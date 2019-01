90 Fazit:

Der FC Schalke 04 schlägt den VfL Wolfsburg dank einer deutlichen Leistungssteigerung in Halbzeit zwei und Doppelpacker Daniel Caligiuri mit 2:1. Die Wölfe dominierten den ersten Durchgang, konnten jedoch zu wenig daraus mitnehmen und gingen im Zuge des Elfmetertores von Schalkes Außenverteidiger (8.) und Rexhbeçajs Abpraller-Tor (20.) mit einem 1:1 in die Pause. In Durchgang zwei zeigte S04 dann ein verändertes Gesicht, kam mit Dampf aus der Pause und verpasste bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff aufgrund einer Glanzparade von Casteels die Führung. In der Folge konnte Wolfsburg den Sturmlauf der Hausherren wieder etwas abfangen und kam selbst zu einer Großchance, als Weghorst in Minute 66 von einem ausbleibenden Pfiff von Schiri Gräfe profitierte. Den zweiten Treffer erzielten letztlich trotzdem die Schalker. Nach einem Sololauf von McKennie schweißte Caligiuri die Pille in der 78. Minute zu seinem zweiten Treffer in die Maschen. Ein Ausgleich war den Wölfen nicht mehr vergönnt. So blieb es beim 2:1-Erfolg der Knappen, die damit einen deutlich besseren Start als noch in der Hinrunde feiern. Für Wolfsburg dagegen ist die Ungeschlagen-Serie von sechs Partien vorerst Geschichte. In der Tabelle klettert S04 mit diesem Dreier auf Platz 12. Wolfsburg rutscht auf Rang sechs ab.

90 Spielende

90 Haji Wright lässt das 3:1 liegen! Der bullige Stürmer wird im Zuge eines Konters mustergültig von der linken Seite in Szene gesetzt, schiebt den Ball aber aus wenigen Metern am linken Pfosten vorbei. Wenig später scheitert Kutucu an Casteels.

90 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Ahmed Kutucu

90 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Steven Skrzybski

90 Tedesco nimmt mit seinen Wechseln kurz vor Abpfiff nochmal ordentlich Zeit von der Uhr. Inzwischen sind Wright und Serdar für Uth und McKennie auf dem Rasen. Als nächster wird gleich der Youngster Kutucu kommen.

90 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Suat Serdar

90 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Weston McKennie

90 Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Kann der VfL hier noch den Ausgleich erzielen, oder sorgen die Schalker für die Entscheidung?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Haji Wright

90 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Mark Uth

89 Hauchzart! Eine Flanke von der linken Seite fliegt in den Schalker Strafraum, Brooks trifft den Ball nicht voll, trotzdem trudelt der Ball nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

88 Wolfsburgs Coach geht all-in. Yannick Gerhardt geht runter und Yunus Malli trabt aufs Feld. Können die neuen Leute nochmal für eine Initialzündung beim VfL sorgen?

87 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Yunus Mallı

87 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Yannick Gerhardt

86 Trotz der personellen Veränderungen spielt seit dem 2:1 nur der FC Schalke 04. Die Wölfe erlauben sich viel zu viele Ungenauigkeiten und Fehlpässe und verlieren den Ball im Sekundentakt.

85 Bruno Labbadia bringt den nächsten frischen Offensivmann. Der Ex-Hannoveraner Felix Klaus betritt den Rasen und ersetzt Renato Steffen.

84 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Felix Klaus

84 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Renato Steffen

82 Dem VfL Wolfsburg droht das Spiel zu entgleiten. Die Gäste, die eine starke erste Hälfte spielten, finden in diesem zweiten Durchgang einfach keinen Zugang in die Offensive.

78 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Daniel Caligiuri

Der FC Schalke 04 führt und Daniel Caligiuri schnürt den Doppelpack. Weston McKennie tankt sich von der linken Seite nach innen und marschiert mutterseelenallein durchs Mittelfeld. Auf dem rechten Flügel läuft Caligiuri mit, der kurz vorm Sechzehner in Szene gesetzt wird. Der Außenverteidiger nimmt Roussillon mit einem kleinen Schlenker nach innen aus dem Spiel und donnert das Leder kompromisslos ins lange Eck.

77 Schalke erarbeitet sich einen Eckball von der rechten Seite, den Knoche allerdings resolut aus der Gefahrenzone köpft. So brennt nichts an.

74 Steffen geht an der rechten Seitenauslinie hart in den Zweikampf mit Schalkes Oczipka und scheint sich dabei selbst gehörig wehgetan zu haben. Der ehemalige Baseler muss an der Seitenlinie behandelt werden, trabt aber anschließend leicht humpelnd zurück auf den Rasen.

73 Der angesprochene Wechsel ist vollzogen. Brekalo kommt für den Torschützen. Elvis Rexhbeçaj durfte heute seinen ersten Bundesligatreffer bejubeln und hat nun Feierabend.

72 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Josip Brekalo

72 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Elvis Rexhbeçaj

69 Dem VfL scheint die Weghorst-Chance gut getan zu haben. Die Wölfe zeigen sich im Spiel nach vorne nun wieder etwas agiler und lassen sich von Schalkes Pressing nicht mehr ganz schnell in die Defensive drängen. Mit Brekalo wird in den kommenden Minuten zusätzlich ein frischer Offensivmann den Rasen betreten.

67 Gelbe Karte für Weston McKennie (FC Schalke 04)

McKennie nimmt im Luftzweikampf den Ellenbogen zu Hilfe und kassiert zu Recht die Gelbe Karte. Für den Mittelfeldmann ist es die Fünfte in dieser Saison. Damit wird er am kommenden Wochenende in Berlin fehlen.

66 Weghorst hat die Großchance! Wolfsburgs einzige Spitze geht im Strafraum der Hausherren resolut in den Zweikampf mit Sané. Der Senegalese geht zu Boden. Alles rechnet mit einem Pfiff, doch Gräfe lässt weiterlaufen. Weghorst schaltet als Erster und visiert von links per Schlenzer das lange Eck. Knapp rauscht der Ball vorbei.

63 Der in der Hinrunde am häufigsten gefoulte Spieler, Maximilian Arnold, bekommt im Mittelfeld wieder auf die Socken. Gräfe zückt die Pfeife und entscheidet auf Freistoß VfL.

59 Die Gäste schieben wieder etwas höher und laufen die Schalker früher an. Entsprechend verliert das Spiel wieder an Fahrt. Für den Moment hat Wolfsburg die gute Phase der Knappen unbeschadet überstanden.

56 Die Hausherren drücken auf den zweiten Treffer. Die Mannschaft von Domenico Tedesco scheint sich mit dem veränderten Formation deutlich wohler zu fühlen und startet in dieser Phase einen gefährlichen Sturmlauf nach dem anderen. Die Abwehr des VfL ist erstmals in dieser Partie wirklich gefordert.

54 Auf der Gegenseite bekommt Mehmedi die Doppelchance per Standard, führt die beiden Freistöße aber jeweils ausbaufähig aus.

52 S04 erhöht die Schlagzahl! Die Blau-Weißen kommen mit Dampf aus der Kabine und haben die nächste Chance auf dem Fuß. Aus der zweiten Reihe zieht McKennie ab, haut die Pille aber nur rechts am Tor vorbei.

50 Riesenparade von Casteels! McKennie wird auf links die Linie runtergeschickt und macht ordentlich Meter. Der Youngster schaufelt den Ball von der Torauslinie nach innen, wo Uth am langen Pfosten zum Kopfball kommt, den Wolfsburgs Schlussmann mit einem großartigen Reflex aus dem Eck kratzt. Bei der folgenden Ecke trifft Rudy zusätzlich per Kopf den Querbalken. Schalke dreht auf!

49 Das erste Offensivzeichen setzen trotzdem wieder die Gäste. Steffen tankt sich auf dem linken Flügel durch und holt zumindest einen Eckball von besagter Seite heraus. Dieser bleibt ohne Folgen.

47 Eine Änderung gibt's dagegen in taktischer Form bei den Schalkern zu vermelden. Tedesco stellt zu Beginn dieser zweiten Hälfte auf Dreierkette in der Verteidigung um. Damit rückt Stambouli in die Innenverteidigung, während Caligiuri und Oczipka deutlich höher stehen.

46 Weiter geht's auf Schalke! Schiri Gräfe gibt die Kugel wieder frei und eröffnet die zweiten 45 Minuten, die beide Teams zunächst personell unverändert angehen werden.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem 1:1 Unentschieden gehen Schalke 04 und der VfL Wolfsburg in die Pause. Aus Sicht der Hausherren ist dieser Spielstand durchaus schmeichelhaft. Vor knapp 60.000 Zuschauern fanden die Gäste aus der Autostadt besser in die Partie und verpassten den Blitzstart nur aufgrund einer Glanzparade von Alexander Nübel, der in Minute vier gegen Mehmedi aus kurzer Distanz rettete. Aus dem Nichts trafen dafür wenig später die Schalker, die nach einem dummen Einsteigen von William zum Elfmeter eingeladen wurden. Caligiuri nahm sich der Sache an und verwandelte sicher. Der VfL brauchte einige Minuten, um sich von dem Gegentreffer zu erholen, übernahm dann jedoch wieder die Spielführung und belohnte sich schließlich doch noch in Minute 20 in Form eines von Elvis Rexhbeçaj genutzten Abprallers. In der Folge blieben die Gäste auf dem Gaspedal und vergaben in der 27. Minute eine weitere Großchance durch Yannick Gerhardt. S04 dagegen wachte erst kurz vor der Pause nochmal auf und ergriff selbst die Initiative auf dem Weg nach vorne. Am Ergebnis änderte sich vor dem Halbzeitpfiff nichts mehr. Für den zweiten Durchgang ist damit weiterhin alles offen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Schalke wird in diesen Schlussminuten nochmal stärker. Vor allem Caligiuri macht über rechts viel Betrieb und schließt nach kurzem Dribbling vom Sechzehnereck aufs kurze Eck ab. Der Ball schießt am Kasten vorbei.

45 Es gibt zwei Minuten obendrauf. Passiert hier noch etwas vor der Pause?

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Mehmedi geht kurz hinter der Mittelfeldlinie in den Zweikampf mit Schöpf kassiert einen bösen Tritt vom Schalker, der ihm unbeabsichtigt auf den rechten Knöchel steigt. Für den Schweizer scheint es nach kurzer Behandlung aber weiterzugehen.

40 ...Da hat nicht viel gefehlt! Der Ball rauscht durch an den langen Pfosten, wo gleich mehrere Schalker am Spielgerät vorbeirutschen. Glück für den VfL!

39 Roussillon verliert den Ball auf der linken Seite und setzt gegen Caligiuri per Foul nach. Die Freistoßmöglichkeit aus knapp 20 Metern lässt sich sehen...

36 Schöpf wird auf der rechten Seite schön in Szene gesetzt. Das Abspiel ins Zentrum zu McKennie landet aber nur im Fuß eines Wolfsburger Defensivmanns.

34 Sané blockiert den Ball an der Torauslinie auf Kosten eines Eckballs, der allerdings keine nennenswerten Folgen hat. Die Kugel fliegt von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, wo ein Schalker Abwehrspieler zur Klärung bereit steht.

30 Caligiuri mit Gewalt! Der Torschütze zum 1:0 zieht in Robben-Manier von der rechten Seite parallel zur Strafraumkante nach innen und brettert die Kugel per Spannschuss in Richtung linkes oberes Toreck. Der Ball geht klar vorbei.

27 Nächstes dickes Ding für den VfL! Gerhardt bekommt den Ball auf halbrechts im Sechzehner durchgesteckt. Der zentrale Mittelfeldspieler hat nur noch Nübel vor sich, doch der Schalker Keeper stürmt mutig aus seinem Kasten und pariert mit beiden Beinen.

23 Wolfsburg beweist mit diesem Ausgleich eine tolle Moral. Die Wölfe haben sich schnell von dem Rückstand erholt und haben zu ihrem Spiel aus der Anfangsphase zurückgefunden. Schalke steht defensiv teilweise zu unorganisiert und lässt große Lücken, in die die Grün-Weißen reinstoßen können.

20 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Elvis Rexhbeçaj

Dafür klingelt's jetzt! Steffen schlägt die Pille in überragender Manier von der rechten Seite an den langen Pfosten zu Mehmedi. Der Schweizer steht völlig blank, trifft mit seinem Schuss aber nur den rechten Außenpfosten. Der Ball prallt zurück in den Rückraum, wo Rexhbeçaj als Erster schaltet und das Leder mit links flach im Kasten versenkt.

19 ...In die Mauer. Admir Mehmedi nimmt sich der Sache an, bleibt aber an dem Bein eines Schalker Abwehrspielers hängen. Da hätte man mehr raus machen können.

18 Zum wiederholten Male fliegt der Ball von rechts in den Strafraum der Hausherren. Die S04-Verteidigung ist zur Stelle, muss sich jedoch einen Freistoß zentral wenige Meter vor dem Sechzehner gefallen lassen, da McKennie der Ball an die Hand springt.

16 Der VfL ist weiterhin dabei den Gegentreffer zu verdauen. Die Wölfe sind um die Spielführung bemüht, finden in dieser Phase aber nicht mehr so leicht nach vorne wie noch in den ersten Minuten.

13 Den Gelsenkirchenern scheint der Führungstreffer gut zu tun. Über links kombinieren sich die Knappen nach vorne und suchen den Abschluss letztlich auf halbrechts von der Strafraumkante in Person von Steven Skrzybski. Die Pille zischt um gut einen Meter links am Kasten vorbei.

10 So schnell kanns gehen! Der VfL erwischte hier eigentlich den deutlich besseren Start, doch der Fehler von William und die Kaltschnäuzigkeit von Caligiuri sorgen dafür, dass das Spiel nun erstmal in eine andere Richtung läuft.

8 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Daniel Caligiuri

Daniel Caligiuri tritt als Ersatzmann für den verletzt fehlenden Nabil Bentaleb an und verwandelt sicher halbhoch links ins Eck. Casteels hat die richtige Ecke, ist aber chancenlos.

7 Elfmeter für Schalke! Was für eine dumme Aktion von William! Der Wolfsburger Außenverteidiger kommt auf links im Sechzehner gegen Schöpf zu spät und trifft klar den Fuß des Schalker Offensivmanns.

4 Erster Hochkaräter! Der VfL bestimmt in dieser Anfangsphase das Geschehen und hatte nun auch die erste richtig gute Chance. Gerhardt hebelt den Ball halbhoch von links nach innen, wo Mehmedi am kurzen Pfosten die Rübe reinhält und Nübel zur Glanzparade zwingt. Der Fährmann-Ersatz reißt die linke Pranke hoch und pariert über die Querlatte.

2 Der erste Ansatz einer Chance bietet sich für die Wolfsburger nach zwei Minuten. Steffen flankt das Leder von der rechten Seite an den langen Pfosten, wo Mehmedi einen Schritt zu spät kommt.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Gräfe gibt die Kugel frei und eröffnet die Begegnung des FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg.

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften kommen auf den Rasen. Die Veltins-Arena bebt. Alles freut sich auf den Start der Rückrunde, die aus Sicht der Schalker Fans hoffentlich besser läuft als die Hinrunde. Gleich gehts los!

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Manuel Gräfe. Der 45-jährige Sportwissenschaftler aus Berlin absolviert heute sein sage und schreibe 248. Bundesligaspiel und erhält dabei tatkräftige Unterstützung von seinen beiden Assistenten Marco Achmüller und Markus Sinn.

Auf Seiten der Schalker wechselt Trainer Domenico Tedesco auf vier Positionen. Während im Tor heute Jungspund Alexander Nübel aus sportlichen Gründen für Kapitän Ralf Fährmann zwischen den Pfosten steht, dürfen außerdem Weston McKennie, Sebastian Rudy und Mark Uth für Nabil Bentaleb, Suat Serdar und Yevhen Konoplyanka ran.

Personell nimmt der Wölfe-Coach drei Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel vor der Winterpause (3:2-Sieg in Augsburg) vor. Für Gian-Luca Itter, Joshua Guilavogui und Daniel Ginczek rücken der wieder genesene Jerome Roussillon, Elvis Rexhbecaj und Renato Steffen ins Aufgebot. Da Steffen mehr über die rechte Seite kommt, stürmt Wout Weghorst heute alleine in der Spitze.

Trainer Labbadia blickt der zweiten Saisonhälfte trotzdem hochmotiviert entgegen: "Ich freue mich total auf die Rückrunde. Wir haben versucht vom ersten Tag an einzubringen, dass wir keine Sekunde verschwenden und auch eine Saison nicht einfach hergeben wollen. Mir gefällt vieles, was wir uns in der Vorrunde erarbeitet haben. Das ist aber nun Vergangenheit, deswegen gilt es, genau da weiterzumachen, an Dingen zu feilen und eine weitere Entwicklung zu sehen."

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief bei den Wölfen weitgehend ruhig. Verpflichtungen gab es keine zu vermelden. Die zwei Testspiele gegen Vitesse Arnheim und HNK Riejka liefen mit zwei 3:0-Siegen sehr erfolgreich. Auch was die Verletzungssorgen betrifft, schienen die Wölfe von bösen Nachrichten verschont zu bleiben. Erst in der letzten Trainingswoche ereilte den VfL die Hiobsbotschaft, dass Daniel Ginczek sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat. Der 27-jährige Stürmer war an der rasant steigenden Formkurve der Mannschaft kurz vor der Winterpause wesentlich beteiligt. Sein Ausfall könnte eine starke Schwächung bedeuten.

90 Fazit:

Ohne große Zugabe pfeift Winkmann diese Begegnung ab. Hertha BSC gewinnt beim 1. FC Nürnberg unterm Strich verdient mit 3:1. Nach dem leistungsgerechten Remis zur Pause waren es die Franken, die kurz nach dem Seitenwechsel eine gute Möglichkeit liegen ließen und im Gegenzug bestraft wurden. In der Folge war der FCN sichtlich geschockt und kam im zweiten Durchgang kaum zu guten Abschlüssen. Lediglich Standardsituationen beschworen hier und da Gefahr. Letztlich war es aber die Alte Dame, die zu Recht ein drittes Tor erzielte und danach drauf und dran war, noch weiter zu erhöhen. Vom Club kam viel zu wenig in Halbzeit Zwei, um hier etwas mitzunehmen. Zu abgezockt und defensiv stabil präsentierten sich die Hauptstädter, die damit auf Rang Sieben vorrücken und am Freitag den FC Schalke 04 zu Gast haben. Die Hausherren zieren weiter das Schlusslicht, reisen einen Tag später zum 1. FSV Mainz 05.

Deutlich weniger Krisenstimmung herrscht heute auf der anderen Seite des Feldes: Bruno Labbadia und der VfL Wolfsburg, das passt bislang. Erst rettete er die Wölfe vor dem Abstieg und nun ist er Stand jetzt auf dem besten Wege den VfL nach Europa zu führen. Verantwortlich für letzteres ist speziell die Ungeschlagen-Serie vor der Winterpause. Fünf Siege und ein Unentschieden ließen den Verein aus der Autostadt von Platz 11 auf Rang fünf klettern. Vor allem auswärts wussten die Wolfsburger in der Hinrunde zu überzeugen. Bei acht Partien stehen bislang nur zwei Niederlagen und fünf Siege zu Buche. Der letzte Auswärtssieg auf Schalke liegt allerdings bereits einige Jahre zurück. In der Meistersaison 2009/10 sorgte Edin Dzeko mit einem Doppelpack damals für den 2:1-Sieg.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Trainer Tedesco startet trotzdem mit frischem Mut in die zweite Saisonhälfte: "Wir haben in der Vorbereitung an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Wir sind noch enger zusammengerückt. Jeder Einzelne hat Hunger und Lust, eine gute Rückrunde zu spielen". Allerdings sind von diesen einzelnen Spieler vor allem in der Offensive heute nur wenige einsatzfähig. Breel Embolo und Guido Burgstaller trainierten in der Winterpause nach langwierigen Verletzungen nur individuell. Im Duell mit dem VfL muss Tedesco auch auf den angesprochenen Amine Harit (Muskelfaserriss) und Nabil Bentaleb (Oberschenkelprobleme) verzichten.

89 Nun schenkt Dárdai nochmal Köpke ein paar Einsatzminuten. Für ihn geht der doppelte Vorlagengeber Selke hinunter.

89 Einwechslung bei Hertha BSC -> Pascal Köpke

89 Auswechslung bei Hertha BSC -> Davie Selke

88 Es plätschert dahin. Derzeit sieht es wesentlich eher nach einem 4:1 als nach einem 2:3 aus. Die Köllner-Elf scheint selbst nicht mehr wirklich dran zu glauben.

85 Und die ist gefährlich! Der ruhende Ball wird vor den Sechzehner geblockt, wo aus dem Hinterhalt Darida direkt abzieht. Sein Versuch aus 20 zentralen Metern wird von einem Süddeutschen zur neuerlichen Ecke abgefälscht, die nichts einbringt.

84 Wieder Mathenia! Der Ex-Hamburger wehrt mit beiden Fäusten einen Selke-Hammer aus rechten 18 Metern zur Ecke ab.

83 Gelbe Karte für Ondrej Duda (Hertha BSC)



82 Köllner tauscht doppelt: Kubo und Knöll sollen womöglich nochmal für neue Impulse sorgen.

82 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Yūya Kubo

82 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Vura

82 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Törles Knöll

82 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Eduard Löwen

81 Doppelchance zum 4:1! Erst bugsiert Selke die Pille aus zentralen zwölf Metern im Zweikampf mit Margreitter nur an den linken Pfosten, weil er sie nicht richtig trifft. Im Nachsetzen gelangt das Leder zur halblinken Strafraumkante zu Plattenhardt, der es wuchtig drüber wemmst.

Als Bundesliga-Zweiter mit großen Erwartungen in die Saison gestartet, sieht die Bilanz nach 17 Spieltagen für S04 mehr als dürftig aus. Die Knappen erwischten mit fünf Niederlagen einen krassen Fehlstart und konnten sich auch in der Folge nur wenig stabilisieren. Vor der Winterpause fuhr man ebenfalls nur einen Sieg in fünf Spielen ein. Entsprechend schlecht ist die Stimmungslage in Gelsenkirchen. Hinzu kommt, dass die angekündigten Verstärkungen für Offensive und Defensive zum Rückrundenstart weiter auf sich warten lassen. So konnte Sportvorstand Christian Heidel noch keinen Neuzugang vermelden. Stattdessen verließen mit Naldo und Geis zwei Spieler den Vizemeister. Mit Amine Harit, der zuletzt eher für Schlagzeilen außerhalb des Platzes sorgte, steht ein weiterer Spieler auf der Abschussliste.

Schalke vs. Wolfsburg: Mit Blick auf die vergangene Saison trifft heute der amtierende Vizemeister auf das Relegationsteam. Schaut man sich die aktuelle Tabellenlage an, herrscht allerdings verkehrte Welt. Während die Knappen nach einer desaströsen Hinrunde mit 18 Punkten auf Rang 14 liegen, konnte sich der VfL aufgrund eines überragenden Dezembers noch vor der Winterpause auf Platz fünf (28 Punkte) katapultieren. Entsprechend klar ist damit die heutige Ausgangslage. Für Domenico Tedesco und seine Blau-Weißen ist ein Sieg Pflicht. Die Wölfe von Bruno Labbadia dagegen möchten ihre Serie fortsetzen und auch in der Rückrunde einen guten Start erwischen.

