, so wie in Russland.



"Wir haben es bei der Weltmeisterschaft gesehen: Da hatten wir einen leitenden Schiedsrichter aus Simbabwe, einen Vierten Offiziellen aus Saudi-Arabien und im Videoraum saß einer aus Uruguay", wirft Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen ein: "Es gab keine Testphase und der Videobeweis wurde zu etwas gemacht, was er sein soll, nämlich eine ganz wunderbare, sinnvolle und gerechte Einrichtung. Und dann haben wir das, was wir letzten Freitag in München erlebt haben. Das steht im Gegensatz zu dem, was es sein sollte." Er ist nicht der einzige, der das so empfindet, sondern Millionen Fußball-Fans.