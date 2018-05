Voller Einsatz für München 2018

Es ist zwar noch ein halbes Jahr hin, wenn am 6. Juli 2011 die Entscheidung fällt, welche Stadt die Olympischen Winterspiele 2018 ausrichten darf, doch für Witt und den Geschäftsführer der Bewerbungsgesellschaft Schwank steht am 11. Januar schon der nächste Meilenstein in Sachen Olympia-Bewerbung auf dem Programm. Denn dann geben neben München auch die beiden Mitbewerber Annecy (Frankreich) und Pyeongchang (Südkorea) das große Bid Book beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ab. Anfang März kommt die IOC-Evaluierungskomission in München vorbei.