80 Gelbe Karte für Vura (1. FC Nürnberg)

Vura hält gegen Maier den Fuß drauf und sieht zu Recht Gelb.

79 Ibišević scheitert an Mathenia! Ein Flachpass von der linken Außenbahn findet den Herthaner Kapitän genau an der Strafraumkante. Nach einer kurzen Drehung schließt er mit dem rechten Fuß ab, doch der Nürnberger Schlussmann ist weit draußen und pariert.

78 Wieder Vura. Aus 22 Metern halbrechter Position lässt er nach Ishak-Vorlage einen schicken Strich los. Jarstein taucht in sein linkes Eck ab, wird aber froh sein, dass die Murmel unweit der Längsstange ins Aus saust.

75 Vura schließt aus knapp halblinken 22 Metern ab, nachdem er zuvor Darida vernaschte. Jarstein bedankt sich aber artig für den zu zentral angesetzten Schuss.

73 Maier verpasst das 1:4! Der Youngster darf aus zentralen 15 Metern infolge einer durchgelassenen Hereingabe von links draufhalten. Sein Hopser findet aber nur die auffangbereiten Arme von Mathenia.

72 Das könnte eine Vorentscheidung sein. Der schwache zweite Durchgang der Süddeutschen lässt wenig Hoffnung darauf, dass sie hier noch einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

70 Tooor für Hertha BSC, 1:3 durch Ondrej Duda

Duda schnürt den Doppelpack! Erneut bringt Lazaro von rechts eine Halbfeldflanke. Mittig am Sechzehner passt Selke in die Box, wo Ibišević perfekt gegen Ewerton den Weg freiblockt und Duda damit die freie Schussbahn ermöglicht. Der Torschütze zum 2:1 schiebt aus halbrechten zwölf Metern überlegt ins Netz ein. Keine Chance für Mathenia.

67 Duda zieht nach einem feinen Angriff aus halbrechten 18 Metern ab. Dabei zielt er aber deutlich zu zentral und genau in Mathenias Arme.

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum ersten Bundesliga-Sonntag dieser Rückrunde der Saison 2018/19. Der 18. Spieltag neigt sich langsam aber sich dem Ende entgegen. Zum Abschluss empfängt ab 18:00 Uhr der FC Schalke 04 den VfL Wolfsburg vor heimischer Kulisse. Wir freuen uns auf eine spannende Partie!

64 Im Gegensatz zum ersten Durchgang wirken die Franken nun mehr geschockt von dem Tor zum 1:2. Es gibt wenig Aufbäumen, Gefahr wird allein durch Standards erzeugt.

61 Gute Chance: Valentini hebelt das Spielgerät vom rechten Flügel auf den Strafstoßpunkt, wo sich Margreitter durchsetzt und es über den Kasten nickt. Viel hat da nicht gefehlt.

59 Lazaro gibt wiederum aus dem rechten Halbfeld hoch und weit auf den langen Pfosten. Alle Clubberer schenken ab, nur Ibišević gibt die Kirsche nicht verloren. Mit dem langen Bein kommt er aus spitzem Winkel ran, allerdings ist das Zuspiel doch zu steil. Abstoß.

57 Erster Wechsel des Matches: Grujić hat ein gutes Comeback hingelegt und wird von Darida ersetzt.

57 Einwechslung bei Hertha BSC -> Vladimír Darida

57 Auswechslung bei Hertha BSC -> Marko Grujić

56 Und der Freistoß ist nicht schlecht: Lazaro zirkelt das Rund aus halbrechten 23 Metern um die Mauer auf die lange Ecke. Dabei erwischt er aber nur das Außennetz.

55 Gelbe Karte für Eduard Löwen (1. FC Nürnberg)

Auf der Gegenseite kommt ein Hauptstädter zu Fall, Löwen ist danach so sauer, dass er das Spielgerät gefrustet wegwirft. Dafür gibt es Gelb.

55 Heftige Diskussionen von den FCN-Akteuren! Leibold will von links nach innen flanken, dabei wird die Pille von Stark mit der Hand aus der Nahdistanz mit der Hand abgeblockt. Dabei behält der Abwehrmann den Arm am Körper und zieht auch zurück. Es gibt keinen Videobeweis, Winkmann lässt weiterlaufen.

53 Löwen probiert es bei einem Freistoß aus halblinken 27 Metern direkt. Zwar schnibbelt er das Leder über die Mauer. Der Aufsetzer ist für Jarstein jedoch überhaupt gar kein Problem.

52 Das war ein fabelhafter Angriff der Berliner Hertha. Insbesondere die Vorlage von Ibišević ist wunderbar mit anzuschauen. Damit tut sie dem Club aber mal so richtig weh. Die Süddeutschen müssen jetzt wieder nachziehen.

50 Tooor für Hertha BSC, 1:2 durch Ondrej Duda

Ein Stich ins Herz der Gastgeber! Lazaro läuft über den rechten Flügel, flankt halbhoch aus dem Halbfeld an die halbrechte Strafraumkante. Ibišević legt hier wunderbar mit der Hacke ab für den mittig postierten Duda. Der 24-Jährige lässt sich diese Möglichkeit nicht nehmen und überwindet Mathenia mit seinem Rechtsschuss aus zentralen 16 Metern im rechten Eck.

49 Wieder brennt es nach einer Nürnberger Ecke! Von rechts kommt das Ding flach in die Nähe des Elfmeterpunktes. Ishak rückt ein und versucht es direkt, bleibt aber gerade noch an einem Abwehrbein kurz vor der Linie hängen.

46 Ohne personelle Veränderungen gibt Referee Winkmann den zweiten Durchgang frei.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Nürnberg, der FCN nimmt bis dato ein 1:1 mit in die Kabinen gegen Hertha BSC. Dabei fingen sich die Gastgebern nach enttäuschenden ersten zehn Minuten, schluckten mit der ersten und sehr simplen Offensivaktion der Alten Dame jedoch das 0:1. In der Folge versuchten die Franken, zurückzuschlagen. Zunehmend gelang es den Berlinern jedoch, das Geschehen zu beruhigen und zu kontrollieren. Erst nach etwas mehr als 35 Zeigerumdrehungen erhöhte der Aufsteiger das Tempo ein wenig und kam durch Behrens in Minute 42 zum nicht unverdienten Ausgleich. Die zweite Hälfte verspricht ein bisschen mehr Offensive - von beiden Teams. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Grujić erhält zentral vor dem Sechzehner die Murmel, lässt mit einem kurzen Haken Behrens aussteigen und zieht mit links aus 18 Metern ab. Sie segelt ein gutes Stück drüber.

44 Kurz vor dem Halbzeitpfiff kommen die Hausherren also zum so wichtigen Ausgleich. Insbesondere in den letzten Minuten wurden sie wieder stärker und verdienen sich dieses Remis durchaus. Berlin hat nach dem 1:0 einfach zu wenig gemacht.

42 Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:1 durch Hanno Behrens

Am Ende des Standards liegt das Rund in den Maschen! Die Ecke köpft Ewerton am langen Pfosten in Richtung Strafstoßpunkt, wo Matheus Pereira gegen Ibišević zum Schuss ausholt, jedoch zurückzieht. Nahe des linken Strafraumecks rauscht Löwen heran und drischt die Pille flach durch Mann und Maus hindurch aufs lange Eck. Behrends steht blank und hält aus vier Metern den Fuß rein.

41 Behrens kommt links in der Box an das Spielgerät und versucht es mit einem Flachschuss aus 14 Metern. Der wird geblockt, Matheus Pereira holt aber eine Ecke heraus.

40 Behrens und Stark prallen nahe des Mittelkreises zusammen und treten sich gegenseitig auf die Füße. Eine Karte gibt es nicht, schließlich war auch keine Absicht von einem der beiden auszumachen. Weh tut's trotzdem.

37 Vura nimmt die Kirsche mit dem Rücken zum Tor nahe des Elfmeterpunktes an, verpasst aber Ablage zu Ishak. Stattdessen passt er nach rechts auf die Außenbahn - ins Nichts.

34 Weiterhin bleibt es aber ein recht zähes Spiel. Weder die Clubberer noch die Berliner sind im letzten Drittel so wirklich präsent. Zwar haben die Gäste die reifere Spielanlage. So richtig zum Tragen kommt das aber vor allem defensiv.

31 Leibold flankt aus dem linken Halbfeld an den Fünfmeterraum. Behrens springt hier im Duell mit Rekik hoch, fällt zu Boden und reklamiert Strafstoß. Ein Foul war dabei nicht zu erkennen. Richtig von Winkmann, nicht auf die Versuche einzugehen.

29 Na also, es muss sich nur beschwert werden! Duda bekommt an der Strafraumkante nahe des rechten Sechzehnereck die Murmel und zieht mit links aus der Drehung ab. Mathenia ist per Faustabwehr aber zur Stelle und boxt das Geschoss aus der Gefahrenzone.

28 Das Niveau nimmt hier merklich ab. Keine Mannschaft übt zurzeit irgendeine Form von Druck aus. So fallen beide Offensivmotoren gerade aus.

25 Seit dem Treffer ist es die Hertha, die sich ein ganzes Stück zurückzieht. Vom anfänglichen Ballbesitzspiel ist nicht allzu viel zu sehen. Vielmehr lauern sie nun auf Umschaltmomente.

22 Bisher ist es kein schwacher Auftritt des FCN. Er probiert offensiv einiges, vor allem das Flügelspiel soll forciert werden. Es entwickelt sich aber noch viel zu wenig Durchschlagskraft.

20 Es gibt eine längere Pause, weil Ewerton nach einem Schlag im gegnerischen Sechzehner liegen bleibt und behandelt werden muss. Der Innenverteidiger scheint angeschlagen, steht aber am Seitenrand für seinen Einsatz parat. Tatsächlich kehrt er nun aufs Feld zurück.

17 Damit kassiert der Aufsteiger einen weiteren Dämpfer. Gerade, als er sich ein wenig offensiver präsentiert und insgesamt besser aussah, stechen die Hauptstädter zu. Mal schauen, ob sich die Nürnberger davon erholen.

15 Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Vedad Ibišević

Und plötzlich führt der Gast! Grujić passt aus dem Mittelkreis ins Zentrum zu Ibišević. Der Bosnier spielt einen simplen Doppelpass mit Selke, zieht am herausrückenden Margreitter vorbei in die Box und behält aus mittigen 15 Metern die Übersicht. Im langen Eck schlägt die Kugel ein.

13 Es kommt Gefahr auf! Von links segelt eine Flanke von Leibold in den halbrechten Strafraumkorridor zu Vura. Der 25-Jährige zimmert das Ding aus 15 Metern sofort drauf, Plattenhardt blockt aber in den linken Halbraum ab. Aus dem Hinterhalt hält Löwen drauf, zielt aber ein gutes Stück zu hoch.

12 Erstmals wuselt sich die Köllner-Elf über den rechten Halbraum in den gegnerischen Sechzehner. Hier will sich Behrensn gegen Rekik behaupten, geht nach einem kurzen Schubser zu Boden. Anschließend wird auf Abstoß entschieden - obwohl der Berliner zu letzt am Ball war. Hätte Ecke geben müssen.

9 Dárdai hat übrigens geblufft: Seine Truppe agiert erneut mit einer Fünferkette. Während Rekik, Lustenberger und Stark das Zentrum verdichten, sollen Lazaro auf rechts und Plattenhardt auf links Dampf machen.

6 Der Club zieht sich in den ersten Augenblicken weit zurück. Offenbar soll es über schnelle Konter darum gehen, möglichst rasch das Mittelfeld zu überbrücken. Die Hertha soll erstmal machen.

3 Von rechts tritt Lazaro die erste Flanke in den vereisten Nürnberger Sechzehnmeterraum. Freund und Feind verpassen aber, sodass keine Gefahr entsteht.

1 Das Bällchen rollt.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Guido Winkmann. Der 45-jährige Polizeibeamte aus Kerken kommt zu seinem siebten Einsatz in der laufenden Saison. Unter anderem pfiff er bereits die Partien der Alten Dame beim SV Werder Bremen (1:3) und die des FCN zuhause gegen Mainz (1:1) und bei Schalke 04 (2:5). Ein echter Glücksbringer war er also noch für keinen der beiden Klubs. Seine Assistenten sind Christian Bandurski und Arno Blos.

Im direkten Vergleich sind bis dato 48 Begegnungen verzeichnet. 21 Mal siegte dabei der Club, dazu gesellen sich zehn Remis und 18 Pleiten. Der letzte Heimsieg gelang dabei 2011/2012 – ebenfalls zum Rückrundenauftakt. Damals trafen Alexander Esswein und Dominic Maroh zum 2:0-Erfolg. Das Hinspiel ging jedoch an die Ostdeutschen. Vedad Ibišević hieß der Torschütze.

Dárdais Gegenüber Michael Köllner weiß um die Wichtigkeit des Matches hinsichtlich des Abstiegskampfes und betont: “Wir sind im Rennen, haben es noch selbst in der Hand“. Hoffnungen für das Einhalten dieser Durchhalteparolen schöpft der 49-Jährige aus den Trainingseindrücken während der Winterpause. “Wir wollten Abläufe einstudieren, das hat gut funktioniert. Alle sind extrem fokussiert und konzentriert, haben gut trainiert und sind bereit für das Spiel“. Sportvorstand Andreas Bornemann bringt die Ambitionen auf den Punkt: “Wir hoffen auf einen guten Start und ein besseres Halbjahr“.

Dabei müssen die Hauptstädter eine traurige Serie durchbrechen. In den letzten sechs Spielzeiten kamen sie nie auf mehr Punkte in der Rückrunde als in der Hinrunde. Zudem verloren sie fünf von sechs Partien zum Rückserienauftakt und erzielten dabei nur ein einziges Tor. In Nürnberg soll das nun alles anders werden.

Coach Pál Dárdai wünscht sich naturgemäß einen Triumph über Nürnberg, schickt aber auch die branchenübliche Warnung hinterher: “Es wird ein Spiel, in das wir uns reinbeißen müssen und wo wir klug agieren wollen“. Hinsichtlich seiner Taktik verriet er: “Wir müssen zurück zu unseren Basics, dabei tendiere ich zur Viererkette. Wir werden mit Kampfgeist dorthin fahren. Im Moment sind die spielerischen Elemente nicht so wichtig“. Manager Michael Preetz verweist darauf, dass “wir in der Hinrunde zwei Gesichter hatten. Ein strahlendes und ein anderes. Ein guter Einstieg ist in Anbetracht des schwierigen Startprogramms wichtig“.

Doch auch hier stimmte der Trend vor der Winterpause nicht so wirklich. Der letzte Dreier datiert vom 14. Spieltag, als die Berliner Eintracht Frankfurt daheim bezwingen konnten. Seitdem gab es Niederlagen gegen Stuttgart und Leverkusen sowie ein Unentschieden gegen Augsburg. Hinzu kommt der Telekom Cup in der Vorbereitung auf die Rückrunde, wo sie gegen Gladbach und Düsseldorf jeweils unterlagen und Letzter wurden.

Auf der Gegenseite sieht das Ganze entspannter aus. Mit Abstiegssorgen hat die Hertha nichts am Hut, zehn Zähler trennt sie von den Stuttgartern, die nach aktuellem Stand in die Relegation müssten. Vielmehr geht der Blick nach oben: Als neunter fehlen nur vier Punkte auf Rang Sechs. Mit einem Sieg im Frankenland wäre ein guter Schritt in die entsprechende Richtung getan.

So wirklich Hoffnung machen die eigenen Leistungen dabei auch nicht. Sechs der letzten Partien in der deutschen Beletage gingen verloren, dabei vor allem auch die gegen direkte Konkurrenten (0:2 gegen Stuttgart, 2:5 auf Schalke, 0:1 gegen Freiburg). Auch die anfangs respektable Statistik auf eigenem Rasen ließ mehr und mehr nach, nur Augsburg und Hannover sind daheim noch schwächer. Auswärts sind die Süddeutschen ohnehin das schlechteste Team der Liga. Was aber Mut macht: Noch ist der Relegationsplatz erst drei Punkte entfernt, ein Erfolg heute würde sie also auf Position 16 hieven.

Das haben sich die Nürnberger sicherlich ganz anders vorgestellt. Als Neuling mit Aufstiegseuphorie in die Liga gestartet, zeichnet sich das aktuell Tabellenbild durch Tristesse aus. Nach 17 Spielen sind sie Letzter, haben erst zwei Mal gewonnen und stellen nicht nur mit dem VfB Stuttgart zusammen die schwächste Defensive. Auch vorne hapert es gewaltig, erst 14 magere Törchen kamen zustande. Es klingt zwar hart, aber: So liest sich die Bilanz eines Absteigers.

Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag des Rückrundenstarts der Bundesliga! Heute kommt es zu einem richtungsweisenden Aufeinandertreffen: Die ainen wollen unten raus, die anderen wollen oben rein. Der 1. FC Nürnberg hat Hertha BSC zu Gast. Gelingt den Gastgebern der Befreiungsschlag? Um 15:30 Uhr geht es los.

90 Fazit:

Tabellenführer Borussia Dortmund meldet sich mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg beim RB Leipzig aus der Winterpause zurück und stellt den alten Sechs-Punkte-Vorsprung an der Bundesligaspitze wieder her. Nach ihrer 1:0-Halbzeutführung, für die Witsel mit seinem saftigen Rechtsschuss in die obere linke Ecke (19.) verantwortlich gezeichnet hatte, mussten die Schwarz-Gelben erneut eine schwierige Anfangsphase bewältigen, in der die Hausherren mächtig Druck machten. Zunächst mangelte es ihnen weiterhin an klaren Abschlusspositionen – die zentralen Dortmunder Abwehrleute konnten zwar nicht alle Schüsse unterbinden, bewachten die gegnerischen Angreifer jedoch sehr eng. Auf der Gegenseite hatte Philipp am Ende einer Umschaltsituation in der 54. Minute die große Chance, die Gästeführung zu verdoppeln, fand jedoch seinen Meister in Gulácsi. Erst in der letzten halben Stunde erarbeiteten sich die Sachsen eine Handvoll zwingender Einschussmöglichkeiten, konnten den bärenstarken Gästekeeper Bürki aber nicht überwinden. Am Ende reißt sich mit dem BVB die effizientere Mannschaft die drei Zähler unter den Nagel und antwortet wie erhofft auf den gestrigen Sieg von Verfolger FC Bayern München. Der RB Leipzig steht trotz eines starken Heimspiels ohne Punkte da und verliert im Kampf um die Champions-League-Qualifikation an Boden. Der RB Leipzig ist am nächsten Sonntag zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Borussia Dortmund bekommt es bereits am Samstag vor eigenem Publikum mit Hannover 96 zu tun. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Roman Bürki (Borussia Dortmund)

Auch der Gästekeeper bekommt noch eine Verwarnung aufgebrummt. Der Schweizer zögert sehr lange mit der Ausführung des Abstoßes.

90 Cunha verpasst den Ausgleich um Zentimeter! Der eingewechselte Brasilianer ist Adressat einer Klostermann-Flanke von rechts, schraubt sich gut neun Meter vor dem kurzen Pfosten hoch. Er nickt den Ball hauchdünn an der rechten Stange vorbei.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

180 gegentorlose Sekunden trennen den BVB von den Punkten 43, 44 und 45.

90 Gelbe Karte für Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Der Däne echauffiert sich lautstark über einen Freistoßpfiff gegen sich und kassiert daraufhin von Aytekin Gelb wegen Meckerns.

90 Alcácer scheitert an der Unterkante der Latte! Der Spanier kommt an eine halbhohe Hakimi-Hereingabe vom linken Flügel heran, verlängert diese mit der rechten Fußspitze aus neun Metern in Richtung linker Ecke. Gulácsi ist schon geschlagen, als der Torrahmen die Entscheidung verhindert. Daraufhin springt der Ball klar vor der Torlinie auf.

89 Rangnick stellt sein Team noch offensiver ein: Für Mittelfeldmann Laimer kommt Angreifer Augustin.

88 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Marius Wolf

88 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Jadon Sancho

88 Einwechslung bei RB Leipzig -> Jean-Kévin Augustin

88 Auswechslung bei RB Leipzig -> Konrad Laimer

87 Es gibt in dieser späten Phase eine ganze Reihe an Entlastungsangriffen der Westfalen. Leipzig wirft alles nach vorne und läuft dadurch natürlich Gefahr, das entscheidende zweite Gegentore zu kassieren.

84 Gelbe Karte für Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Sancho ballert die Kugel in die Seitenbande. Er wird für diesen kleinen Ausraster, der wohl von seinem verpassten Schuss ausgelöst wurde, mit einer Verwarnung sanktionert.

84 Pulisic zieht von links nach innen, behauptet den Ballbesitz gegen drei Rot-Weiße. Im richtigen Moment spielt er auf die rechte Strafraumseite zu Sancho. Der junge Engländer lässt sich daraufhin aber von Konaté abkochen.

82 Nicht Augustin, sondern Matheus Cunha ist der erste Einwechselspieler von Ralf Rangnick, der lange Zeit auf die Akteure seiner Anfangsformation gesetzt hat. Kann der junge Brasilianer die erste Pleite im ersten Rückrundenspiel noch abwenden?

81 Einwechslung bei RB Leipzig -> Matheus Cunha

81 Auswechslung bei RB Leipzig -> Diego Demme

80 Philipp, der die Nerven im Gästeblock schon in der 54. Minute deutlich hätte beruhigen können, wird in der Schlussphase durch Topjoker Alcácer ersetzt.

79 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Paco Alcácer

79 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Maximilian Philipp

78 Werner aus vollem Lauf! Wieder überrennt der DFB-Akteur die schwarz-gelbe Defensive, diesmal über rechts. Er ballert aus der Halbposition und gut 13 Metern in Richtung oberer rechter Ecke. Dort reißt Bürki die Arme hoch und verhindert einmal mehr den Einschlag im Netz.

77 Erster Joker des Abends ist Pulisic, den der BVB im Winter zum Chelsea FC verkauft und direkt wieder für die Rückrunde ausgeliehen hat. Guerreiro verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend.

76 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Christian Pulisic

76 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Raphaël Guerreiro

75 Sabitzer scheitert freistehend an Bürki! Werner kommt über links hinter die Gästeabwehr und legt von der seitlichen Strafraumlinie flach nach innen. Dort visiert sein österreichischer Kollege aus zehn Metern mit dem rechten Innenrist die flache linke Ecke an. Dort pariert Bürki mit dem rechten Bein.

73 Das Leipziger Anrennen scheint kein Ende zu nehmen. Der BVB ist zwar fast durchgängig in der Arbeit gegen den Ball gefordert, doch mangels hochkarätiger Chancen der Sachsen ist der knappe Vorsprung der Gäste bisher nicht unmittelbar in Gefahr geraten.

