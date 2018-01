Vom Fast-Absteiger zum Champions-League-Anwärter

In einer Woche könnte es dann was Festes werden mit der Führungsposition, wenn die schwarz-weiß-grüne die schwarz-gelbe Borussia im Topspiel besiegt. Denn die Zahlen lügen nicht: aktuell Platz zwei für den so-gut-wie-Absteiger 2011, die zweitwenigsten Gegentore für die zweitschlechteste Abwehr des Vorjahres und 29 Punkte nach 14 Spielen - so viele Zähler hatte die Mannschaft mit der Raute in der vergangenen Spielzeit erst nach 31 Spieltagen. Der VfL Borussia Mönchengladbach und die erfolgreiche Mutation vom Zweitligakandidaten zum Champions-League-Anwärter.