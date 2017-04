das aktuelle sportstudio vom 8. April 2017

Datum: 18.11.2016

FC Bayern gegen Borussia Dortmund - seit Jahren ein Festtag im deutschen Fußball. Für beide Teams bildet der deutsche Clasico am 28. Spieltag den Auftakt zu den Wochen der Wahrheit. Schon kommenden Dienstag und Mittwoch stehen die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League für beide Kontrahenten an. Damit ist die Ligapartie am Samstag der letzte Testlauf. Nach der Niederlage in Hoffenheim will sich der Spitzenreiter keine weitere Pleite leisten. Der BVB kann sich seinerseits im Kampf um ein direktes Champions-League-Ticket nicht mehr allzu viele Rückschläge im Fernduell um Platz drei mit Hoffenheim leisten. Andererseits ist die Erholungspause für beide Mannschaften bis zu den Champions League-Partien am Dienstag, bzw. Mittwoch nur sehr kurz. Umso spannender die Frage: Mit welchem Personal bestreiten Carlo Ancelotti und Thomas Tuchel angesichts des drohenden Kräfteverschleißes das Treffen in München?