71 Poulsen leitet ein steiles Sabitzer-Anspiel im halbrechten Offensivkorridor schnell in Werners Lauf weiter. Der Ex-Stuttgarter kommt einen Schritt zu spät; das Leder wird von Bürki aufgenommen.

68 Guerreiro will den Freistoß aus leicht spitzem Winkel direkt im Netz hinter Gulácsi unterbringen. Der Portugiese schlenzt mit dem linken Innenrist direkt in die Hände des Ungarn.

67 Gelbe Karte für Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Upamecano kommt auf der linken Abwehrseite gegen Philipp einen Schritt zu spät und lässt ihn kurz vor der Sechzehnerlinie über die Klinge springen. Er sieht zum fünften Mal in dieser Saison die Gelbe Karte und wird deshalb am nächsten Wochenende in Düsseldorf zuschauen müssen.

64 Bürkis Ausrutscher bleibt ohne Folgen! Nach einem Rückpass verliert der Torhüter die Bodenhaftung. Werner setzt nach, spitzelt ihm die Kugel vom Fuß. Mit einem riskanten Tackling kann der Schweizer sie noch zurückerobern; Poulsen schnappt sich daraufhin den Abpraller, verpasst aber einen Schuss.

62 Zur Stundenmarke gibt das Rangnick-Team den Ton an. Es findet auch zuverlässig Wege in das offensive Drittel, ist bei der konkreten Herausarbeitung von Abschlüssen aber zu umständlich. Kann der Tabellenvierte die fünfte Ligapleite noch abwenden?

59 Werner sucht Poulsen mit einem halbhohen Anspiel von der rechten Außenbahn. Der Däne verpasst einen Abschluss aus zentraler Lage, weil Weigl den Pass vorausgeahnt hat und auf Kosten einer Ecke klären kann.

57 Bürki ist nach einer Poulsen-Flanke vom linken Flügel aufmerksam, macht rechtzeitig zwei Schritte nach vorne und faustet die Kugel nach einem Hechtsprung aus der Gefahrenzone und verhindert damit eine Abnahme von Sabitzer.

54 Philipp mit der Riesenchance zum 0:2! Der Ex-Freiburger bricht gegen aufgerückte Hausherren auf halblinks durch und visiert aus vollem Lauf und gut 14 Metern die flache rechte Ecke an. Gulácsi fährt den linken Fuß aus und fälscht ins Toraus ab.

52 Nach einem Steilpass von Götze hat Sancho nur noch Gulácsi vor sich, wird aber einerseits eng von Halstenberg verfolgt und muss noch 30 Meter zum Tor bewältigen. Am Elfmeterpunkt angekommen, holt er zum Linksschuss aus, wird aber im letzten Moment fair durch den Leipziger Linksverteidiger gestoppt.

51 Es sind erneut die Roten Bullen, die mit mehr Schwung einsteigen. Sie setzten nun vor allem über ihre rechte Außenbahn Akzente, so dass Hakimi gerade stark gefordert ist.

48 Sabitzer aus unmöglichem Winkel! Konaté treibt das Spielgerät auf rechts bis auf Höhe des Elfmeterpunkts nach vorne und spielt flach vor den kurzen Pfosten. Dort geht ein Hackentrick von Sabitzer zunächst schief; er kann daraufhin nur noch aus sehr schwieriger Lage in die Mitte feuern. Im Nachfassen ist Bürki zur Stelle.

47 Weder Ralf Rangnick noch Lucien Favre haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Der Leipziger Übungsleiter hat mit Matheus Cunha und Augustin noch zwei genuin offensive Alternativen in der Hinterhand.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Red Bull Arena! Sowohl die Sachsen als auch die Westfalen haben vor dem Kabinengang eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die kurze Winterpause ihrer guten Form nicht wirklich geschadet hat. Leipzig ist hinsichtlich der Spielanteile nicht deutlich schwächer als Dortmund, hat aber Defensive in der offensiven Durchschlagskraft.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund schickt sich an, mit einem dreifachen Punktgewinn beim RB Leipzig in die Rückrunde zu starten. 0:1 steht es nach 45 hochklassigen Minuten in der Red Bull Arena. Die druckvoll startenden Sachsen erarbeiteten sich über links drei frühe Standards, brachten Bürkis Kasten aber nicht ernsthaft in Bedrängnis. Nach einer kurzen Anlaufzeit erreichten auch die Schwarz-Gelben ein beachtliches spielerisches Niveau und trugen ihren Teil zu einem von Anfang an intensiven und temporeichen Match bei. In der 19. Minute ging der Spitzenreiter dann in Führung: Witsel verwertete eine zum zweiten Pfosten durchgerutschte Ecke mit einem Spannschuss, der in der oberen linken Torecke landete. Ihren Treffer verdiente sich die Favre-Truppe vor allem im Nachhinein, hatte sie doch gut zehn Minuten lang klare Vorteile. Das Rangnick-Team taute nach einer guten halben Stunde wieder auf und gab plötzlich wieder den Takt vor, kam dem Ausgleichstreffer aber nicht wirklich nahe. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Halbzeit eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Poulsen schickt Sabitzer vom rechten Flügel mit einem flachen Pass in den Sechzehner. Diallo geht mit einer Grätsche konsequent dazwischen und klärt zur Ecke. Die bringt den Sachsen keine gefährliche Strafraumszene ein.

41 Diallo mit der Großchance! Der Sommerneuzugang aus Mainz kommt nach Sanchos Freistoßflanke aus mittigen neun Metern relativ unbedrängt zum Kopfball. Er setzt das Spielgerät nicht weit an der linken Aluminiumstange vorbei.

40 Gelbe Karte für Ibrahima Konaté (RB Leipzig)

Kontaé steigt Hakimi auf der rechten Abwehrseite von hinten in die Hacken. Refereee Aytekin steht in unmittelbarer Nähe und zückt ohne Zögern die erste Gelbe Karte des Abends.

37 Demmes Ecke von der linken Fahne landet zwar auf Poulsens Kopf, doch der eng bgewachte Däne bringt vor dem kurzen Pfosten jedoch keinen kontrollierten Abschluss zustande. Im zweiten Anlauf können die Gästeverteidiger klären.

34 Laimer schießt Werner an! Infolge eines Ballverlusts von Hakimi tankt sich Poulsen von halbrechts in den Strafraum und legt flach nach innen für den Österreicher ab. Der fackelt nicht lange und probiert sich mit dem rechten Fuß aus zentraler Lage, doch Kollege Werner blockt unfreiwillig ab.

31 Werner nimmt nach einer hohen Verlagerung in den halblinken Offensivkorridor gegen aufgerückte Verteidiger Fahrt auf. An der Sechzehnerkante hat er das Auge für den blanken Sabitzer, doch sein Diagonalpass auf die rechte Seite ist zu unpräzise.

28 ... nach kurzer Ausführung des Freistoß flankt Guerreiro mit viel Effet vor den langen Pfosten. Delaney kommt einen Schritt zu spät; das Spielgerät fliegt am Kopf des Dänen vorbei ins linke Toraus.

27 Sancho wird auf der tiefen rechten Außenbahn von Halstenberg zu Fall gebracht...

25 Leipzig hat den Gegentreffer mental noch nicht verarbeitet und muss höllisch aufpassen, dass der BVB nicht das schnelle zweite Tor nachlegt. Das Favre-Team hantiert gerade mit vielen vertikalen Pässen in die Spitze.

22 In der Live-Tabelle bauen die Schwarz-Gelben ihren Vorsprung auf die Bayern wieder auf sechs und auf Mönchengladbach wieder auf neun Zähler aus. Sollte Leipzig heute verlieren, läge es nur noch einen Punkt vor dem Fünften Frankfurt.

19 Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Axel Witsel

Der Spitzenreiter geht mit einem Sonntagsschuss in Führung! Piszczek verlängert eine Ecke von links am ersten Pfosten mit der Stirn glücklich vor die Füße des Belgiers. Der packt aus leicht spitzem Winkel und gut zehn Metern einen Schuss mit dem rechten Spann aus, der nach einem Kontakt an der Unterkante der Latte in der linken Ecke einschlägt.

17 Kampl probiert sein Glück aus der Distanz, nachdem ein Abpraller vor seinen Füßen gelandet ist. Er setzt das Spielgerät mit dem rechten Innenrist aus gut 23 mittigen Metern deutlich über Bürkis Gehäuse.

15 Nach der Ausführung von der rechten Fahne schraubt sich Delaney am Elfmeterpunkt hoch. Er nickt im hohen Bogen über den rechten Winkel des Leipziger Kastens hinweg.

14 Das war stark gespielt! Infolge einer Verlagerung vom linken Halbfeld auf die rechte Sechzehnerseite spielt Piszczek flach vor den rechten Pfosten. Dort rettet Konaté in höchster Not vor Philipp zur Ecke.

12 Dortmund ist gewillt, die Kontrolle zu übernehmen. Der Gast lässt nach einer knappen Viertelstunde Ball und Gegner laufen und tastet den gegnerischen Defensivverband auf Lücken ab.

10 Der Abend in der Red Bull Arena beginnt ziemlich intensiv. Nach aktiven ersten Momenten der Hausherren sind es nun die Schwarz-Gelben, die sich vorne festsetzen. So darf es in diesem Duell zwischen dem Vierten und dem Ersten gerne weitergehen.

7 Witsel mit dem ersten Gästeschuss! Guerreiro wuselt sich an der linken Sechzehnerkante mit Glück durch und gibt an den in der Nähe postierten Belgier ab. Dessen wuchtiger Rechtsschuss ausgut 14 Metern fliegt direkt in Gulácsis Hände.

6 Lucien Favre hat im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach dreimal umgestellt. Abdou Diallo, Mario Götze und Maximilian Philipp übernehmen für Ömer Toprak, Paco Alcácer und Marco Reus.

5 ... Werner ist Adressat von Halstenbergers Flanke vor den kurzen Pfosten. Er nickt auf die obere linke Ecke, wo Bürki mit einem starken Reflex pariert. Am Ende wird die Szene wegen einer leichten Abseitsstellung beendet.

4 Werner wird auf der linken Außenbahn auf Höhe des Elfmeterpunkts von Piszczek zu Fall gebracht...

3 Ralf Rangnick hat im Vergleich zum 3:2-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Kapitän Willi Orban spielt Dayot Upamecano in der Innenverteidigung neben Ibrahima Konaté.

2 ... Bürki faustet Demmes Ausführung an der Fünferkante einhändig aus der Gefahrenzone.

1 Poulsen holt nach 30 Sekunden über links gegen Diallo einen Eckball heraus...

1 Leipzig gegen Dortmund – Durchgang eins ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Kevin Kampl entscheidet die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Łukasz Piszczek für sich. Damit stoßen die Gäste an.

Die 22 Hauptdarsteller betreten das grüne Parkett.

Auf das erste Samstagabendspiel nach der Winterpause, das sechste Match zwischen Sachsen und Westfalen, wurde mit Deniz Aytekin einer der besten deutschen Schiedsrichter angesetzt. Der 40-jährige Unternehmer aus Franken pfeift seit der Saison 2008/2009 in der höchsten nationalen Spielklasse und steht seit 2011 auf der FIFA-Liste. Bei seinem 155. Bundesligaeinsatz wird er an den Seitenlinien von Christian Dietz und Eduard Beitinger unterstützt; Vierter Offizieller ist Harm Osmers.

"Das Wichtigste wird sein, dass wir zurück in den Wettkampfmodus kommen. Wir hoffen, dass wir leistungsmäßig da anschließen können, wo wir im Dezember aufgehört haben. Es gibt keinen Grund an unserer Herangehensweise etwas zu verändern. Die Pause war wirklich sehr kurz, deshalb hat man keine Vorbereitung im normalen Sinne. Es geht darum, wieder top fokussiert zu sein", hofft Sportdirektor Michael Zorc, dass die drei freien Wochenenden dem schwarz-gelben Rhythmus nicht nachhaltig geschadet haben.

Da der FC Bayern München im Dezember in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist und auch gestern jedenfalls im ersten Durchgang auf ganzer Linie überzeugt hat, benötigen die Schwarz-Gelben in Januar, Februar, März, April und Mai aber wohl eine ähnliche Konstanz wie in der Hinrunde. Den Rückrundenauftakt müssen sie unerwarteterweise ohne ihren formstarken Kapitän bestreiten: Marco Reus steht heute nicht im BVB-Aufgebot, da er sich gestern im Training leicht verletzt hat. Während Topjoker Alcácer auf der Bank sitzt, beginnen Götze und Philipp im zentralen Angriff.

Borussia Dortmund hat die deutsche Eliteklasse an den ersten 17 Spieltagen dominiert und sich damit nachdrücklich für die neunte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte beworben. Die Schwarz-Gelben haben die Vorstellungen von Lucien Favre unerwartet schnell in die Tat umgesetzt und blieben bis in die letzte Woche vor Weihnachten in der Bundesliga ungeschlagen. Erst am 16. Spieltag hat die Hinrunde durch die 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf einen kleinen Schönheitsfleck bekommen – der Gesamteindruck bleibt aber herausragend gut.

"Gegen Dortmund sind wir zu Hause noch ungeschlagen. Wenn wir am Samstag drei Punkte holen möchten, ist es wichtig, dass wir als Mannschaft auftreten. Wir müssen den Gegner unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Es wird wichtig sein, dass wir eine starke Abwehrleistung zeigen und im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir dann selbst unsere Chancen nutzen, können wir das Spiel gewinnen", umreißt Ralf Rangnick das Anforderungsprofil für einen aus Leipziger Sicht erfolgreichen Wiedereinstieg in die Ligabetrieb.

Infolge eines ersten Saisonabschnitts, in dem die Sachsen wegen des frühen Einstiegs in die Qualifikation zur Gruppenphase der Europa League 27 Pflichtspiele in etwa vier Monaten bestreiten mussten, stehen sie vor einer deutlich entspannteren Rückrunde: Nur im Falle eines Einzugs in das Finale des DFB-Pokals kommen sie bis Ende Mai auf 21 Partien. Dennoch hat der RBL personell mit Tyler Adams (New York RB) und Amadou Haïdara (RB Salzburg) zweimal in der Winterpause nachgelegt.

Der RB Leipzig hat sich mit einer Platzierung in die Weihnachts- und Winterpause verabschiedet, mit der er auch in der Endabrechnung gut leben könnte: Dank heimstarker letzter Wochen haben die Roten Bullen den Anfang November eroberten vierten Rang verteidigt und starten damit hinsichtlich des Rennens um die Champions-League-Qualifikation als Gejagter in die Rückrunde. Sollten sie das bisherige Leistungsniveau halten können, dürften sie ab Sommer zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der Königsklasse vertreten sein.

Mit drei Duellen zwischen Teams aus den Top sieben der Hinrundentabelle steht zum Start des zweiten Saisonabschnitts der Bundesliga gleich viel auf dem Spiel. Durch die Siege des FC Bayern München bei 1899 Hoffenheim (3:1), der Borussia aus Mönchengladbach bei Bayer Leverkusen (1:0) und der Eintracht aus Frankfurt gegen den SC Freiburg (3:1) sind sowohl Sachsen als auch Westfalen unter Zugzwang, wenn sie die Abstände nach unten wieder auf vier bzw. sechs Zähler stellen wollen.

90 Fazit:

Am Ende rettet der FSV Mainz 05 den knappen 3:2-Auswärtserfolg über den VfB Stuttgart über die Zeit. Die Mainzer, die sich in Halbzeit Eins für eine bärenstarke Effektivität belohnt hatten, gingen dank des Eigentors von Santiago Ascacíbar (22.) und des Treffers von Jean-Philippe Mateta (28.) mit einer 2:0-Führung im Rücken in die zweite Hälfte. In dieser mussten die Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena lange auf echte Hochkaräter warten. Erst in der 72. Minute brannte es plötzlich wieder im Strafraum der Stuttgarter und wieder war der Ball drin. Alexander Hack traf nach Ecke von der linken Seite zum 0:3. Der VfB schien geschlagen und präsentierte offensiv kaum Durchschlagskraft. Erst mit dem 1:3-Treffer von Nicolás González (83.) legten die Schwaben plötzlich den Schalter um. In der Folge entbrannte ein wahrer Sturmlauf auf das Tor der Gäste. Erst verkürzte Kempf auf 2:3 (85.), dann traf Donis den Pfosten (86.) und kurz darauf diskutierten Schiedsrichter und Spieler über ein angebliches Handspiel von Aarón im Strafraum (87.) Schiri Stieler entschied sich letztlich zu Recht gegen einen Elfmeter und so brachten die Rheinhessen die verdienten drei Punkte doch noch unter Dach und Fach. Für Stuttgart beginnt die Rückrunde damit ähnlich wie die Hinrunde aufgehört hat: Mit einer Niederlage. Während der VfB auf Platz 16 stehen bleibt, klettert Mainz auf Platz elf.

Ein herzliches Willkommen zum ersten Samstagabendspiel der Bundesliga im Jahr 2019! Zum Start der Rückrunde fordert der Vierte RB Leipzig den Herbstmeister Borussia Dortmund heraus. Festigen die Roten Bullen ihre Champions-League-Platzierung oder stellen die Schwarz-Gelben ihren Sechs-Punkte-Vorsprung wieder her?

90 Fazit:

Hannover bleibt der Last-Minute-Ausgleich verwehrt und verliert den Rückrundenauftakt mit 0:1 gegen Werder Bremen. Zwar zeigten sich die Niedersachsen nach Wiederanpfiff deutlich verbessert, aber in der Offensive fehlte ihnen die nötige Kreativität und Durchschlagskraft, um Bremen vor wirkliche Probleme zu stellen. Da die Werderaner es aber auch verpasst haben den Deckel drauf zu machen blieb das Spiel bis zur letzten Sekunde spannend. Durch die Niederlage bleibt Hannover weiter tief im Abstiegskampf und könnte morgen sogar noch auf den letzten Platz fallen. Und die Gegner werden nicht einfacher. Nächsten Samstag geht es gegen Dortmund und darauf die Woche spielen sie gegen Leipzig. Für den SV Werder bedeutet der Dreier einen ersten Schritt näher in Richtung Europa-League-Plätze und im Spiel gegen Frankfurt können sie nächste Woche dann auch zeigen, dass sie da auch mithalten können.

90 Fazit:

Nach einer wilden Schlussphase ist diese Begegnung zu Ende: Eintracht Frankfurt fährt dank des 3:1 gegen den SC Freiburg drei Punkte ein und zieht zumindest für eine Nacht am VfL Wolfsburg vorbei auf Platz Fünf. Nach dem Dreifachschlag vor dem Pausentee kamen die Breisgauer mutiger aus den Kabinen, hatten aber auch zwei Mal viel Glück, dass die SGE nicht die Entscheidung herbeiführte. In der Folge blieben die Schwarzwälder aktiv, belohnten sich jedoch erst nach 67 Zeigerumdrehungen durch Petersen. In den letzten 20 Minuten lief der SCF an, echte Chancen stellten sich aber erst ganz zum Schluss ein. Hier lieferten sich beide Teams eine Hochkaräter-Schlacht, ließen alle Möglichkeiten aber konsequent liegen. Letztlich geht der Sieg in Ordnung, weil die Hessen das abgezocktere und insgesamt gefährlichere Team waren. Für sie geht es am kommenden Samstag im Topspiel bei Werder Bremen weiter. Freiburg empfängt kurz zuvor die TSG Hoffenheim.

90 Fazit:

Bayer Leverkusen kassiert im ersten Pflichtspiel unter Peter Bosz eine äußerst unglückliche 0:1-Niederlage gegen den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach. Nach der auf einem Pléa-Treffer (37.) basierenden Pausenführung der Fohlen gehörte auch die Anfangsphase des zweiten Durchgangs der Werkself; diesmal hatten die Vorstöße der Hausherren deutlich mehr Durchschlagskraft als vor dem Kabinengang: Vor allem nach hohen Bällen brachte sie die Defensive zunächst in Bedrängnis. In der Folge konnten immer häufiger direkte Kombinationen eingestreut werden, die zuverlässig zu Abschlüssen aus guten Positionen führten. Mangelte es dem Bosz-Team vor dem Seitenwechsel an der Genauigkeit im letzten Pass, ließ es nun reihenweise die nötige Cleverness vor dem Kasten vermissen – nur mit einer riesigen Portion Glück und dank eines hervorragend aufgelegten Torhüters Sommer kam die schwarz-weiß-grüne Borussia ohne Gegentor davon. Während die Farbenstädter trotz einer spielerisch überzeugenden Premiere unter Peter Bosz auf Platz zehn abrutschen, festigt die Elf vom Niederrhein durch einen Duseldreier Rang drei. Bayer Leverkusen ist am nächsten Samstag zu Gast beim VfL Wolfsburg. Für Borussia Mönchengladbach geht es zeitgleich mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter. Einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

Und jetzt ist das Ding durch, Fortuna Düsseldorf gewinnt erneut in der allerletzten Minute und feiert den vierten (!) Bundesliga-Sieg nacheinander. Aufsteiger Düsseldorf bleibt das Form-Monster der 1. Liga und erarbeite sich den Dreier beim FCA heute mit einer perfekter Chancenausbeute. Augsburg begann zunächst deutlich stärker und verbuchte in der Anfangsphase zahlreiche Aktionen, die in Summe auch durchaus das 1:0 hätten besorgen können. Düsseldorf schüttelte den schlechten Start mit fortlaufender Spielzeit ab und übernahm ab Mitte der 1. Halbzeit mehr und mehr die Spielkontrolle. In der 44. Minute war es dann Zeit für das erste Last-Minute-Goal der Rheinländer: Ducksch vollende einen Konter mit einem Kopfballtreffer zum 0:1. In der 2. Halbzeit flachte die Partie etwas ab und pendelte sich als klassisches Abstiegs-Duell ohne große Highlights ein. Augsburg gelang dabei durch einen frechen Freistoß der 1:1-Ausgleich, der die Fuggerstädter sogar nochmal von drei Punkten träumen ließ. Genau diese Ausrichtung wurde den Augsburgern jedoch zum Verhängnis, da Fortuna in der Schlussphase mehr zu bieten hatte und kurz vor knapp erneut zuschlug.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Gerrit Holtmann (1. FSV Mainz 05)



90 Spielende

90 Müller steht richtig. Gentner kommt aus 16 Metern zentraler Position zum Abschluss und knallt den Ball in Richtung Mainzer Tor. Der Schlussmann der 05er ist zur Stelle und fängt das Leder ab.

90 Spielende

90 Und wieder die Gegenseite! Haller gewinnt an der rechten Torauslinie in der Box den Zweikampf mit Heintz und findet mit seiner Flanke am ersten Pfosten Kostić. Der Flügelflitzer kriegt irgendwie seinen rechten Fuß in die Flugbahn und drückt es tatsächlich aus vier Metern am rechten Torwinkel vorbei.

90 Es gibt vier Minuten obendrauf. Gelingt dem VfB hier noch der Ausgleich. Plötzlich ist das hier eine offene Partie!

90 Spielende

90 ... in den Nachwehen des nächsten Eckstoßes kommt Sven Bender vom Elfmeterpunkt zum Kopfball. Nach Kontakt an Strobls Rücken wird der Versuch zu einer Bogenlampe, die Sommer in der rechten Ecke aus der Luft pflückt.

