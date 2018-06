Gladbach: Mit Kramer gegen den Wankelmut

Ein gutes Beispiel für die Unwucht im Spiel der Borussia ist Matthias Ginter. Kramers Mit-Weltmeister aus dem Sommer 2014 wechselte vor der Saison als mit 17,5 Millionen Euro teuerster Einkauf in der Klubhistorie von Dortmund nach Gladbach. Speziell in der WM-Saison war es ihm dabei wichtig, nicht mehr vorrangig als Allrounder wahrgenommen zu werden. „In Gladbach bin ich Führungsspieler mit einer festen Position“, kommentierte der Innenverteidiger, der mittlerweile aber auch schon mal Christoph Kramer im defensiven Mittelfeld – sehr gut – vertreten hat. Mit seinen Treffern gegen Hannover und in Hoffenheim bewies der Nationalspieler zudem seine offensiven Qualitäten, schwächelte gemeinsam mit dem Dänen Jannik Vestergaard aber auch wiederholt im Abwehrzentrum. Wie etwa beim 1:6 in Dortmund oder beim 1:5 gegen Leverkusen.