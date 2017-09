Im Finale am Sonntag (20.30 Uhr) entscheidet sich entweder gegen Rekordtitelträger Russland oder Belgien, welches Edelmetall die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nach Hause bringt. In der Tauron-Arena agierten die Deutschen zu Beginn ein wenig verhalten, die Serben wirkten aggressiver. Diagonalangreifer Georg Grozer scheiterte mit seinen Angriffen oft am überragenden serbischen Block.