90 Nochmal ein toller Freistoß von Schmid! Der Freistoß-Held vom 1:1 will erneut scoren und zwirbelt den nächsten, fernen Freistoß aus rund 25 Metern frech auf die Kiste. Rensing geht sicherheitshalber hinterher und die Kugel driftet knapp über die Latte hinweg!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Spielende

90 Nach einer Eck von Fossum bekommt der mit nach vorne gelaufene Esser den zweiten Ball. Den bringt der Torhüter gekonnt ans lange Eck. Er findet zwar einen Mitspieler, aber der Kopfball wird auf der Linie geklärt.

90 ... aus dem Gewusel heraus kommt Sven Bender aus der Drehung zum Abschluss. Der abgefälschte Schuss landet erneut im rechten Toraus...

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Petersen nochmal! Eine Hereingabe von links fällt halbrechts Petersen vor die Füße, der mit seinem satten Abschluss an einer Fußabwehr von Trapp scheitert. Schicke Aktion von beiden.

90 Willems muss nach nur wenigen Minuten verletzungsbedingt runter. Dafür kommt Stendera.

90 Bellarabi holt auf rechts gegen Wendt noch einen Eckball heraus...

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Marc Stendera

90 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jetro Willems

90 Gelbe Karte für Jan-Ingwer Callsen-Bracker (FC Augsburg)

Callsen-Bracker kommt bei einem Tackling im Niemandsland viel zu spät und streut bei seiner Grätscht eine gute Portion Frust ein. Gelb!

90 Rebić muss zwingend erhöhen! da Costa spitzelt das Leder vom rechten Flügel ideal auf den langen Pfosten. Dort steht der Kroate vollkommen blank, hält den linken Fuß acht Meter vor Schwolow rein und verfehlt das rechte Eck haarscharf.

90 Bremen macht es clever und hält den Ball im Moment weit weg vom eigenen Kasten.

89 Gelbe Karte für Santiago Ascacíbar (VfB Stuttgart)



90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Vier Minuten soll der Nachschlag in der BayArena betragen.

90 de Guzmán lässt das 4:1 liegen! Rebić rennt links bis zur Torauslinie durch, entscheidet das Duell mit Gulde für sich und sieht den aus dem Rückraum einlaufenden Mittelfeldmann. Der wemmst das Spielgerät aber aus 15 Metern drüber.

90 Drei Minuten gibt es oben drauf. Gelingt Hannover noch der späte Ausgleich oder rettet Bremen das Ergebnis über die Zeit?

90 Mit seinem letzten Wechsel nimmt Hecking noch einmal Zeit von der Uhr. Hofmann, der die Nerven im Gästeblock schon hätte beruhigen können, wird durcn Neuhaus ersetzt.

88 Kein Elfmeter! Der Ball springt Aarón zwar an den linken Arm, allerdings kann von Absicht keine Rede sein, da vor dem Spanier ein Spieler unter dem Ball hindurch gesprungen ist und der Mainzer Verteidiger die Pille gar nicht sehen konnte. Korrekte Entscheidung von Stieler!

89 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Handspiel im Strafraum der Gäste? Stieler guckt sich nach einem angeblichen Handspiel von Aarón im Sechzehner der Mainzer die Szene in der Review-Area an...

89 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Jonas Hofmann

89 ... Aránguiz schlenzt auf den linken Winkel. Seine Ausführung ist aber anderthalb Meter zu hoch angesetzt.

89 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:2 durch Benito Raman

Ja!! Und wieder ist die Fortuna zur Stelle! Wahnsinn, Fortuna Düsseldorf wird zum Last-Minute-King! Augsburg verstolpert den Ball im Mittelkreis und wird eiskalt ausgekontert. Morales flankt herrlich zart von den Trainerbänken, vorne links nimmt Raman sauber an. Der Belgier geht zwei Schritte und schiebt unten rechts ein!

89 Hannover hat den Druck zwar deutlich erhöht, aber die Gäste von der Weser stehen hinten drin sicher und klären die langen Bälle locker.

88 Jetzt setzen sich die Schwarzwälder nochmal am gegnerischen Strafraum fest. Sie schieben sich das Spielgerät hin und her, am Ende versucht es Grifo aus halblinken 22 Metern mit einem Schlenzer aus dem Stand - drüber.

87 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Moussa Niakhate

87 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Philippe Mateta

88 Es laufen die letzten beiden Spielminuten! Gelingt einem der beiden Teams der ganz besondere Lucky Punch?

86 Donis an den Pfosten! Was geht den plötzlich hier ab?! Der VfB dreht völlig auf und hat tatsächlich den Ausgleich auf dem Fuß. Donis hämmert den Ball von links in Richtung langes Eck und trifft nur den Außenpfosten, vonwo die Pille zurück ins Feld springt.

88 Ginter bringt Alario direkt an der halblinken Strafraumkante zu Fall...

86 Beide Trainer ziehen ihre letzte Option: Bei Bremen schleicht Şahin vom Feld. Für ihn kommt Möhwald. Und bei 96 soll Felipe nochmal für zusätzliche Kopfballstärke im Angriff sorgen.

86 Schlitzohr Raman! Der Belgier begeistert im FCA-Gefahrenbereich mit Handlungsschnelligkeit und lupft einen Abpraller rotzfrech aus 16 Metern auf die Bude. Kobel eilt nach hinten und sieht, wie der Ball auf das Tornetz fällt.

87 Haben die Farbenstädter ihr Pulver schon verschossen? Mönchengladbach arbeitet gerade wieder wirksamer gegen den Ball und kann die ganz brenzligen Szenen unterbinden.

86 Gefährliche Nummer! Der FC Augsburg spaziert bei einer Hereingabe von rechts etwas zu voreilig nach vorne und übersieht dabei Finnbogason. Der Isländer sieht sich bereits im 1-gegen-1 mit dem Torwart, rennt los und verpasst den Ball am Sechzehner-Ende um einen Meter!

86 Einwechslung bei Hannover 96 -> Felipe

86 Auswechslung bei Hannover 96 -> Oliver Sorg

85 Tooor für VfB Stuttgart, 2:3 durch Marc Oliver Kempf

Bleibt es doch nicht nur bei Ergebniskosmetik?! Der VfB macht binnen zwei Minuten aus einem 0:3 ein 2:3! Insúa flankt die Pille im hohen Bogen ins Zentrum, wo Hack schlecht steht und Müller das Duell gegen Kempf in der Luft verliert. Der Ex-Freiburger steigt höher und köpft zum zweiten Stuttgarter Treffer in die Maschen.

85 So richtig zuzutrauen ist dem SCF das Comeback hier nicht mehr. Erstens läuft die Zeit unaufhaltsam davon, zweitens fehlen die zündenden Ideen. Immer wieder sausen Flanken ins Zentrum, von denen nur wenige einen Abnehmer finden.

86 Einwechslung bei Werder Bremen -> Kevin Möhwald

86 Auswechslung bei Werder Bremen -> Nuri Şahin

84 ... Brandts Ausführung ist an der Fünferkante leichte Beute für Sommer, der auf dem besten Weg ist, Matchwinner zu werden.

84 Nach einer Flanke aus dem Halbfeld kommt Philipp Bargfrede zum Kopfball. Eigentlich löst er es perfekt, köpft gegen die Laufrichtung des Keepers, aber Michael Esser hat einen super Tag und hält sein Team mit der nächsten Parade im Spiel.

84 Gelbe Karte für Daniel Brosinski (1. FSV Mainz 05)



83 Der bereits verwarnte Wendt rutscht auf seiner linken Abwehrseite in Bellarabi hinein. Er kommt noch einmal davon, verursacht aber einen Freistoß in gefährlicher Flankenlage...

84 Einwechslung bei FC Augsburg -> Jan-Ingwer Callsen-Bracker

84 Auswechslung bei FC Augsburg -> Philipp Max

83 Tooor für VfB Stuttgart, 1:3 durch Nicolás González

Der VfB setzt nochmal ein Zeichen, allerdings ist das letztlich wohl nicht mehr als Ergebniskosmetik. Eine lange Flanke Gentners von der rechten Seite landet im Fünfer auf dem Kopf von Nico González, der die Pille überlegt rechts an Zieler vorbei in die Maschen nickt.

82 Gomez bleibt mit seinem Schuss hängen. Ein langer Ball in die Spitze wird im Sechzehner auf den Stürmer der Schwaben quergelegt, der mit seinem Abschluss aber nur das Bein eines Mainzer Verteidigers trifft.

83 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Rouwen Hennings

83 Beim folgenden Freistoß hat sich Bremen etwas ausgedacht: Sie bringen das Ding nicht hoch rein, sondern Klaassen wird in den Strafraum geschickt. Von links legt er quer und Sargent verpasst nur knapp.

83 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Kenan Karaman

82 Finnbogason macht es zu kompliziert! Der Isländer hat auf der rechten Seite eine Menge Raum vor sich und kann frei abschließen. Statt den Abschluss sofort abzusetzen, legt sich der Augsburger den Ball jedoch auf den anderen Fuß und wird von Zimmermann abgegräscht!

83 Auch die Ecke ist gefährlich! Grifo bringt sie nach innen, findet sieben Meter vor Trapp Verteidiger Koch. Dessen Direktabnahme trudelt aber links vorbei.

82 Auch die Mainzer wechseln. Sandro Schwarz bringt Stürmer für Stürmer: Anthony Ujah ersetzt Robin Quaison.

82 Hofmann lässt die Riesenchance zur Entscheidung ungenutzt! Der Ex-Dortmunder steht am Ende des ersten ordentlichen Konters der Fohlen, hat nach Pass von Hazard aus halblinken 13 Metern freie Schussbahn. Sein flacher Versuch kullert knapp an der rechten Stange vorbei.

82 Klasse Versuch! Stenzel, gerade erst für Kübler eingewechselt, zimmert das Leder aus 25 Metern halbrechter Position auf den Kasten. Trapp muss sich strecken und lenkt das Geschoss über die Querlatte.

82 Legt sich Fortuna den FCA zurecht? Die beiden Wechselspieler Barkok und Raman fügen sich prima ein und setzen in der Offensive mit Einzelaktionen Akzente. Genau so eine produziert nun einen Eckball von rechts. Diese bleibt ereignislos.

81 Mit Kramer schickt Hecking einen frischen Balleroberer auf den Rasen. Zakaria verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend.

81 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Anthony Ujah

81 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Robin Quaison

82 Gelbe Karte für Kevin Akpoguma (Hannover 96)

Der Neuzugang grätscht Sargent von der Seite um und bekommt dafür die Gelbe Karte.

80 Da hätte man mehr raus machen können. Mainz läuft in 4 zu 2-Überzahl aufs Stuttgarter Tor zu, doch Quaison missrät der Tunnelversuch ins lange Eck auf links im Sechzehner. Vom vierten Gegentreffer bleiben die Schwaben damit vorerst verschont.

81 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Christoph Kramer

81 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Denis Zakaria

80 Einwechslung bei SC Freiburg -> Pascal Stenzel

80 Auswechslung bei SC Freiburg -> Lukas Kübler

80 Der Torschütze des 1:0 verlässt den Rasen und wird dabei von den SVW-Fans gefeiert. Für ihn kommt Bremens Super-Joker Josh Sargent.

78 Willems besorgt die Entscheidung - denkste! Haller gewinnt in der gegnerischen Hälfte ein Kopfballduell, verlängert damit zu Rebić. Der Stürmer legt mit dem Rücken zum Strafraum ab für Willems. Aus halblinken 24 Metern drischt der Niederländer die Kugel aufs Tor, Koch fälscht unhaltbar für Schwolow ins rechte Eck ab. Schiedsrichter Jablonski entscheidet jedoch mithilfe des Videobeweises, dass Rebić' Armeinsatz bei der Vorlage irregulär war.

79 Letzter Wechsel bei den Hausherren. Trainer Weinzierl zieht sein letztes offensives Register und bringt Donis für Esswein.

79 Welch ein Strich von Bellarabi! Der gebürtige Berliner zieht vom rechten Strafraumeck mit dem rechten Spann ab, nachdem ihm ein Abpraller vor die Füße gefallen ist. Das Leder rauscht Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

80 Einwechslung bei Werder Bremen -> Josh Sargent

79 Auch der Gästeblock spürt, dass Fortuna aktuell stärker unterwegs ist und macht ordentlich Lärm. Augsburg ist der eigenen Hälfte und kann nur reagieren.

78 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Anastasios Donis

80 Auswechslung bei Werder Bremen -> Milot Rashica

78 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Alexander Esswein

78 Raman fast mit dem 1:2! Die Fortunen überlaufen Augsburg mit vier Kickern und sind im gegnerischen Gefahrenbereich in Überzahl. Der Ball kommt von der rechten Seite, im Zentrum blockt Ducksch frei und Raman darf abschließen. Der Eingewechselte probiert es aus linken zehn Metern und setzt den Ball zart am rechten Alu vorbei!

78 Milot Rashica ist heute der gefährlichste Bremer! Dieses Mal probiert er es aus der Distanz und scheitert mal wieder am besten Hannoveraner, Michael Esser.

78 Havertz zwingt Sommer zu einer Glanztat! Der Youngster lässt eine Bellarabi-Flanke vom rechten Flügel aus mittigen zehn Metern über die Stirn gleiten. Sommer ist schnell unten und rettet in der halblinken Ecke mit den Fingerspitzen.

76 Fast das Eigentor durch Aarón! Der Vorlagengeber zum 0:3 spritzt zwischen eine Weiterleitung von González und klärt in höchster Not vor Gomez am langen Pfosten. Der Spanier hebelt den Ball hauchdünn über die Latte.

76 Die Abwehrschlacht der Fohlenelf nimmt immer größere Ausmaße an: Fast durchgängig ist sie mit acht Spielern im und in der Nähe des eigenen Sechzehners gefordert. Können die drei Punkte ins Ziel gerettet werden?

77 In der Praxis sieht das Vorhaben der Hausherren momentan eher ungefährlich aus. Düsseldorf hat mehr zu bieten und ist dem Führungstreffer näher!

75 Beinahe der Ausgleich! Walace steckt aus dem Mittelfeld perfekt durch auf Fossum. Der ist frei durch, kommt aber ein wenig ins Straucheln und kann den Ball nur noch so gerade eben mit der Picke in Richtung Tor bringen. Pavlenka ist draußen und kann parieren.

74 Auch der Rückrundenstart scheint für Stuttgart ein tag zum Vergessen zu werden. Nach 74 Minuten prangt vor heimischer Kulisse ein deutliches 0:3 auf der Anzeigetafel. Das kann Weinzierl und Verantwortlichen nicht gefallen.

76 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Aymane Barkok

76 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Dodi Lukebakio

75 Eine Viertelstunde ist hier noch zu gehen. Weiterhin bleiben die Gäste zwar dran, entfachen aber wahrlich kein Offensivfeuerwerk. Frankfurt dagegen wartet auf Konter.

75 Manuel Baum setzt ein stürmisches Zeichen und bringt mit Marco Richter einen offensivorientierten Fuggerstädter. Der FCA nimmt den Dreier ins Visier!

74 Die Werkself hätte mittlerweile nicht nur den Ausgleich verdient; auch eine Führung würde durchaus den Kräfteverhältnissen entsprechen. In dieser Phase führt fast jeder Vorstoß der Gastgeber zu einer guten Möglichkeit.

74 Einwechslung bei FC Augsburg -> Marco Richter

74 Auswechslung bei FC Augsburg -> Jan Morávek

72 Hütter reagiert auf die Gelbe Karte von Rode und nimmt den 28-Jährigen vom Feld. Dafür kommt de Guzmán.

73 Nette Idee von Ducksch! Der Torschütze vom 0:1 geht auf der linken Flügelseite mit großen Schritten in Richtung Toraus-Linie und spitzelt Joker Raman den Ball danach in den Lauf. Der Belgier sprintet los und verliert das Laufduell mit Kobel am linken Alu hauchzart!

72 Zweiter Wechsel bei 96: Für den sehr engagierten, aber glücklosen Pirmin Schwegler kommt Iver Fossum neu in die Partie.

72 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:3 durch Alexander Hack

Langsam wirds bitter für den VfB! Jetzt klingelts auch noch nach einer Ecke. Aarón hebelt den Ball von der linken Seite nach innen, wo Kempf den Mainzer Innenverteidiger Alexander Hack komplett aus den Augen verloren hat und dieser mit links aus kurzer Distanz zum 0:3 einschiebt.

72 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jonathan de Guzmán

72 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Sebastian Rode

71 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Patrick Herrmann

71 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Alassane Pléa

72 Einwechslung bei Hannover 96 -> Iver Fossum

71 ... Brandt findet Bender! Die Freistoßflanke landet auf dem Kopf des Bayer-Kapitäns. Der kann aus gut neun Metern aber keinen Druck erzeugen und nickt in Sommers Hände.

72 Auswechslung bei Hannover 96 -> Pirmin Schwegler

71 Jetzt bleibt abzuwarten, wie viele Freiräume sich für die Adlerträger ergeben werden. Nach diesem Treffer wird der SCF erst Recht an ein Comeback hoffen. Es könnte eine spannende Schlussphase werden.

71 Kevin Wimmer will den Freistoß direkt draufzimmern, aber jagt die Pille weit über den Kasten.

69 Die Rheinhessen wechseln zum ersten Mal. Der Initiator des 0:1 in Person von Jean-Paul Boëtius verlässt den rasen und macht Platz für Gerrit Holtmann, der einer der Gewinner des Winter-Trainingslagers war.

70 Der FC Augsburg hat Interesse, das Match jetzt sogar in einen Dreier umzuwandeln und begegnet der Fortuna mit intensiven Zweikämpfen. Beide Teams spüren, dass wir in die entscheidende Phase gehen!

70 Gelbe Karte für Lars Stindl (Bor. Mönchengladbach)

Mit einem seitlichen Tritt bringt Stindl Bellarabi am rechten Strafraumeck zu Fall. Zur Verwarnung gesellt sich ein Freistoß in gefährlicher Lage...

70 Gelbe Karte für Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt)



70 Gelbe Karte für Ludwig Augustinsson (Werder Bremen)

Augustinsson zieht etwas mehr als 25 Meter vor dem eigenen Kasten das taktische Foul und sieht dafür seine erste Gelbe Karte der Saison.

68 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Gerrit Holtmann

69 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Lucas Alario

68 Den folgenden Freistoß, halblinks 18 Meter vor dem Kasten, schießt Rashica direkt in die Mauer und auch der Nachschuss kann geblockt werden.

68 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Paul Boëtius

69 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Leon Bailey

67 Das Spiel bietet in dieser Phase nur wenige Höhepunkt. Der FSV spielt mit dem 0:2 im Rücken nicht mehr mit der letzten Entschiedenheit nach vorne und dem VfB scheinen weiterhin die Mittel zu fehlen, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.

68 Gelbe Karte für Sven Bender (Bayer Leverkusen)

Sven Bender räumt Hazard im Mittelfeld ab, um einen schnellen Gegenstoß der Gäste zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

68 Bellarabi scheitert am Pfosten! Der Mann mit der 38 auf dem Rücken dringt nach einer Verlagerung aus der Mitte über rechts mit viel Tempo in den Sechzehner ein und feuert aus vollem Lauf und gut neun Metern in Richtung langer Ecke. Das Spielgerät klatscht frontal gegen die linke Stange.

68 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Benito Raman

69 Tooor für SC Freiburg, 3:1 durch Nils Petersen

Plötzlich trifft der beste Joker des Bundesliga! Kübler hebelt die Murmel stark auf der rechten Außenbahn hoch in den Lauf von Gondorf. Der Ex-Bremer flankt sofort flach an den Fünfmeterraum, wo Petersen völlig frei steht und nur den Fuß reinhalten muss. Der Anschluss ist da!

68 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Takashi Usami

66 Und jetzt Fortuna Düsseldorf? Die Rheinländer schlucken das 1:1 aus dem Nichts und stehen jetzt wieder am Anfang. Die beiden Tore passen zum Spiel: ein Konter, ein Freistoß.

67 Nun tauscht auch Hütter zum ersten Mal. Willems rückt für Jović in die Mannschaft, damit wird es naturgemäß etwas defensiver.

66 Für die Borussia häufen sich die Gelegenheiten, durch schnelles Umschalten Überzahlsituationen zu erzeugen. Wirklich clever stellt sie sich nach Ballgewinnen bisher jedoch nicht an - aus Gästesicht deutet alles auf Zittern in den letzten 25 Minuten hin.

67 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jetro Willems

67 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Luka Jović

67 Gelbe Karte für Nicolai Müller (Hannover 96)

Nach einer schlechten Eck der Hausherren kontert Bremen blitzschnell und Müller legt Rashica von hinten um. Das gibt selbstverständlich gelb und die Freistoßposition kann sich auch sehen lassen.

66 Ob Jonathas im Sturm jetzt für mehr Furore sorgen wird, als Bobby Wood bleibt abzuwarten. Schließlich hat brasilianische Rückkehrer bisher nur eine Trainingseinheit mitgemacht.

64 Schöner Abschluss von Zuber. Die Hoffenheimer Leihgabe versucht sich von der linken Seite an einem Distanzschuss und fackelt den Ball in merkwürdiger Flugkurve auf den Mainzer Kasten. Müller muss eingreifen und pariert im rechten Eck.

63 Beide Trainer tauschen das Personal: Kohfeldt nimmt den offensiven Harnik vom Feld und ersetzt ihn mit dem deutlich defensiveren Bargfrede. Auf der anderen Seite bringt Breitenreiter mit Jonathas frisches Personal für den Angriff.

64 Gondorf hält aus halblinken 25 Metern flach drauf, zwingt Trapp damit aber nicht wirklich zu einer Glanztat. Die Leihgabe von PSG fängt das Rund praktisch mit der Mütze.

64 Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Jonathan Schmid

Schmid ballert den direkt rein, was für eine Bude! Jonathan Schmid geht volles Risiko und erwischt Michael Rensing auf dem falschen Fuß! Der Keeper ist da, kriegt die Finger im kurzen Eck aber erst hinter der Linie an den Ball!

63 Höler muss netzen! Grifo passt aus dem Zentrum nach halbrechts zu Höler. Der 24-Jährige spitzelt das Leder an Hasebe vorbei und fällt beinahe mit der Pike aus 14 Metern auf den Ball. Dabei zielt er frei vor Trapp zu hoch und verpasst das 1:3.

63 Gelbe Karte für Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf)

Nach dem ersten Wechsel der Hausherren, rauscht Usami nun überhart in Baier. Es gibt einen Freistoß aus rund 25 Metern, von halbrechts.

63 Havertz in die Arme von Sommer! Nach einer Ecke von der rechten Fahne prallt ein Kopfball von Lars Bender an Stindl Rücken. Havertz schaltet aus neun Metern am schnellsten, ballert aber zentral auf den Kasten. Sommer ist einmal mehr zur Stelle.

63 Einwechslung bei Werder Bremen -> Philipp Bargfrede

63 Auswechslung bei Werder Bremen -> Martin Harnik

63 Einwechslung bei Hannover 96 -> Jonathas

61 Im Gegensatz zu den Gastgebern! da Costa kommt auf dem rechten Flügel viel zu frei an die Pille, gibt flach nach innen. Haberer verpasst am Elfmeterpunkt mit seiner Rettungstat, irritiert Jović allerdings entscheidend. Der Torschütze zum 3:0 feuert das Spielgerät deutlich drüber.

63 Auswechslung bei Hannover 96 -> Bobby Wood

61 Nach einer Phase mit hohem Leverkusener Druck kann sich die Fohlenelf zur Stundenmarke wieder etwas befreien - nach vorne geht für sie im zweiten Durchgang aber noch gar nichts. Der Weg zum dritten Auswärtssieg der Saison ist noch ein weiter.

61 Hannover zeigt sich seit Wiederanpfiff deutlich verbessert und drängt immer mehr auf den Ausgleich. Noch fehlt ihnen im letzten Drittel aber die Präzision und Durchschlagskraft.

61 Einwechslung bei FC Augsburg -> Sergio Córdova

61 Auswechslung bei FC Augsburg -> Michael Gregoritsch

60 Gelbe Karte für Alfreð Finnbogason (FC Augsburg)

Finnbogason will es beim darauffolgenden Eckball wissen und wirft sich in aller Macht in Keeper Rensing. Zu harter Einsatz, Gelb!

60 ...Insúa darf ausführen und hebelt den Ball gefühlvoll über die Mauer. Müller kommt ins Fliegen und kratzt die Pille aus dem rechten oberen Kreuzeck.

60 Immerhin wieder ein Abschluss. Gondorf probiert es aus mittigen 20 Metern, schiebt die Kirsche aber harmlos links vorbei. Zuvor wurde er von Höler in Szene gesetzt. Freiburg ist bemüht, es mangelt aber an Durchschlagskraft.

60 Geschenkte Ecke! Hahn leitet eine schwache Flanke von rechts vor die Kiste, wo Alfredo Morales mit einem Querschläger eine unnötige Ecke verursacht.

59 Trotzdem sorgt der neue Mann für Schwung beim VfB. Wieder treibt er den Ball nach vorne, diesmal über die linke Seite. Am Ende holt Esswein auf halbrechts kurz vor dem Sechzehner einen Freistoß heraus.

59 Mit der Führung im Rücken hat Werder die eigene Spielausrichtung geändert. Sie kommen nicht mehr so sehr über den Ballbesitz, sondern verteidigen etwas tiefer und lauern auf den vielleicht schon spielentscheidenden Konter.

59 Die Heimfans werden langsam ungeduldig und quittieren leichte Aufbaufehler der FCA-Kicker nun mit ersten Pfiffen. Raphael Framberger setzt auf dem rechten Flügel mit einem guten Nachhaken mal einen Akzent, gefährlich wird es trotzdem nicht.

57 Gut geklärt, könnte man sagen! Nicolás González spielt den Doppelpass mit Esswein auf der rechten Seite, haut die Pille im Fünfer aber klar am Kasten vorbei.

58 Höler wirbelt durch die Mittelfeldzentrale, lässt dabei zwei Männer in Schwarz aussteigern und darf plötzlich von der Sechzehnerkante abziehen. Im letzten Moment wirft sich Hasebe noch dazwischen. Da konnte sich der Joker aber viel zu einfach durchsetzen.

58 Gelbe Karte für Oscar Wendt (Bor. Mönchengladbach)

Wendt will Bailey im linken Mittelfeld überlaufen, trifft Bailey dabei unsanft auf den rechten Fuß. Referee Siebert zückt die erste Gelbe Karte.

58 Brandt zieht von halbrechts nach innen und will mit dem linken Innenrist aus gut 20 Metern in die linke Ecke zirkeln. Er verzieht allerdings deutlich, so dass Sommer nicht einmal sicherheitshalber abheben muss.

56 Solange die Fuggerstäder keine zündende Idee auftischen, bleibt das Match erstmal eher highlightarm. Fortuna muss nicht zwingend auf das 2:0 gehen und hat die Augsburger voll im Griff.

56 Nach fünf guten Minuten nach Wiederbeginn haben wir nun wieder das alte Bild. Die Breisgauer wollen zwar, werden aber schnell zugestellt. Auf der Gegenseite sind die Hessen griffiger. Es liegt eher das 4:0 in der Luft als das 1:3.

54 ...Das sorgt für keine Gefahr! Der neue Mann spielt den Ball flach ins Zentrum, vonwo die Pille aber nur abgeblockt wird. Das sorgt auch bei Trainer Weinzierl für kein müdes Lächeln.

56 Gelbe Karte für Oliver Sorg (Hannover 96)

Oliver Sorg zieht Ludwig Augustinsson ordentlich am Trikot, bringt ihn zu Fall und stoppt damit den Konter. Natürlich sieht er dafür den Gelben Karton. Für ihn ist es die vierte Verwarnung.

54 Schwegler tritt mal wieder einen Freistoß aus dem Halbfeld. Der kommt lang in die Box und findet ganz hinten einen Mitspieler. Müller spielt die Murmel direkt quer, aber alle 96er waren zu weit eingestartet und die Pille rollt an allen vorbei.

56 Havertz wird im letzten Augenblick von Sommer gestoppt! Der Youngster wird aus dem offensiven Zentrum von Volland steil geschickt. Er wird eng von Wendt bewacht, legt sich das Leder am Elfmeterpunkt aber trotzdem rechts am herauslaufenden Torhüter vorbei. Der fährt die linke Hand aus und wehrt die Kugel zur Seite ab.

54 Aarón holt Esswein auf dem rechten Flügel von den Beinen. Den fälligen Freistoß wird Insúa ausführen...

54 Aus Sicht der Gäste verläuft das Match bis hierhin voll nach Plan. Die Düsseldorfer überlebten die beste FCA-Sicht ohne Gegentreffer, scorten daraufhin eiskalt und agieren in der Defensive weiter fehlerfrei.

53 Die Eintracht kontert erneut! Nun ist es Kostić, der über links in den Strafraum eindringt und mit einem Flachschuss das lange Eck um gut zwei Meter verpasst.

51 Auf der anderen Seite wirds gefährlich! Stuttgart wirkt in der Defensive weiterhin unorganisiert. Mateta kommt im Sechzehner an den Ball und der VfB hat Glück, dass Stieler letztlich auf Offensivfoul gegen Ascacíbar entscheidet.

53 Wieder gehen die ersten Minuten ganz klar an die Werkself, die nun auch endlich die zentralen Abwehrräume der Hecking-Auswahl durcheinander wirbelt. Sollte es so weitergehen, ist der Ausgleichstreffer nur noch eine Frage der Zeit.

52 Kein Abnehmer! André Hahn schüttelt seine Kontrahenten clever ab und chippt die Kugel vom rechten Strafraum-Ende mit Gefühl in den Fünfer. Im Prinzip eine gute Idee. Das Problem: Hahn ist weit und breit der einzige Augsburger.

52 Breitenreiter hat die Formation geändert. Anton ist zurück in die Abwehr gerückt. Dadurch agieren die Gastgeber jetzt aus einer Dreierkette heraus und die beiden Außenverteidiger rücken weiter nach vorne. Das dürfte auch Weydandt gefallen, der jetzt zentral vorne drin spielt.

51 Schwolow verhindert die endgültige Entscheidung! Rebić wird auf halblinks angespielt und tankt sich durch in die Box. Aus gut elf Metern und leicht spitzem Winkel scheitert er im Eins-gegen-Eins am Freiburger Keeper.

50 Viel Aufregung, wenig Grund. Die Augsburger erinnern mit der Spielkontrolle ganz leicht an die ersten 45 Minuten und sind zu Beginn erneut aktiver. Als Hahn am rechten Seitenrand klar im Abseits steht, kochen die Emotionen etwas überflüssig hoch.

50 Leverkusens erste beiden Flanken nach dem Kabinengang sorgen für Unordnung im Strafraum der Gäste; erst im zweiten Anlauf können die hohen Hereingaben geklärt werden. Mönchengladbach hat gerade keine Lufthoheit.

48 Ascacíbar fällt im Strafraum. Der Argentinier wirft sich allerdings etwas zu deutlich in Richtung Boden und bewegt Schiri Stieler damit nicht zum Pfiff. Der Unparteiische lässt die Pfeife völlig zu Recht stecken.

49 Kruse schickt Rashica links in den Strafraum. Der Torschütze des 1:0 läuft Sorg einfach davon und schließt aus spitzem Winkel ab. Jedoch ist Esser draußen und hat das Eck dicht gemacht.

49 Es ist gleich zu sehen, dass der Tabellenelfte hier schnell einen Anschluss herstellen will. Aufgegeben haben sich die Baden-Württemberger keinesfalls. Noch fehlt aber die Präzision beim finalen Pass.

46 Weiter gehts in Stuttgart! Stieler gibt die Kugel wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang. Auf Seiten der Hausherren wechselt Trainer Markus Weinzierl gleich doppelt für die zweiten 45 Minuten. Während Insua positionsgetreu für Sosa kommt, kommt González als offensivere Variante für Aogo.

48 Die Hausherren beginnen mit einer kontrollierten Offensive und bauen ihre Angriffe mit langsam und mit einigen Pässen auf.

48 Weder Peter Bosz noch Dieter Hecking haben in der Halbzeit personelle Änderungen vorgenommen. Mit Paulinho und Alario hat der niederländische Übungleiter noch zwei genuin offensive Alternativen auf der Bank.

47 96 direkt offensiv! Weydandt leitet den Ball vor dem Strafraum per kopf weiter auf Müller. Der nimmt das Ding an und will locker einschieben, aber Moisander schmeißt sich im letzten Moment noch dazwischen und blockt den Schuss.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Nicolás González

46 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Dennis Aogo

46 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Emiliano Insúa

46 Mit zwei personellen Veränderungen der Streich-Truppe geht es in Halbzeit Zwei: Petersen und Höler ersetzen Waldschmidt und Niederlechner.

46 Einwechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

46 Auswechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

46 Weiter geht's! Und beide Trainer vertrauen zu Beginn des zweiten Spielabschnittes dem gleichen Personal. Dementsprechend gibt es keine personellen Veränderungen.

46 Weiter geht's in der BayArena! Die Werkself hat die erste Begegnung unter Peter Bosz sehr erfrischend begonnen, dominierte die ersten zehn Minuten klar. Der letzte Pass, der eine gute Abschlussposition ermöglicht, ist in der kompletten ersten Halbzeit jedoch nicht angekommen. Hierfür zeichnet auch der konzentrierte Auftritt der Fohlen-Innenverteidiger Ginter und Elvedi verantwortlich. Kann der Gästestrafraum nach der Pause häufiger bespielt werden?

46 Einwechslung bei SC Freiburg -> Nils Petersen

46 Auswechslung bei SC Freiburg -> Florian Niederlechner

46 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Borna Sosa

46 Ab in die zweiten 45 Minuten! Wie verdaut der FC Augsburg den späten Schock?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FSV Mainz 05 schockt den VfB Stuttgart! Das ist der Stand nach der ersten Halbzeit. 2:0 führen die Gäste nach 45 Minuten im Schwabenländle und haben sich damit eine sehr gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang geschaffen. Die Partie begann temporeich. Bereits nach anderthalb Minuten ließ Stuttgarts Zuber im Strafraum der Rheinhessen eine gute Möglichkeit liegen. In der Folge blieben zunächst weitere Hochkaräter aus. Erst in der 22. Minute brannte es wieder in einem der beiden Strafräume und diesmal klingelte es auch. Jean-Paul Boëtius traf mit dem ersten Mainzer Schuss aufs Stuttgarter Tor. Santiago Ascacíbar fälschte noch entscheidend ab. Die Gäste motivierte die Führung zusehends. Nur sechs Minuten später erhöhte Mateta nach klasse Vorarbeit von Quaison auf 0:2. Der VfB taumelte in der Defensive. Erst sieben Minuten vor Schluss verlagerten die Hausherren das Spielgeschehen wieder auf die andere Seite. Innerhalb weniger Minuten ließen Ascacíbar, Esswein und Castro beste Möglichkeiten liegen. Entsprechend blieb es vor der Pause beim 0:2. Für die Weinzierl-Truppe wird eine Trendwende mit dem heutigen Rückrundenstart damit mehr als schwierig.

45 Halbzeitfazit:

Mit einer hochverdienten 1:0-Pausenführung, für Werder Bemen, geht es in die Kabinen. Dabei hatte die Mannschaft von der Weser über beinahe die gesamten 45 Minuten die absolute Kontrolle über das Geschehen und hat es nach dem Führungstreffer verpasst noch mindestens ein Tor drauf zu legen. Dadurch ist Hannover zwar noch im Spiel, aber nach der, besonders in der Offensive, erschreckend schwachen ersten Halbzeit bräuchte es schon eine deutliche Leistungssteigerung, um die Niederlage noch abwenden zu können. André Breitenreiter wird seiner Mannschaft auf jeden Fall noch einmal ordentlich Dampf machen und auch personell und vielleicht auch taktisch noch die eine oder andere Änderung vornehmen. Dadurch darf man sich vielleicht noch auf Spannung, aber mit Sicherheit auf Tore freuen. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf gelingt in Augsburg kurz vor der Halbzeitpause das ganz späte 1:0 und ist im Abstiegskampf weiter auf Kurs. Aus FCA-Sicht war das Ende des ersten Durchgangs der negative Höhepunkt einer abflachenden Leistung. Die Fuggerstädter starteten äußerst mutig und setzten Düsseldorf in der Anfangsphase minutenlang unter Druck. Fortuna verbuchte fast nie Ballbesitz, nahm kaum am Geschehen teil und hatte bei einem Pfostenschuss von Baier (14. Minute) großes Glück. Nach dem tollen Start flachte beim FCA die Offensive jedoch immer weiter ab und Fortuna Düsseldorf sicherte sich die Spielkontrolle. Als das Match nach eher mauen 44 Minuten schon kurz vor dem torlosen Halbzeitergebnis stand, schlug Ducksch eiskalt zu.

45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt nach 45 Minuten des Gastspiels bei Bayer Leverkusen mit 1:0. Die Werkself war zunächst die deutlich aktivere Mannschaft. Mangels präziser Anspiele in den Sechzehner konnten sie ihren temporeichen Auftakt jedoch nicht in klare Chancen umwandeln, da die Gäste ihre zentralen Abwehrräume im Griff hatten. Da die sehr vorsichtig auftretenden ihrerseits kaum Torgefahr ausstrahlten, entwickelte sich ein rheinisches Duell auf überschaubarem Unterhaltungsniveau – bis auf einen von Sommer um den linken Pfosten gelenkten Havertz-Schuss von der Strafraumkante (28.) sprang für das Bosz-Team nichts Zwingendes heraus. In der Schlussviertelstunde wurden dann die Fohlen zielstrebiger und belohnten sich dafür prompt: Nach Vorarbeit von Elvedi, Stindl und Hofmann schob Pléa aus spitzem Winkel in die flache linke Ecke ein (37.). Beflügelt von diesem Erfolgserlebnis verzeichnete Elvedi mit einem Kopfball eine weitere Großchance, fand aber seinen Meister im hervorragend parierenden Hrádecký (44.). In einer in der Gesamtschau ausgeglichenen ersten Halbzeit liegt das durchschlagskräftigere Team knapp vorne. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Pause in Frankfurt, die Eintracht liegt klar mit 3:0 gegen den SC Freiburg vorne. Dabei begann das Spiel ziemlich schleppend, erst nach einer Vierteldstunde kamen insbesondere die Hausherren langsam in die Gänge. Die besseren Abschlüsse hatten aber die Breisgauer. Richtig sehenswert ist die Partie jedoch erst seit Minute 30. Nach der guten Möglichkeit für Niederlechner und ein paar Gelben Karten stach Haller mehr oder weniger überraschend per Kopf zu. Diesen Kick nahm sich die SGE zum Anlass, so richtig loszulegen. Erst schlug Rebić mit einem wunderschönen Schuss aus 20 Metern zu. Nur kurz vor dem Pausenpfiff vertändelte Koch das Leder leichtfertig gegen Jović, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ. Damit hat das gefürchtete Offensivtrio der Hessen wieder einmal in Gänze zugeschlagen. Im zweiten Durchgang geht es dann nur noch darum, wie hoch das Ergebnis ausfällt - oder? Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Mainz bleibt in der Offensive und erarbeitet sich zwei weitere Eckstöße, die nicht für Gefahr sorgen. Inzwischen läuft die Nachspielzeit von einer Minute.

45 Hazard muss nach einem nicht geahndeten Tritt von Havertz im eigenen Sechzehner behandelt werden.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Auch auf der Gegenseite gibts den nächsten Standard, allerdings mit ähnlich viel Erfolg wie bei den Stuttgartern. Die Ecke von der rechten Seite wird ohne Probleme aus der Gefahrenzone geköpft.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Waldschmidt zieht aus zentralen 24 Metern mit dem linken Fuß nochmal. Dabei fliegt das Ding allerdings deutlich links vorbei. Dann ist Halbzeit.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Marvin Ducksch

Denkste! Die Fortuna macht das späte 1:0 und Marvin Ducksch feiert seinen ersten Saisontreffer! Nach einer erfolglosen FCA-Ecke nimmt Düsseldorf Tempo auf und Dodi Lukebakio wird am rechten Sechzehner-Eck nicht angegangen. Es folgt die Flanke auf Ducksch, der aus halblinken sieben Metern rechts einköpft!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Bremen hat spätestens mit dem Führungstor die absolute Kontrolle über das Spiel. Sie habe es aber bisher verpasst einen zweiten Treffer nachzulegen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der BayArena wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Hazard mit der Direktabnahme! Der Belgier ist gut acht Meter vor dem gegnerischen Sechzehner Adressat einer flachen Eckballausführung von der rechten Fahne. Er ballert mit dem rechten Innenrist nicht weit über den zentralen Bereich des Querbalkens.

44 Schiedlich-friedlich mit einem 0:0 zum Pausentee? Beide Teams gehen weiter kaum Risiko ein und steuern auf einen torlosen ersten Durchgang zu.

45 Tooor für Eintracht Frankfurt, 3:0 durch Luka Jović

Was für ein fetter Bock Bock Koch! Der Defensivmann erhält einen Rückpass, legt sich als letzter Mann die Kugel etwas zu weit vor und bleibt mit einem Zuspiel am pressenden Jović hängen. Der Mann mit der Nummer Acht auf dem Trikot luchst Koch den Ball ab und zieht ungehindert aus dem Zentrum auf Schwolow zu. Aus 14 Metern schiebt er ihn locker am herausstürzenden Schlussmann vorbei.

43 Pfosten! Nach einer halbhohen Hereingabe von der rechten Seite leitet Eggestein den Ball gekonnt mit der Innenseite aufs lange Eck. Esser streckt sich vergeblich, aber das Leder geht an den Außenpfosten und nicht ins Netz.

42 Es fehlen Zentimeter! Wieder sind es die Schwaben, die das Tor auf dem Fuß haben. Castro kommt nach einem abgeblockten Schuss aus dem Rückraum zum Abschluss und knüppelt den Ball in Richtung rechtes unteres Toreck. Hack fährt das lange Bein aus und fälscht entscheidend ab. Statt in die Maschen rauscht das Leder knapp am Pfosten vorbei. Die folgende Ecke bleibt ohne Folgen.

44 Elvedi mit der Riesenchance zum 0:2! Der Schweizer verlängert einen effetreichen Hazard-Freistoß aus dem linken Halbfeld mit der Stirn aus gut zehn Metern in Richtung der rechten Ecke. Mit einem tollen Reflex stoppt Hrádecký den Kopfball auf der Linie.

41 ...Müller ist zur Stelle! Der Freistoß wird mit Dampf aufs kurze ausgeführt, wo der Mainzer Schlussmann rechtzeitig zur Parade heraneilt. Es bleibt beim 0:2!

40 Die Stuttgarter werden besser. Nach der Doppelchance bietet sich den Hausherren nun eine gute Möglichkeit in Form eines Freistoßes vom rechten Sechzehnereck...

41 Die Offensiven haben keine Lösungen parat! So wie Framberger eben abprallte, kommt nun auch Karaman nicht weiter. Der Türke steuert mit Zug in Richtung Sechzehner und wird noch vor Eintritt von Hinteregger gestopp.

41 Martin Harnik mit der Chance für den zweiten Treffer! Der Österreicher hat, nach einem schönen Zuspiel aus dem Mittelfeld, halbrechts am Strafraum zu viel Platz, scheitert mit seinem Schuss aber Esser, der super herausgekommen war.

42 Dem Europa-League-Teilnehmer glückt also nach 36 Minuten ohne Torschuss noch vor der Pause der Doppelschlag. Was ihnen richtig gut tut, schmerzt dem SCF umso mehr. Bisher lieferte er nämlich eine starke Defensivleistung ab.

42 Bailey mit dem Kopf! Volland behauptet den Ball an der linken Strafraumlinie und flankt ansatzlos in Richtung Elfmeterpunkt. Dort nickt der Jamaikaner gegen Sommers Laufrichtung, bringt aber kaum Druck hinter den Ball. Der BMG-Schlussmann kann den Abschluss problemlos aufnehmen.

39 Ganz, ganz viel Platz für Schmid! Der 17er der Fuggerstädter erhält im Rückraum enorm viel Raum und wird überhaupt nicht angegangen. Schmid entscheidet sich nach kurzer Bedenkzeit für einen Fernschuss und bugsiert ihn einen Meter am linken Alu vorbei!

40 Mit ihrer ersten zwingenden Gelegenheit schnappen sich die Fohlen den ersten Treffer dieses rheinischen Duells. In der Live-Tabelle rücken sie wieder auf drei Punkte an den Zweiten FC Bayern München heran.

37 Viel Stückwerk! Der FCA wartet seit vielen Minuten auf eine Torgelegenheit und entscheidet sich bei diesem Vorstoß für die rechte Seite. Dort geht Framberger in das 1-gegen-1 mit Gießelmann und bleibt hängen.

38 Doppelchance VfB! Gentner leitet zwei vielversprechende Chancen für Stuttgart ein. Erst steckt er vor dem Sechzehner auf Ascacíbar durch, der im kurzen Eck an Müller scheitert. Wenig später hebelt er den Ball bei der folgenden Ecke mit der Hacke ins Zentrum, wo Esswein das Leder knapp über den Kasten nickt.

40 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:0 durch Ante Rebić

Traumtor von Rebić! Der Kroate zieht einmal von links quer zum Sechzehner in die Mitte und täuscht einen Schuss aus 20 Metern an. Damit lässt er Niederlechner und Haberer aussteigen, legt sich die Murmel auf den linken Fuß. So zirkelt er das Leder mustergültig ins obere rechte Eck. Schwolow macht sich lang und länger, ist aber chancenlos.

39 Aber schon die Vorgeschichte der Ecke hatte es in sich: Hasebe fand mit einem Schlag aus der eigenen Hälfte Jović, der mustergültig direkt in den Lauf halbrechts zu Rode legte. Dessen Flanke wurde aber zur Ecke geklärt.

38 Hendrik Weydandt aus der Distanz! Der Stürmer zieht aus der Mitte ein Stück links raus und knallt per Vollspann einfach mal drauf. Sein Kracher rauscht aber deutlich über das Gehäuse. Trotzdem zumindest mal wieder ein Abschluss für 96.

36 Mainz' Linksverteidiger probiert sich aus der Distanz. Aarón läuft an, hat auf seiner Seite viel freie Wiese vor sich und ballert den Ball in Richtung Tor. Am Ende kann Zieler das Leder locker aufnehmen.

36 Auch Ecken bringen noch nichts ein. Kevin Stöger darf den rechten Viertelkreis betreten und gibt dem Ball nicht das nötige Tempo mit. Augsburg steht sortiert und befördert die Hereingabe am ersten Alu aus Gefahrenzone.

37 Die Hausherren können sich zumindest wieder befreien und versuchen jetzt ihr Spiel weiter nach vorne zu verlegen. Dadurch öffnen sich allerdings Räume, auf die die Grün-Weißen nur warten.

37 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Alassane Pléa

Pléa bringt die Borussia mit seinem zehnten Saisontor in Führung! Nach Querpass von Stindl steckt Hofmann aus dem rechten Halbfeld steil zum Franzosen durch. Der zieht aus spitzem Winkel mit dem rechten Fuß ab und lässt die Kugel aus gut acht Metern präzise in der flachen linken Ecke einschlagen.

34 Wann folgt mal eine gute Möglichkeit? Das Duell zwischen dem FCA und F95 liefert uns im ersten Durchgang noch kein Fußballfest und bis hierhin eher highlightarm. Düsseldorf will für Abschlüsse sorgen, lenkt den finalen Pass dafür aber nicht in den Sechzehner.

36 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Sébastien Haller

Die Eintracht führt! Sie führt einen Eckstoß kurz aus, an dessen Ende Rode eine eigentlich schwache Flanke von rechts nach innen schlägt. Ein Freiburger macht die Hereingabe unglücklich scharf, fälscht sie hoch an den ersten Pfosten ab. Hier setzt sich Rebić per Kopf gegen Frantz durch und verlängert ideal an die Fünfmeterraumkante zu Haller. Der 24-Jährige macht von seiner starken Physis Gebrauch und nickt gegen einen Gegenspieler aus kurzer Distanz ein. Schwolow ist mit den Fingerspitzen noch dran, kann aber nichts mehr ausrichten.

34 Bremen hat sichtlich Blut geleckt. Nach dem Führungstreffer erhöhen sie ihre Offensivbemühungen noch einmal mehr und schnüren Hannover im Moment am eigenen Sechzehner fest.

33 Der VfB sorgt mit einem Eckball von der rechten Seite für etwas Entlastung, kommt aber nicht zum Abschluss. Wenig später brettert Esswein die Kugel in die fünfte Etage. Da zuckt Florian Müller im Kasten der Mainzer nicht einmal mit der Wimper.

34 Wendell bewirbt sich mit einem ballfernen Schubser gegen Pléa für eine erste Gelbe Karte, da er damit einen schnellen Gegenstoß der Fohlen stoppt. Weil Referee Siebert bisher ein äußerst faires Match leitet, verzichtet er noch auf eine Verwarnung.

31 Das ist nicht der Rückrundenstart, den sich der VfB vorgenommen hatte. Mainz ist seit dem 1:0 in allen Belangen überlegen und schiebt auch nach dem 2:0 weiter nach vorne.

34 Gelbe Karte für Jérôme Gondorf (SC Freiburg)

Gondorf tritt Rode an der Mittellinie vermutlich auf den Spann. Jablonski stand gut und betrachtet das Vergehen als gelbwürdig.

31 Keine Prüfung für Kobel! Kamiński macht es mit Gewalt und zwirbelt seinen Versuch direkt auf die Kiste. Der Ball hat kein Tempo und verendet in den Armen von Debütant Kobel.

32 Grifo probiert es direkt, schweißt die Kirsche durch die Mauer hindurch aufs freie Eck. Jedoch ist deutlich zu wenig Dampf dahinter. Der Aufsetzer stellt den Keeper der Hütter-Elf nicht vor Probleme.

30 Düsseldorf besetzt die FCA-Area! Der Aufsteiger verteilt seine Spieler im gegnerischen Sechzehner sehr breit und erzwingt nun nach einem Foul an Gregoritsch einen Freistoß aus 30 Metern.

32 Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Milot Rashica

Die verdiente Führung für die Gäste! Kruse spielt auf rechts einen traumhaften Pass in die Schnittstelle und findet den aufgerückten Eggestein. Der Mittelfeldspieler bringt die Kugel direkt in Richtung Elfmeterpunkt. Dort steht Harnik und leitet die Hereingabe, beinahe brasilianisch, mit der Hacke aufs lange Eck. Esser ist zwar da und kann zur Seite abwehren, doch Rashica steht genau richtig und kann locker vollstrecken.

31 Mönchengladbach kann den Ball mittlerweile länger in den eigenen Reihen halten. Die Gäste schaffen es jedoch nur äußerst selten in die Nähe des Tores von Hrádecký - das torlose Unentschieden geht nach einer guten halben Stunde in Ordnung.

30 Schwegler bringt den ruhenden Ball von rechts in die Mitte. Am zweiten Pfosten ist ein Werderaner aber noch knapp vor Weydandt mit dem Kopf dran und klärt die Situation damit.

31 Gelbe Karte für Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt)

Fernandes langt vor dem eigenen Sechzehner rustikal gegen Niederlechner zu und sieht seine fünfte Gelbe Karte. Damit fehlt er am nächsten Spieltag in Bremen. Zudem hat der SC eine vielleicht aussichtsreiche Freistoßposition 30 Meter vor dem Gehäuse von Trapp-

29 Mal wieder 96 im Angriff. Die flache Hereingabe von Sorg kann Moisander aber zum Einwurf klären. Aus dem resultiert ein Eckball für 96. Vielleicht wird es so mal gefährlich?

27 Erster Abschluss der Gäste! Fortuna beansprucht das Leder für sich und erzeugt in der 27. Minute den ersten Torversuch: Ducksch verwertet einen schönen Steilpass ans linke Sechzehner-Eck flüssig und schlenzt volley in Richtung rechtes Kreuzeck. Der Schuss kommt gut und zischt knapp vorbei.

30 Niederlechner! Der Stürmer darf ungehindert über links auf Höhe des Strafraumecks nach innen ziehen und mit dem rechten Fuß aufs kurze Eck hämmern. Trapp ist aber schnell unten und pariert stark.

28 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:2 durch Jean-Philippe Mateta

Das ist der Doppelschlag! Mainz 05 macht binnen sechs Minuten zwei Tore und führt in Stuttgart mit 2:0. Hack eröffnet aus dem Zentrum zu Mateta, der die Pille zu Quaison am Strafraumrand weiterleitet. Der Schwede setzt sich mit dem Rücken zum Tor gegen drei Schwaben durch und steckt die Pille zum einlaufenden Mateta durch. Der Franzose kurvt nach rechts und schließt flach links unten ins Tor ab. Zieler ist zum zweiten Mal geschlagen.

29 Die wird zunächst abgewehrt, im Nachsetzen tankt sich Waldschmidt infolge eines Einwurfes über rechts in den Strafraum durch. Sein Versuch aus elf Metern und spitzem Winkel fliegt aber weit daneben.

26 Klasse Parade von Michael Esser! Kruse spielt von rechts einen wunderschönen hohen Pass vorne rein. An der Strafraumkante findet er damit Rashica. Der Flügelstürmer nimmt das Zuspiel kurz an und jagt den Ball dann per Vollspann aufs linke Eck. Esser ist jedoch hellwach und kann das Ding noch so gerade eben mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken. Wirklich starke Aktion von Beiden!

28 Niederlechner zieht aus linken zwölf Metern nach einem abgeblockten Frantz-Dribbling ab. Auch dieser Schuss allerdings landet am Körper eines SGE-Akteurs, es gibt also Ecke.

25 Wieder einmal läuft der VfB einem Rückstand hinterher und der Gesichtsausdruck von Trainer Markus Weinzierl spricht Bände. Der FSV dagegen erhöht mit dem Tor jetzt die Schlagzahl und lässt den nächsten Treffer aus, indem man eine 4 gegen 1-Situation schlecht ausspielt.

28 Havertz nimmt Maß! Im offensiven Zentrum von Brandt durch ein feines Hackenanspiel in Szene gesetzt, schnibbelt der 19-Jährige aus 18 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung der linken Ecke. Sommer muss sich strecken, um die Kugel um den Pfosten zu lenken.

25 Gelbe Karte für Jan Morávek (FC Augsburg)

Gelb für Morávek! Der Tscheche hat ein bisschen Pech und erhält fälschlicherweise den Karton. Schmit ist es eigentlich, der Lukebakio foult und Morávek gibt lediglich Begleitschutz.

23 Die Fortuna ist um mehr Kontrolle bemüht und liefert sich mit dem FCA nun enge Zweikämpfe um das Spielgerät. Das Bundesligaspiel verlagert sich mehr und mehr ins Niemandsland.

25 Nachdem die Hausherren zu Beginn offensiv versuchten Akzente zu setzen, hat der SVW mittlerweile komplett die Kontrolle übernommen und wird auch immer gefährlicher.

26 Hazard taucht nach einem Doppelpass mit Stindl auf der rechten Sechzehnerseite auf. Anstatt mit dem rechten Fuß den Abschluss zu suchen, zieht er noch einmal nach innen. Dabei steht ihm Sven Bender im Weg.

25 Seit einigen Augenblicken sind die Frankfurter deutlich präsenter in ihren Angriffsbemühungen geworden. Sie setzen die Breisgauer gut unter Druck, es fehlen aber die konkreten Abschlüsse.

22 Erneut sorgt eine Werder-Ecke für Gefahr! Dieses Mal segelt die Kugel von links in den Strafraum. Esser kommt heraus und faustet den Ball aus der Box. Im Rückraum hat Şahin genau darauf gelauert und probiert es direkt mit einem Volley. Sein Schuss ist zwar nicht besonders stramm, aber hoppelt an allen vorbei neben den rechten Pfosten. Da hat wirklich nicht viel gefehlt!

21 Düsseldorf nimmt dem FCA nun etwas Druck und verlagert das Duell mit mehr Ballbesitz in den neutralen Bereich um die Mittellinie.

22 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 Eigentor durch Santiago Ascacíbar

Der FSV geht mit dem ersten Schuss, der auf das Stuttgarter Tor fliegt in Führung. Gbamin setzt sich auf der linken Seite durch und kann von Ascacíbar nicht am Abschluss aufs kurze Eck gehindert werden. Zieler pariert in den Rückraum, wo Boëtius blank steht und aus 16 Metern durch alle hindurch links unten in die Maschen trifft. Ascacíbar fälscht noch entscheidend ab.

23 Brandt legt sich die Kugel im rechten Halbfeld auf den linken Fuß und visiert aus gut 21 Metern die obere linke Ecke an. Ihm rutscht das Leder aber leicht über den Schlappen, weshalb es Sommers Gehäuse deutlich verfehlt.

20 Gelbe Karte für Marc Oliver Kempf (VfB Stuttgart)

Kempf hat sich die falsche Sportart ausgesucht. Das Zweikampfverhalten des Stuttgarter Innenverteidigers könnte auch unter die Kategorie Ringen fallen. Mit allem Körpereinsatz zwingt er Mateta zu Boden. Die Gelbe Karte, die ihm anschließend Stieler zeigt, versteht er trotzdem nicht.

19 Am Ball vorbei! Die Chancen bleiben meist bei einem Ansatz. Aarón schaufelt die Pille von links nach innen, wo Mateta frei als Abnehmer auftaucht. Allerdings trifft der Offensivmann die Pille nur leicht mit der Picke. Der Abschluss ist dementsprechend.

22 Wieder die Hessen! da Costa setzt sich rechts an der Torauslinie mit etwas Glück gegen Grifo durch und chippt die Murmel aus dem Fußgelenk an den zweiten Pfosten zu Rebić. Bevor der Kroate aus der Nahdistanz zu Kopfball kommt, klärt Gulde per Kopf zur Ecke. Die bringt nichts ein.

20 Das Spiel hat übrigens nicht 22, sondern 23 Akteure auf dem Feld. Eine Taube fühlt sich auf dem Grün besonders wohl und verweilt schon seit Minuten vor dem rechten Strafraum-Eck der Augsburger. Ok, so viel passiert dort ja bisher eh nicht...

21 Nach einer Ecke von der linken Seite kann 96 nicht wirklich klären. Dadurch kommt Kruse am langen Pfosten zum Abschluss. Sein direkter Versuch wird noch zweimal leicht abgefälscht und landet dann in den Armen von Esser.

21 Leverkusen kann seine Präsenz im letzten Felddrittel wieder erhöhen, tut sich aber weiterhin schwer, Wege in abschlussreife Positionen zu finden. Mönchengladbach hat die zentralen Räume ganz gut im Griff; Ginter und Elvedi sind sehr wachsam.

18 Und die Ecke hat es in sich! Schmid bringt den Standard mit Gefühl auf die Fünfer-Kante, wo sich Morávek reinwirft und den Ball hart auf die Kiste drückt. Rensing muss fliegen und pariert im rechten Eck!

20 Hannover entschärft die Angriffe der Gäste immer wieder gut. Besonders Max Kruse haben sie bisher komplett im Griff und lassen ihn nicht am Kombinationsspiel seiner Mannschaft teilnehmen.

17 Missverständnis zwischen Ascacíbar und Gomez. Der Ball rauscht von der rechten Seite in den Fünfer. Stuttgarts Stürmer steht bereit, doch Ascacíbar läuft ein und stiehlt seinem Mannschaftskollegen die Chance. Der Schuss des Argentiniers landet nur neben dem Pfosten im Toraus.

20 Rebić tunnelt in der gegnerischen Hälfte Gondorf und legt flach nach rechts zu da Costa. Dessen Flanke visiert Haller an, doch der Franzose foult mit seiner Grätsche im Sechzehner einen Gegenspieler. Freistoß.

17 Ganz viel Platz für Framberger! Der Außenverteidiger der Fuggerstädter marschiert auf dem rechten Flügel und erspielt nach einem Block von Kaminski immerhin eine Ecke.

18 In den Nachwehen des folgenden Eckstoßes von rechts nickt Lang direkt vor Havertz' Füße. Der Youngster packt einen Seitfallzieher aus, der von der Sechzehnerkante direkt in Sommers Hände segelt.

16 Will Fortuna nicht das 0:1 kassieren, müssen die Rheinländer schnell aktiver werden. Die Gäste besitzen das Leder nur in 35% aller Fälle und ist hinten wie vorne ohne Kontrolle.

18 Hendrik Weydandt agiert heute als Linksaußen. Es ist ihm deutlich anzusehen, dass er sehr bemüht ist, aber mit der Position des Flügelspielers scheint der 1,95 Meter große Stürmer noch nicht warm geworden zu sein.

16 Die Partie verliert erstmals etwas an Fahrt. Die Schwaben leiten den Ball durch die eigenen Reihen und bemühen sich um einen ruhigen Spielaufbau.

17 Nicht schlecht: Kostić schlenzt eine Ecke hoch und weit auf den langen Pfosten. da Costa rennt dem Spielgerät hinterher, macht das Bein lang und trifft es aus fünf Metern nicht mehr richtig. Links trudelt der Standard letztlich vorbei.

17 Nach einem Ballverlust von Hofmann schaltet die Werkself schnell um. Bailey wird auf der Strafraumseite von Volland in Szene gesetzt und probiert sich mit einem Rechtsschuss. Wendt fälscht derart ab, dass die Kugel über Sommers Kasten segelt.

16 Augustinsson mischt sich zum ersten Mal ins Angriffsspiel mit ein. Jedoch wird seiner Hereingabe von Sorg abgefälscht und landet bei Esser.

13 Das hätte gefährlich werden können. Bell hebelt die Pille aus der eigenen Hälfte in die Spitze, wo Boëtius zwischen die etwas zu weit auseinander stehenden VfB-Innenverteidiger läuft. Die Flanke ist jedoch etwas zu weit und landet nur in den Armen von Zieler.

15 Im Gegenzug kontert die Eintracht: Kostić macht sich über den linken Halbraum auf und davon, wird erst an der Strafraumkante von Haberer per Grätsche gestellt. Schiri Jablonski entscheidet auf Weiterspielen, obwohl der Serbe zu Boden geht. Haberer traf hier zuerst den Ball, dann den Gegner. Korrekt gesehen.

15 Volland kommt an eine Ecke von der linken Fahne vor dem zweiten Pfosten mit Kopf heran. Zuvor hat er allerdings ein Offensivfoul an Lang begangen.

15 Nach gut einer Viertelstunde merkt man beiden Teams an, dass es das erste Spiel nach der Pause ist und es dabei für beide eigentlich nur um den Sieg geht. Sie konzentrieren sich zunächst einmal auf die defensive Stabilität und gehen kein allzu großes Risiko ein.

14 Das erste Highlight! Von der linken Seite auf Höhe der Mittellinie spielt Grifo einen fantastischen halbhohen Pass in die Tiefe auf die gegenüberligende Außenbahn. Kübler läuft hier alleine auf Trapp zu, der aber rechtzeitig zur Stelle ist und an der Sechzehnmeterraumkante herauseilt. Aus dem Abpraller resultiert eine Ecke.

14 Daniel Baier erwischt den Pfosten! Der FCA erzeugt in der guten Anfangsphase die erste Großchance und ist am gegnerischen Sechzehner einfach bissiger. Alfreð Finnbogason legt nach einem Zweikampfgewinn elegant mit der Hacke vor, ehe Baier einläuft und mit einem Pfund den linken Pfosten trifft! Die Kugel springt hoch raus und Düsseldorf atmet auf.

14 Die Hausherren sind wieder vollzählig.

11 Insgesamt sehen die Fans hier einen munteren Beginn beider Teams. Sowohl die Stuttgarter als auch die Mainzer, suchen den Weg in die Offensive. Obwohl es noch keine hundertprozentigen Gelegenheiten zu verzeichnen gab, ist der Auftritt der Mannschaften bislang vielversprechend.

12 Es spielt nur Augsburg! Düsseldorf gelangt kaum an den Ball und findet sich fast nur vor der eigenen Gefahrenzone wieder. Nach einem Einwurf überköpft Gregoritsch F95-Verteidiger Kaminski und Zimmermann rettet am linken Alu zur Ecke.

12 Auch Werder mit dem ersten Abschluss: Martin Harnik nimmt seinem Mitspieler an der Strafraumlinie den Ball ab und zieht von links in die Mitte. Aus zentraler Position schließt er ab. Da er die Pille nicht optimal trifft ist der Abschluss sehr zentral und Michael Esser ist zur Stelle.

13 Nach gut 80 Sekunden ist der Rechtsverteidiger wieder auf den Beinen. Er benötigt aber weiterhin Hilfe außerhalb des Rasens. Bayer spielt vorerst in Unterzahl weiter.

9 ...Ab in die Mauer! Die Mainzer machen blocken den Schuss ab und verhindern einen frühen Gegentreffer. Wenig später ist es Müller, der per Sprint aus seinem Kasten einen gefährlichen Kopfball von Gomez verhindert.

12 Erster Abschluss: Eine abgewehrte Grifo-Hereingabe von links fällt vor die Füße von Waldschmidt. Der Angreifer hält aus halblinken 23 Metern drauf, erwischt die Pille aber nicht richtig und drückt sie über den Kasten.

10 Der FCA will es wissen, startet und erhält nun lautstarken Support von den Rängen. Die WWK-Arena erhebt sich!

11 Nach etwas mehr als zehn Minuten ist wenig passiert. Beide Teams haben das anfängliche Tempo etwas verloren, haben zudem eine Menge Ungenauigkeiten in ihrem Spiel. So sehen wir zurzeit wenig Konstruktives.

8 Die Freistoßposition lässt sich sehen! Dem VfB bietet sich die nächste gute Gelegenheit, diesmal in Form eines Standards. Wenige Meter vor dem Sechzehner aufd er hlablinken Seite liegt die Kugel zur Ausführung bereit...

10 Nachdem für Bremen bereits ein Freistoß ungefährlich verpuffte, wird es bei der Freistoßflanke von Schwegler schon etwas gefährlicher. Das Leder fliegt lang und hoch aus dem Halbfeld in den Strafraum und Anton ist komplett frei. Sein Kopfball ist aber zu ungenau und geht ein gutes Stück über den Kasten.

11 Lars Bender muss auf dem Feld behandelt werden, nachdem er sich Hazard in den Weg gestellt hat und von dessen rechtem Knie in der Magengegend getroffen worden ist.

7 Hahn kriegt die Pille auf die Bude! Augsburg versendet einen Flankenversuch fast aus dem Mittelkreis an die Gefahrenzone, wo Hahn den Ball mit den Augen verfolgt und im perfekten Moment einläuft. Der Stürmer kommt zum Abschluss aus zehn Metern und köpft Kobel die Kugel in die Hände.

9 Rode zirkelt den ersten Freistoß des Matches aus dem linken Halbfeld in die Mitte. Dabei rutscht ihm die Kugel aber leicht ab und genau in die Arme von Schwolow. Keine Gefahr.

6 Brosinski probierts aus rund 20 Metern. Der Außenverteidiger profitiert von einem technischen Fehler Sosas auf der rechten Seite und zieht aufs linke untere Eck ab. Zieler kommt ins Fliegen, braucht aber nicht einzugreifen. Die Kugel rauscht am Pfosten vorbei über die Torauslinie.

9 Bellarabi nimmt auf dem linken Flügel zum zweiten Mal an Fahrt auf. Diesmal rennt er biszur Grundlinie durch und spielt flach und hart in den Fünfmeterraum. Sommer begräbt den Ball am kurzen Pfosten unter sich.

8 Bremen setzt, wie schon in der Hinrunde, auf Ballbesitz. Immer wieder läuft das Leder durch die eigenen Reihen. Da dabei allerdings Langkamp und Moisander die Hauptverantwortlichen sind spielt sich der Großteil bisher in der eigenen Hälfte ab.

5 Ist die Fortuna noch nicht wach? Es läuft abermals eine Angriffswelle der Augsburger und erneut nähern sich die Gastgeber weiter an. Jonathan Schmid tanzt am rechten Fünfer-Ende seine Gegenspieler aus und spielt einen heißen Querpass. Finnbogason sprintet ein und verpasst den Steilpass knapp!

7 Aus dem Zentrum bedient Waldschmidt in der gegnerischen Hälfte den rechts völlig blank stehenden Niederlechner. Der 28-Jährige steht beim Zuspiel des ehemaligen Hamburgers aber im Abseits. Das wäre sonst eine Top-Chance gewesen.

5 ...Dem Eckball entspringt eine weitere Ecke, die die VfB-Verteidigung jedoch ebenfalls aus der Gefahrenzone befördert. Mainz aber bleibt in Ballbesitz und setzt sich erstmals etwas in der gegnerischen Hälfte fest.

4 Auf der Gegenseite klärt Aogo nach einem Vorstoß über Gbamin ins Hoheitsgebiet zur ersten Ecke der Partie. Die Mainzer werden in Person von Aarón von der linken Seite ausführen...

7 Bailey flankt einen Freistoß aus dem halbrechten Offensivkorridor in Richtung Elfmeterpunkt. Sommer hat seinen Kasten richtig verlassen und pflückt das Spielgerät souverän aus der Luft.

4 Wieder der FCA! Die Fuggerstädter finden sich schneller zurecht und überspielen Düsseldorf gerne mit hohen Bällen hinter die Abwehrkette. Hahn bugsiert die nächste Hereingabe von rechts ins Zentrum, wo Gregoritsch einen Kopfball deutlich über die Kiste setzt.

6 Hannover beginnt durchaus offensiv. Doch Werder steht hinten sehr gut organisiert und kann die Angriffsversuche locker entschärfen.

5 Dieter Hecking tauscht im Vergleich zur 1:2-Auswärtspleite bei Borussia Dortmund fünfmal. Michael Lang, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Jonas Hofmann und Lars Stindl verdrängen Jordan Beyer, Christoph Kramer, Patrick Herrmann, Florian Neuhaus (allesamt auf der Bank) und Fabian Johnson (Muskelbeschwerden im Hüftbereich) aus der ersten Formation.

3 André Breitenreiter hat sich für die Partie eine andere taktische Variante ausgedacht als zuletzt. 96 spielt mit einer Viererkette hinten drin. Davor sollen Waldemar Anton, Walace und Pirmin Schwegler dicht machen und vorne drin sind Hendrik Weydandt, Bobby Wood und Nicolai Müller für Tore verantwortlich.

3 Jetzt muss Rensing erstmals eingreifen. Augsburg zwirbelt das Leder von rechts einmal über den Sechzehner und F95-Keeper Rensing klärt mit beiden Fäusten.

2 Keine zwei Minuten sind gespielt und das Stadion hat die erste gute Gelegenheit für die Schwaben gesehen! Eine abgeblockte Sosa-Flanke von der linken Seite hebelt Castro präzise zurück in den Sechzehner, wo Zuber zum Abschluss kommt, die Pille aber nur über den Kasten befördert. Das dürfte Mut machen!

4 Durchaus forsch beginnen beide Teams diese Begegnung. Dabei zeigt sich uns das erwartete Bild: Frankfurt hat mehr Ballbesitz, Freiburg lauert.

1 Die Augsburger haben es eilig! Kaum ist die Partie angepfiffen, dreschen die Hausherren die Kugel gleich in die Spitze. Schmid nimmt eine Ablage volley und knallt sie aus einer Abseitsposiiton klar über das Tor.

4 Peter Bosz hat im Vergleich zur letzten Startelf seines Vorgängers Heiko Herrlich vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Aleksandar Dragović, Julian Baumgartlinger, Mitchell Weiser (allesamt auf der Bank) und Tin Jedvaj (nicht im Kader) beginnen Sven und Lars Bender, Wendell und Karim Bellarabi.

3 Infolge eines Vorstoßes über rechts und eines Querpasses von Lars Bender zieht Aránguiz aus gut 22 Metern mit dem rechten Spann ab. Sommer kann den wuchtigen, aber unplatzierten Schuss problemlos entschärfen.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Stieler gibt die Kugel frei und eröffnet die Begegnung des 18. Spieltags zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05.

1 Und los! Fortuna Düsseldorf, heute in blauen Trikots, stößt an und trifft auf blaue Augsburger.

1 Hannover probiert es direkt offensiv. Langkamp kommt am Sechzehnerrand aber dazwischen. Dabei knallen er und Wood mit den Knien aneinander und beide müssen den Schmerz erst einmal wieder rauslaufen. Es wird aber für beide weitergehen.

1 Ab geht's!

1 Spielbeginn

1 Keine 20 Sekunden sind gespielt, als Elvedi an der Fünferkante nach Bellarabis flacher Hereingabe von links vor dem einschussbereiten Volland klären muss. Die folgende Ecke bringt dann keine Gefahr für den Gästekasten.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Der Schiedsrichter heißt heute Christian Dingert und kommt aus Rheinland-Pfalz.

1 Der Ball rollt! Damit hat das Fußballjahr 2019 jetzt auch für Hannover 96 und Werder Bremen begonnen.

Die beiden Mannschaften kommen auf den Rasen. Die Stimmung in der Mercedes-Benz Arena ist glänzend. Alles freut sich auf den Start der Rückrunde. Gleich gehts los!

1 Werkself gegen Fohlenelf – das 74. Ligaduell zwischen Leverkusen und Mönchengladbach ist eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Lars Bender gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Lars Stindl. Damit stößt Mönchengladbach an.

Die äußeren Bedingungen sind zwar schön, dafür aber sehr kalt. Das Thermostat kratzt in Augsburg gerade mal an der Null.

Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz. Für den 41-Jährigen wird es der 132. Einsatz in der obersten deutschen Spielklasse. An den Seitenlinien wird er dabei von Dominik Schaal und Marcel Pelgrim unterstützt. Vierter Offizieller ist Sven Waschitzki und in Köln richten Günter Perl und Thorben Siewer den Blick auf den Bildschirm, um in kniffligen Situationen eingreifen zu können.

Die Mannschaften betreten den Rasen. Die Hausherren tragen schwarz-rote Kleidung; der Gast präsentiert sich in weißen Klamotten.

Und ob es zum Jubiläum Punkte gibt, wissen wir nach den kommenden 2 x 45 Minuten. Gleich geht's los!

Der Coach bestätigte den Treueschwur seines Teams und will mit seinen Kickern jetzt unbedingt "weiter Punkte nachlegen und zusammen in der Bundesliga bleiben". Komischer Höhepunkt der Streiterei um Friedhelm Funkel: Der Trainer feiert ausgerechnet heute sein 100. Spiel als F95-Coach.

Auf Seiten des SV Werder Bremen gibt es bei der Startaufstellung keinerlei Überraschungen. Für Martin Harnik, den früheren Hannoveraner, wird es allerdings eine Rückkehr. Das Hinspiel hatte er verletzungsbedingt verpasst.

Hannover 96 will die eigenen Serie von sechs Ligaspielen ohne Dreier heute brechen. Dabei sollen auch die Neuzugänge Kevin Akpoguma und Nicolai Müller helfen, die beide heute ihre Startelf-Premiere für 96 feiern werden. "Beide haben sich schnell in die Mannschaft integriert. Sicherlich bedarf es bei Neuzugängen einer gewissen Zeit, sich an die Abläufe zu gewöhnen und die Spielweise zu verinnerlichen. Aber da haben sie schon deutliche Fortschritte gemacht und in den Testspielen gezeigt, dass sie wertvoll für uns werden können", sagte André Breitenreiter über seine zwei Neuen.

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Sven Jablonski. Der 28-jährige Bankkaufmann aus Bremen kommt in seiner zweiten Bundesligasaison zu seinem siebten Einsatz. Unter anderem hatte er mit den Adlerträgern bereits beim 1:3 in Gladbach und beim 3:0 in Stuttgart zu tun. Unterstützen werden ihn an den Seitenlinien Johann Pfeifer und Jan-Clemens Neitzel-Petersen.

Die Verantwortlichen spekulierten öffentlich über einen Trainerwechsel zum Saison-Ende und mussten sich dann mit massiven Fanprotesten und Widerständen auseinandersetzen. Fans und Spieler sprachen sich klar und deutlich für ihren Coach aus und sorgten damit für ein neues Arbeitspapier für Friedhelm Funkel.

34 Duelle sind bis dato im direkten Vergleich auf Pflichtspielebene ausgetragen worden – damit könnte eine ganze Saison ausgefüllt werden. Denkbar knapp haben die Hessen mit 14:13 Siegen hier die Nase vorn, dazu gesellen sich sieben Remis. Nach den beiden Remis zum jeweiligen Hin- und Rückrundenstart gelang ihnen am Anfang dieser Spielzeit nach vier Jahren mal wieder ein Dreier gegen Freiburg. 2:0 hieß es am Ende in Süddeutschland.

Mit der Regeldurchsetzung des rheinischen Duells hat der DFB-Schiedsrichterausschuss ein Unparteiischengespann beauftragt, das von Daniel Siebert angeführt wird. Der 34-jährige Sportwissenschaftler steht in Diensten des FC Nordost Berlin und ist zur Saison 2012/2013 in die Bundesliga aufgestiegen. Bei seinem 84. Einsatz in der deutschen Eliteklasse wird er an den Seitenlinien von Lasse Koslowski und Jan Seidel unterstützt; als Vierter Offizieller verdingt sich Bibiana Steinhaus.

Ähnlich wie in Augsburg gibt es auch in Düsseldorf momentan mehr Theater als notwendig. Die Fortunen avancierten am Hinrunden-Ende mit drei Siegen in Serie zum Team der Stunde und stehen rein sportlich mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz 17 exzellent da – wäre da nicht die Posse um die Vertragsverlängerung von Friedhelm Funkel.

Es ist auch ein Comeback der Rückkehrer. Auf Seiten der Hausherren ist Sebastian Rode nach Ausflügen zu den Bayern und zu Borussia Dortmund zurück in Frankfurt. Etwas überraschend steht er auch gleich in der Anfangsformation, dafür muss Jonathan de Guzmán seinen Stammplatz zunächst räumen. Bei den Gästen ist Vincenzo Grifo wieder mit dabei, kam auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim. Auch er ist sofort von Beginn an in der Startelf.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tobias Stieler. Der 37-jährige Jurist aus Hamburg feiert mit seinem 100. Bundesliga-Spiel heute Jubiläum. Unterstützt wird der erfahrene Referee von seinen beiden Assistenten Dr. Dr. Matthias Jöllenbeck und Robert Kempter.

Der SV Werder kommt mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein nach Hannover. Obwohl sie vor der Winterpause eine etwas schlechteren Phase hatten und nach drei Spielen ohne Sieg bis auf den zehnten Rang abrutschten, halten die Werderaner an ihrem Saisonziel, die Europa League zu erreichen, fest. "Wir wollen nach Europa, und ich bin mir sicher, dass wir bekommen werden, was wir wollen. Am Ende werden alle überrascht sein über das, was wir gezeigt haben", sagte zum Beispiel Claudio Pizarro in einem Interview vor dem Rückrundenauftakt. Und auch sein Trainer hält sich keineswegs zurück. "Jetzt geht es nicht mehr primär um die spielerische Entwicklung. Jetzt geht es um Punkte", betonte der 36-Jährige.

Auf Seiten der Stuttgarter nimmt Trainer Markus Weinzierl gleich fünf Wechsel im Gegensatz zum 1:3 kurz vor Weihnachten vor. Für Emiliano Insúa, Andreas Beck, Daniel Didavi, Nicolás González und Erik Thommy rücken Borna Sosa, Dennis Aogo, Gonzalo Castro, sowie die beiden neuen Leihspieler Steven Zuber und Alexander Esswein neu ins Aufgebot.

Personell baut der Mainzer Coach sein Team im Vergleich zum letzten Spiel vor der Winterpause (1:1 in Hoffenheim) auf drei Positionen um. Während im zentralen Mittelfeld Levin Öztunali den angeschlagenen Danny Latza ersetzt, sowie Alexander Hack in der Innenverteidigung für Moussa Niakhate übernimmt, rückt im Tor Florian Müller zurück zwischen die Pfosten. Der 21-Jährige war als Nummer Eins in die Saison gestartet, musste aufgrund einer Verletzung dann jedoch Robin Zentner den Vortritt lassen.

Auch sein Gegenüber Adi Hütter geizt nicht mit schmeichelnden Worten für den Gegner. Freiburg habe “eine kompakte und sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft, daher setzen wir auf kontrollierte Attacke“. Nach dem Trainingslager in Florida und der zurückliegenden Trainingswoche ist er sich der gestiegenen Erwartungshaltung nach der tollen Hinrunde bewusst, glaubt aber auch: “Ich habe das Gefühl, dass jeder Spieler bereit für die Rückrunde ist. Die Jungs freuen sich“.

"Wenn man in Leverkusen spielt, weiß man, dass man Chancen bekommen wird, aber auch, dass man diszipliniert spielen muss, aufmerksam sein und auf die Schnelligkeit des Gegners Antworten haben muss. Wir müssen Bayer Leverkusen im Umschaltspiel vor Aufgaben stellen. Dafür haben wir bei der Analyse den einen oder anderen Raum gesehen, den wir bespielen wollen. Es ist ein tolles erstes Spiel, weil zwei Mannschaften aufeinander treffen, die Fußball spielen wollen", geht Dieter Hecking von einem unterhaltsamen Kräftemessen aus. Das Hinspiel Ende August gewann sein Team mit 2:0.

Trainer Baum ist vom Stress um Caiuby genervt und erklärte kurz und knapp: "Er spielt derzeit keine Rolle in den Vorbereitungen und ist noch nicht wieder da. Wenn er es ist, reden wir". Eine ebenfalls spannende Personalie steht heute zwischen den Pfosten. Manuel Baum entschied sich erst heute für seine Nummer eins und vertraut heute Neuzugang Gregor Kobel. Der 21-jährige Hoffenheimer ist auf Leihbasis in Augsburg und absolviert heute sein zweites Bundesligaspiel.

“Wir wollen unbedingt selbst Fußball spielen, müssen mutig sein bei eigenem Ballbesitz und uns eigene Chancen kreieren“, lautet die klare Ansage von Christian Streich. In Anbetracht der Offensivpower des Gegners, bei denen er für fast jeden Akteur ein Lob übrig hat, möchte das defensive Hauptaugenmerk darauf legen, “eine gute Kontersicherung zu betreiben. Wir müssen also konsequent an die Männer rausschieben und insgesamt individuell gut verteidigen“. Der 53-Jährige schiebt allerdings auch nach: “Wenn einer von uns keinen guten Tag erwischt, schießen sie uns ab“.

Doch wenn es um Tore geht haben auch die Gäste von der Weser ein ordentliches Wörtchen mitzureden. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt hat schließlich in 18 Ligaspielen in Folge immer mindestens einen Treffer erzielen können. Das ist die längste Serie aller Bundesligisten und wird sogar vom BVB und dem FC Bayern nicht getoppt!

Wie der rheinische Rivale hat auch Mönchengladbach auf Wintertransfers verzichtet. In der BayArena kann Dieter Hecking bis auf Raffael (Schlüsselbeinbruch) wieder auf sein bestes Personal bauen, schließlich kehren mit Matthias Ginter, Lars Stindl und Jonas Hofmann drei wichtige Säulen des bisherigen Erfolgs zurück – sie schaffen es allesamt auf Anhieb in die Startelf. Auf dem Weg in die Königsklasse könnten die Fohlen noch den ein oder anderen Auswärtssieg mehr vertragen als in der Hinrunde – in der Fremde wurde nur zweimal gewonnen.

Dass die Gastgeber keinesfalls chancenlos sein werden zeigt ein Blick zurück: Das Hinspiel im Weser-Stadion endete 1:1-Unentschieden. Die Treffer erzielten am 1. Spieltag Hendrik Weydandt und Theodor Gebre Selassie, die beide auch heute wieder von Anfang an ran dürfen. Außerdem ist Werder Bremen so etwas wie der Lieblingsgegner von Hannover, und zwar besonders in der eigenen Arena. Fünf der letzten sieben Heimspiele konnte H96 für sich entscheiden. Außerdem erzielten die Niedersachsen gegen keinen anderen Verein mehr Tore in Heimspielen als gegen Bremen (53 Treffer).

Bei Borussia Mönchengladbach hat eine Systemumstellung schon im Sommer stattgefunden, allerdings ohne Wechsel auf der Trainerposition. Dieter Hecking hat seiner Mannschaft in der Vorbereitung auf die laufende Saison ein 4-3-3 eingeimpft, durch das sich diese neu erfunden und zehn Siege, drei Unentschieden und vier Niederlage eingefahren hat. 24 der 33 Punkte wurden in der heimischen Hennes-Weisweiler-Alle eingefahren; vor eigenem Publikum feierte die Fohlenelf im Ligabetrieb nur Siege – da fällt das 0:5 im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen völlig aus der Reihe.

Die Pause wurde ähnlich wie bei den Stuttgartern für mehrere Testspiele genutzt. So duellierte man sich über die freien Tage mit dem unterklassigen TuS Marienborn (4:0-Sieg), dem belgischen Erstligisten Standard Lüttich (2:3-Niederlage) und dem SC Freiburg (2:2-Unentschieden). Personell änderte sich dagegen nichts. Weder sind Zu- noch Abgänge bei den Rheinhessen zu vermelden. Trainer Sandro Schwarz zeigte sich mit der Vorbereitung auf die Rückrunde trotzdem zufrieden: "Wir haben mehrere Spieler, die eine gute Entwicklung genommen haben, alle befinden sich auf einem sehr guten Niveau." Namentlich erwähnt wurden vom Mainzer Coach vor allem die Offensivspieler Gerrit Holtmann und Issah Abass, die in der Hinrunde keine große Rolle gespielt hatten, sich nun jedoch wieder ans Team herangekämpft hätten. Das Ziel für die heutige Partie ist klar: "Wir wollen jetzt den Startschuss 2019 setzen mit dem klaren Anspruch drei Punkte zu holen beim VfB Stuttgart."

Die Rückrunden-Vorbereitung ging in Augsburg nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Offensivspieler Caiuby meldete sich nach dem Winterurlaub nicht pünktlich zurück und ließ wie schon im Sommer erneut auf sich warten. Der Brasilianer fällt beim FCA immer mehr in Ungnade und könnte den Club eventuell noch im Januar-Transferfenster verlassen.

Auch für die Mainzer war die Hinrunde mit einigen Höhen und Tiefen verbunden. Nachdem das Team von Sandro Schwarz mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen hervorragend gestartet war, folgte eine Sieglos-Serie von sechs Partien, die die Rheinhessen wieder in die Nähe der Abstiegsränge beförderte. Auch kurz vor der Winterpause ließen die Ergebnisse mit drei Unentschieden und einer Niederlage zu wünschen übrig. In der Tabelle stehen die 05er aktuell mit 21 Zählern und Rang zwölf im gesicherten Mittelfeld. Ein Sieg könnte reichen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen.

Das alles sorgt derzeit dafür, dass die Abstiegssorgen gerade nicht ganz so groß sind wie bei anderen Klubs. Aktuell rangiert der SCF auf der elften Position, lässt dabei Mannschaften wie Schalke und Stuttgart hinter sich. Schon sieben Punkte sind es auf den Relegationsplatz, deren zehn gar auf den 17. Rang. Zum Vergleich: Vor etwas mehr als einem Jahr, als die Baden-Württemberger ebenfalls zum Beginn der Rückserie zur Eintracht reisten, waren es auf den ersten direkten Abstiegsplatz nur vier Zähler.

Trotzdem sieht Stuttgarts Coach seine Mannschaft für das Spiel gegen Mainz gut aufgestellt: "Die Winterpause war zwar kurz, nichtsdestotrotz hatten wir im Trainingslager Top-Bedingungen, die wir zu 100 Prozent genutzt haben. Die Mannschaft hat in den letzten zwei Wochen gut gearbeitet und mitgezogen". Für die zweite Baustelle der Stuttgarter, die Offensive (mit 12 Toren offensivschwächstes Team der Liga), wurden ebenfalls personelle Maßnahmen vollzogen. Mit Steven Zuber und Alexander Esswein wechselten zwei Offensivspieler innerhalb der Liga leihweise zum VfB. Weinzierl gibt sich zuversichtlich und setzt auf Motivation: "Die Neuzugänge sind integriert und wissen, wie wir spielen wollen. Mit Mainz, Freiburg und Düsseldorf spielen wir in den nächsten Wochen gegen direkte Konkurrenten und können uns etwas Luft verschaffen. Da brauchen wir in jedem Spiel und von jedem Spieler 110 Prozent und müssen an unsere Leistungsgrenze gehen."

Abhilfe schaffen soll unter anderem Stuttgarts neues Abwehrjuwel Ozan Kabak, der vor wenigen Tagen für die Rekordsumme von rund 11,5 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul ins Schwabenländle wechselte. Ob der FC Bayern möglicherweise als späterer Abnehmer des türkischen Innenverteidigers in den Transfer involviert war, ist weiterhin ungeklärt. Vorerst soll der 18-Jährige jedenfalls die Defensivprobleme des VfB lösen. Mit 35 Gegentoren sind die Schwaben hier das zweitschlechteste Team hinter Tabellenschlusslicht Nürnberg. Die Vorbereitung nutzte das Team von Trainer Markus Weinzierl außerdem für zwei Testspiele gegen den FC Utrecht und Cercle Brügge, in dessen Zuge man allerdings nur wenig Selbstvertrauen tanken konnte. Während es gegen Utrecht eine 2:3 Pleite setzte, trennte man sich von Brügge 2:2 Unentschieden.

Besonders für die Schwaben gab es über die Feiertage einige mehr als bittere Pleiten aus der Hinrunde zu verdauen. Der mit hohen Erwartungen und verheißungsvollen Neuverpflichtungen in die Saison gestartete VfB erwischte mit einem Sieg aus den ersten zehn Partien einen echten Katastrophenstart in die neue Spielzeit. Auch der Trainerwechsel von Tayfun Korkut zu Markus Weinzierl ab Woche acht zeigte bislang nur wenig Wirkung. Nach 17 Spielen stehen die Stuttgarter aktuell mit mauen vier Siegen und 14 Punkten auf Platz 16 in der Tabelle. In der Rückrunde soll nun alles besser werden.

"Das Spiel ist immer das Endresultat von dem, was man unter der Woche übt. Zwei Wochen waren nicht viel Zeit, es ist klar, dass morgen nicht alles vollkommen umgesetzt wird. Aber es ist ein Vorteil, dass viele Spieler hier schon unter Roger Schmidt gearbeitet haben – meine Spielweise ist ähnlich", kündigte Peter Bosz auf der Pressekonferenz an, dass er auch bei seiner zweiten Anstellen in der Bundesliga auf seinen äußerst offensiven, aber auch riskanten Stil setzten wird. Langweilig wird‘s in der Rückrunde unter dem Bayer-Kreuz also nicht werden.

Ein herzliches Willkommen zurück aus der Winterpause! Seit gestern Abend rollt in Deutschlands höchster Spielklasse wieder der Ball. Ab 15:30 Uhr greifen heute auch der VfB Stuttgart und die Gäste aus Mainz wieder ins Ligageschehen ein. Wir freuen uns auf eine spannende Partie!

Trotzdem will André Breitenreiter noch nichts von einem möglichen Endspiel wissen: "Nach diesem Spiel wird weder der Abstieg besiegelt sein noch der Klassenerhalt gefeiert. Von daher ist es ein wichtiges Spiel, wie jedes Spiel für uns in der Rückrunde, weil wir zu wenig Punkte haben. Aber es ist kein entscheidendes Spiel." Mit Blick auf das Spiel gibt sich der 45-Jährige zuversichtlich und hofft dabei vor allem auf die Unterstützung der Fans. "Klar, Nordduelle haben immer eine besondere Bedeutung für unsere Fans, aber sie kommen nicht ans Derby gegen unseren Nachbarn heran. Es wird sicher eine tolle Atmosphäre im Stadion sein, mit toller Unterstützung für unsere Mannschaft, damit wir hoffentlich alle gemeinsam mit einem Sieg in die Rückrunde starten", sagte der 96-Coach im Vorfeld der Partie.

Verhindern wollen das die Freiburger. Deren jüngste Formkurve gleicht dabei einer echten Achterbahnfahrt mit nicht allzu vielen Ausrutschern nach oben. Aus den letzten acht Begegnungen in der Liga fuhren sie neun Zähler ein, dabei überraschend mit einem Unentschieden gegen die Münchener und einem klaren 3:0 über RB Leipzig. Kurz vor der Winterpause stimmte der Trend wieder: Gegen die Mitabstiegskandidaten Hannover und Nürnberg standen am Ende jeweils ein 1:1 und ein 1:0 zu Buche.

Während die Farbenstädter unter Heiko Herrlich in das Achtelfinale des DFB-Pokals und die K.o.-Phase der Europa League einzogen, blieben sie in der Bundesliga weit hinter den Erwartungen zurück: Lange Zeit krebsten sie sogar in der unteren Tabellenhälfte herum und rücken erst durch die beiden abschließenden Siege beim FC Schalke 04 (2:1) und gegen Hertha BSC (3:1) auf den neunten Platz vor. Kann Bosz die Werkself mit kurzer Anlaufzeit entwickeln, ist die Champions League bei sieben Zählern zweifellos nicht unerreichbar.

Für Hannover kann die Partie heute bereits wegweisend sein. Schließlich stehen sie auf dem vorletzten Tabellenplatz und bekleiden den auch nur auf Grund des besseren Torverhältnisses im Vergleich zum 1. FC Nürnberg. Doch als wäre der Abstiegskampf an sich nicht schon hart genug, plagen die 96er auch noch gravierende Personalsorgen. Beim heutigen Heimspiel muss Trainer André Breitenreiter gleich auf acht Akteure verzichten. Sieben davon fehlen verletzt und Genki Haraguchi spielt mit Japan bei der Asienmeisterschaft mit. Außerdem haben die Niedersachsen auch direkt ein ziemlich straffes Programm vor sich. Direkt in den ersten drei Begegnungen der Rückrunde geht es gegen Gegner die nach Europa wollen. Die heutigen Gäste aus Bremen dürften dabei sogar noch der vermeintlich einfachste Kontrahent sein, denn in den Wochen darauf geht es für die Roten erst gegen den BVB und anschließend gegen RB Leipzig.

Um alles geht es noch nicht, doch bei einer Niederlage würde Fortuna Düsseldorf auf sechs Punkte wegspringen und zumindest mittelfristig aus dem Abstiegskampf verschwinden. Der FC Augsburg ist gewarnt und will nach dem letzten und einzigen Heimsieg vom 30. September – 4:1 gegen Freiburg - endlich wieder einen Heimdreier einfahren. "Wir haben bisher zu Hause nicht immer gut gespielt. Am Samstag wollen wir zeigen, was wir können", verspricht Kapitän Daniel Beier.

So nämlich steht die SGE in der 18. Runde der deutschen Beletage auf Rang Sechs, hat auf Dortmund genügen Punkte Rückstand, um nicht als Meisterschaftskandidat genannt zu werden, kämpft aber nach wie vor um das internationale Geschäft. Das hängt auch mit den etwas wankelmütigeren Leistungen seit dem Spiel gegen Wolfsburg zusammen: Zwei Pleiten in Serie folgten Erfolge über Lazio Rom in der Europa League (damit gelang die Maximalausbeute von 18 Punkten aus sechs Matches) und Bayer Leverkusen. Dann allerdings standen ein Remis gegen den FSV Mainz und zum Abschluss eine Niederlage gegen den FC Bayern. Dreht sich heute das Blatt wieder?

Am Tag vor Heiligabend gaben die Verantwortlichen bei Bayer 04 bekannt, dass Heiko Herrlich wegen einer "Stagnation in der Entwicklung des Teams" von seinen Aufgaben entbunden und durch Peter Bosz ersetzt werde. Damit bekommt der ehemalige Übungsleiter des AFC Ajax (2016-2017) nach seiner kurzen Amtszeit bei Borussia Dortmund in der Hinrunde der vergangenen Saison die Chance, den Fans der Bundesliga unter Beweis zu stellen, dass er dauerhaft etwas auf die Beine stellen kann.

Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf die Hinrunden von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Obwohl die Werkself in drei Wettbewerben überwintert hat und den Fohlen im neuen Kalenderjahr lediglich die Bundesliga bleibt, geht erstere mit einem neuen Trainer in den zweiten Saisonabschnitt. Dass der Vertrag von Dieter Hecking bei BMG im Spätherbst verlängert wurde, liegt an der exzellenten Ausbeute in der nationalen Eliteklasse, durch die die Schwarz-Weiß-Grünen Weihnachten auf Platz drei verbracht haben.

Es war eine nahezu unheimliche Serie. Bis zum 13. Spieltag gewannen die Frankfurter zehn von elf möglichen Pflichtspielen, schienen insbesondere offensiv überhaupt nicht zu stoppen zu sein. Ein Sieg damals zuhause gegen den VfL Wolfsburg hätte den zweiten Platz in der Tabelle zur Folge gehabt. Damit wäre die Eintracht erster BVB-Verfolger gewesen. Durch die 1:2-Niederlage gegen die Wölfe kam es aber anders.

In der Fuggerstadt startet die Rückrunde sofort mit einem richtungsweisenden Match gegen einen direkten Konkurrenten. Der FCA trifft als Tabellen-15. auf den 14. und will Fortuna keineswegs davonziehen lassen. "Es wäre wichtig, mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, da ist der absolute Fokus drauf, aber es geht auch nicht um alles", sagt Manuel Baum.

Hallo und herzlich willkommen zu Teil Zwei des Rückrundenauftaktes in der Bundesliga! Heute erwartet uns eine Partie, die auf dem Papier einen Favoriten hat, in Wirklichkeit aber durchaus Überraschungspotenzial bietet: Eintracht Frankfurt hat den SC Freiburg zu Gast. Der Anstoß erfolgt um 15:30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum rheinischen Duell am 18. Bundesligaspieltag! Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach stehen sich zum Rückrundenstart bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison gegenüber. Der Anstoß in der BayArena soll um 15:30 Uhr erfolgen.

Hallo und herzlich willkommen zum 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Nachdem die Rückrunde bereits gestern Abend in Gang gekommen ist, starten heute endlich auch wieder Spiele um 15:30 Uhr! In der HDI-Arena kommt es dabei direkt zu einem Nordduell zwischen Hannover 96 und dem SV Werder Bremen.

Herzlich willkommen zur Bundesliga! Am ersten Spieltag nach der Winterpause begrüßt der FC Augsburg heute um 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf. Welches Team holt die Big Points für den Abstiegskampf?

90 Fazit:

Der FC Bayern München feiert zum Rückrundenauftakt einen 3:1-Auswärtssieg bei 1899 Hoffenheim und übt durch den sechsten Bundesligasieg in Serie weiterhin Druck auf Spitzenreiter Borussia Dortmund aus. Infolge ihrer auf einer klaren Überlegenheit und eines Goretzka-Doppelpacks (34., 45.+1) basierenden 2:0-Pausenführung bekamen die Roten in der zweiten Halbzeit plötzlich starke Gegenwehr. Auch dank taktischer Anpassungen waren die Kraichgauer viel besser im Spiel und bewegten sich mit einer zunächst riskanten Herangehensweise mindestens auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister. Es war dann ausgerechnet ein Konter der zurückliegenden Mannschaft, der zum Anschlusstreffer führte: Infolge einer Gästeecke entfaltete sich eine blitzschnelle Umschaltsituation der Hausherren, die Schulz nach Vorarbeit von Bittenourt mit einem wuchtigen Linksschuss aus 17 Metern in die linke Ecke vollendete (59.). Daraufhin kühlte sich das Geschehen in der Sinsheimer PreZero Arena deutlich ab, da die Nagelsmann-Truppe doch wieder vorsichtiger wurde und der FCB weit von der Form des ersten Durchgangs entfernt war. Das Kovač-Team geriet bis in die Schlussphase hinein nicht stark unter Druck, hatte bei Szalais Kopfball aus kurzer Distanz, den Neuer hervorragend parierte (83.), aber noch eine brenzlige Situation zu überstehen. Die Entscheidung besorgte wenig später Lewandowski, als er nach Vorarbeit von Kimmich, James und Müller den schönsten Spielzug des Abends aus vier Metern mit dem linken Fuß netzte (87.). Unter dem Strich ist der zwölfte Saisonsieg des Rekordmeisters wegen der Dominanz vor der Pause verdient. Die Kraichgauer haben nach dem Kabinengang gezeigt, dass sie es mit der passenden Taktik auch mit den formstarken Roten aufnehmen können. 1899 Hoffenheim ist am nächsten Samstag zu Gast beim SC Freiburg. Der FC Bayern München empfängt am Sonntag den VfB Stuttgart. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Szalai noch einmal mit dem Kopf! Der Ungar ist Adressat einer Schulz-Flanke von der linken Außenbahn. Aus zehn zentralen Metern nickt er gegen Neuers Laufrichtung, doch am Ende ist sein Abschluss etwas zu hoch angesetzt und landet auf dem Netz.

90 Mittlerweile wirkt auch Boateng mit, absolviert seine ersten Pflichtspielminuten im Kalenderjahr 2019.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Drei Minuten Nachschlag werden keinen Einfluss auf die Punkteverteilung haben.

90 Einwechslung bei Bayern München -> Jérôme Boateng

90 Auswechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

89 Nach einem abgewehrten Freistoß treibt Gnabry die Kugel im halbrechten Offensivkorridor nach vorne. Sein ungenaues Anspiel nach innen wird von Hübner abgefangen - da war mehr drin.

87 Tooor für Bayern München, 1:3 durch Robert Lewandowski

Durch einen wunderbaren Spielzug gelangt der FCB zur Entscheidung! Im Rahmen eines Entlastungsangriffs kommt es zwar nicht zu einer Überzahlsituation. James kann nach Pass von Kimmich aber Müller auf der rechten Strafraumseite in Szene setzen. Der leitet das hohe Anspiel direkt vor den Kasten. Aus vier Metern vollstreckt Lewandowski mit dem ersten Kontakt.

84 Gelbe Karte für Javi Martínez (Bayern München)

Nachträglich bekommt der Spanier wegen einer regelwidrigen Grätsche gegen Grillitsch die Gelbe Karte gezeigt.

83 Szalai mit der Riesenchance zum Ausgleich! Bittencourts Hereingabe vom linken Strafraum verlängert der Ungar von der Fünferkante mit der Stirn in Richtung der rechten Ecke. Neuer reagiert hervorragend und hält die Kugel vor der Linie. Beim nicht erfolgreichen Nachschuss steht Kramarić dann im Abseits.

82 Die TSG ist bisher nicht in der Lage, den ganz großen Druck auf die FCB-Abwehr auszuüben. In den letzten Minuten hat der Gast seine Ballbesitzphasen sogar wieder verlängert und keine brenzligen Situationen im eigenen Sechzehner mehr zugelassen.

79 Auf Seiten des Rekordmeisters wird Thiago positionsgetreu durch James ersetzt. Nagelsmanns letzter Einwechselspieler soll noch einmal frischen Wind in die Offensive bringen: Szalai kommt für Joelinton.

78 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ádám Szalai

78 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Joelinton

78 Einwechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

78 Auswechslung bei Bayern München -> Thiago

77 Den Roten gelingt es aktuell nicht, den Takt vorzugeben: Sie können das Mittelfeld nur noch selten überbrücken, sind die Kugel meist schnell wieder los. Gleichzeitig können sie es verhindern, von den Kraichgauern hinten eingeschnürt zu werden.

74 Erster Joker auf Seiten der Gäste ist Ex-Hoffenheimer Gnabry. Der setzt Coman, der den ersten Treffer des Abends mit seiner Flanke von Lewandowski eingeleitet hat.

73 Einwechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

73 Auswechslung bei Bayern München -> Kingsley Coman

72 Die Bayern schwimmmen nach hohen Bällen! Zunächst verlängert Hübner nach einer Kramarić-Ecke von rechts am ersten Pfosten vor die lange Ecke, wo Bittencourt aus spitzem Winkel einen Abschluss verpasst. Augenblicke später rettet Neuer nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld mit der rechten Faust vor dem freien Grillitsch.

70 Das Heimpublikum sieht sich in dieser Phase zum wiederholten Mal benachteiligt, was die Verteilung persönlicher Strafen gegen Gästespieler angeht. Spielerisch läuft gerade bei beiden Mannschaften wenig zusammen.

68 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Kimmich erwischt Geiger mit dem hohen rechten Bein unfreiwillig an der Schulter. Auch dieses Vergehen zieht eine berechtigte Gelbe Karte nach sich.

67 Mitte der zweiten Halbzeit atmet das Nagelsmann-Team leicht durch; die Schlagzahl nimmt gerade ab. Die Bayern geraten auch ins Nachdenken, wie sie die möglicherweise enge Schlussphase einer Partie angehen, in der sich zum Pausentee ein souveräner Erfolg angedeutet hatte.

64 Gelbe Karte für Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Posch tritt Goretzka im Mittelkreis gegen dessen rechte Hacke. Schiedsrichter Welz steht direkt daneben und fackelt nicht lange mit der dritten Verwarnung des Abends.

62 Martínez peilt aus halbrechten 20 Metern eine schnelle Antwort auf den Anschlusstreffer an. Das Spielgerät rauscht recht deutlich am linken Pfosten vorbei.

59 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Nico Schulz

Auch Hoffenheim kann Konter! Nach einer Gästeecke, die die Kraichgauer problemlos geklärt bekommen, sind sie über zwei Stationen auf der anderen Seite: Bittencourt schickt Schulz aus dem Mittelfeld mit einem Lupfer-Anspiel an die halbrechte Strafraumkante. Der legt sich die Kugel mit der Stirn links an Alaba vorbei und vollendet aus 17 Metern mit einem präzisen Linksschuss in die flache linke Ecke.

57 Gelbe Karte für Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim)

Der gerade eingewechselte Österreicher steht gleich im Mittelpunkt: Er tritt Thiago im zentralen Abwehrbereich auf den rechten Fuß. Während der Spanier mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegt, kassiert Grillitsch direkt eine Gelbe Karte.

57 Den taktischen Anpassungen lässt Nagelsmann kurz vor der Stundenmarke die ersten beiden personellen folgen: Ab sofort werden Vogt und Demirbay durch Grillitsch und Geiger ersetzt.

56 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Dennis Geiger

56 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kerem Demirbay

56 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Florian Grillitsch

56 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Vogt

54 Joelinton und Demirbay mit der Doppelchance! Nach Thiagos Ballverlust im Mittelkreis wird der Brasilianer von Bittencourt auf die linke Strafraumseite geschickt. Er zieht aus spitzem Winkel flach in Richtung langer Ecke ab, Neuer wehrt mit dem linken Fuß ab. Demirbay jagt den Abpraller dann aus neun Metern knapp über das linke Kreuzeck.

52 Zu Beginn des zweiten Abschnitts geht es hin und her: Die TSG riskiert das schnelle dritte Gegentor, um die Chance auf den Anschlusstreffer zu erhöhen. Sie kann das Geschehen nun endlich ausgeglichen gestalten und ihre Stärken entfalten.

51 Martínez' Kopfball verfehlt das Aluminium nur knapp! Kimmichs Ecke von der rechten Fahne wird am ersten Pfosten durch Müllers Stirn verlängert. Aus mittigen acht Metern hält Martínez den Schädel hin und verlängert in Richtung linker Ecke. Hauchdünn fliegt der Ball an der Stange vorbei.

50 Auf der Gegenseite kommt es fast zu einer Kopie von Bittencourts Schuss, nur dass Coman von links kommt. Baumann lenkt den Versuch um den rechten Pfosten.

49 Bittencourt prüft Neuer! Der Ex-Kölner wird im halbrechten Offensivkorridor von Demirbay bedient. Er zieht nach innen und visiert aus 18 Metern die flache linke Ecke an. Neuer ist schnell unten und wehrt zur Seite.

48 Weder Julian Nagelsmann noch Niko Kovač haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Hoffensheim Coach hat in taktischer Hinsicht allerdings Kapitän Vogt aus der Abwehrkette herausgelöst, lässt nun mit einer Viererreihe verteidigen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der PreZero Arena! Die Bayern haben ihre hervorragende Dezemberform nicht nur konserviert, sondern setzen noch einen drauf: Die erste Halbzeit des Gastspiels in Sinsheim ist in diesem Ausmaß der Überlegenheit nicht zu erwarten gewesen. Findet die TSG nicht schleunigst ein Rezept gegen die Dominanz der Roten, droht ihr zum Rückrundenauftakt eine echte Abreibung.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern München schickt sich an, den zweiten Saisonabschnitt mit einem Auswärtserfolg bei 1899 Hoffenheim zu beginnen. 0:2 steht es nach 45 Minuten in der PreZero Arena. In der Anfangsphase verzeichnete der Rekordmeister zwar deutliche Ballbesitzvorteile, konnte sich zunächst abgesehen von einer Direktabnahme Lewandowskis (11.). Nach einer guten Viertelstunde intensivierte er seine Bemühungen und erarbeitete sich zahlreiche Schussversuche, die jedoch überwiegend nicht den Weg auf den Kasten fanden. Richtig brenzlig wurde es für die in der Spielgestaltung völlig passiven Kraichgauer in der ersten halben Stunde nur dreimal: Müller verfehlte den linken Pfosten am Boden liegend um einen Meter (19.), Hummels und Süle standen sich nach einer Ecke gegenseitig im Weg (28.) und ein wuchtiger Goretzka-Schuss wurde von Baumann pariert (30.). Hoffenheims Schlussmann reagierte auch in der 34. Minute klasse, als er Lewandowskis unbedrängten Kopfballaufsetzer nach vorne abwehrte, war gegen Goretzkas Nachschuss dann aber machtlos (34.). In den Schlussminuten wurden die Hausherren etwas aktiver, kassierten in der Nachspielzeit nach eigener Ecke aber noch das zweite Gegentor: Infolge einer Alaba-Vorarbeit vollendete Goretzka einen perfekten Konter in die Maschen. Aufgrund der bisherigen Kräfteverhältnisse geht der Pausenstand durchaus in Ordnung – die Bayern präsentieren sich als sehr dominant. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Bayern München, 0:2 durch Leon Goretzka

Ein Konter in der Nachspielzeit führt zu Goretzkas zweitem Treffer! Nach Hoffenheims ungefährlicher Ecke schwärmen die Roten aus. Sie treiben das Spielgerät über links nach vorne. Alaba flankt halbhoch in die Mitte. Dort springt Goretzka mit beiden Beinen voraus ab und drückt den Ball mit dem rechten Fuß aus gut zehn Metern in die linke Ecke.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Belfodil sucht Joelinton! Der Ex-Bremer dringt über links mit Tempo in den Sechzehner ein und spielt einen Querpass nach innen. Bevor der Brasilianer den Fuß hinhalten kann, rettet Hummels mit einer Grätsche.

43 Kramarić ist Adressaat einer halbhohen Schulz-Flanke von der linken Außenbahn. Er bringt sieben Meter vor dem kurzen Pfosten aber keinen kontrollierten Abschluss zustande, da er hart, aber fair von Hummels angegangen wird.

42 Glücklicherweise ist der Spanier schnell wieder auf den Beinen und kann weitermachen.

40 Erstmals tauchen die Kraichgauer nachhaltig vorne auf: Nach einem Doppelpass mit Demirbay will Joelinton von der zentralen Sechzehnerkante abziehen, trifft dabei aber nicht den Ball, sondern Martínez. Der muss daraufhin auf dem Rasen behandelt werden.

37 Der FCB hat sich für seine Dominanz belohnt und ist damit auf einem guten Weg, im Meisterschaftsrennen Druck auf Spitzenreiter Borussia Dortmund auszuüben: In der Live-Tabelle beträgt der Rückstand durch das Führungstor nur noch drei Punkte.

34 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Leon Goretzka

Der Rekordmeister geht verdient in Führung! Lewandowski kommt nach Coman-Flanke von links aus sieben Metern völlig frei zum Kopfball. Baumann pariert den Aufsetzer des Polen hervorragend, wehrt aber noch vorne ab. Goretzka zieht aus spitzem Winkel und kurzer Distanz ab. Nachdem Vogt noch leicht abgefälscht hat, schlägt die Kugel in der kurzen Ecke ein.

33 Coman lauert am zweiten Pfosten! Goretzka schickt Kimmich an die rechte Sechzehnerlinie. Der Außenverteidiger spielt flach vor den Kasten, wo zunächst Vogt und Torhüter Baumann verpassen. Hinten wartet Coman und will einschieben, doch Posch ist vor dem Franzosen am Ball und wird dann von diesem gefoult.

30 Goretzka gegen Baumann! Der Ex-Schalker taucht nach Müllers Steilpass an der rechten Strafraumkante auf und zieht aus etwa 13 Metern mit dem rechten Spann ab. Baumann ist in der langen Ecke schnell unten und verhindert den Einschlag.

28 ... und die hat es in sich! Kimmichs halbhohe Ausführung von rechts wird von Martínez mit der Hacke weitergeleitet. An der zentralen Fünferkante wollen Hummels und Süle den Ball über die Linie stochern, stehen sich aber gegenseitig im Weg. Am Ende ist Baumann knapp vor der Linie zur Stelle.

27 Alaba will den fälligen Freistoß aus mittigen 26 Metern direkt im Netz hinter Baumann unterbringen. Die blaue Mauer ist rechtzeitig hochgesprungen und fälscht zur Ecke ab...

26 Gelbe Karte für Kevin Vogt (1899 Hoffenheim)

Nach einem Ballverlust im Aufbau bringt Vogt Lewandowski gleich zweimal zu Fall, um eine Unterzahlsituation seiner Kollegen zu verhindern. Referee Welz kommt nicht umhin, die erste Gelbe Karte der Rückrunde zu zücken.

25 Hoffenheim kann die Begegnung Mitte der ersten Halbzeit nicht aktiv mitgestalten: Die Bayern sind meist im Vorwärtsgang; zudem hat die Nagelsmann-Auswahl noch keinen einzigen Konter bis in das letzte Felddrittel gebracht.

23 Alaba flankt erneut, diesmal aus dem linken Halbfeld. Kimmich gibt von der tiefen rechten Sechzehnerseite direkt an die Fünferkante, wo Müller und Lewandowski verpassen.

21 Goretzka mit dem nächsten Versuch! Kimmich führt einen Eckstoß von der rechten Fahne flach aus, spielt in den torfernen Bereich des Sechzehners vor den kurzen Pfosten. Der Ex-Schalker probiert es mit einem Lupfer. Baumann pflückt diesen in der halblinken Ecke aus der Luft.

19 Müller im Liegen! Infolge einer Alaba-Flanke von links legt Lewandowski unfreiwillig für seinen Kollegen mit der 25 auf dem Rücken ab. Der ist zuvor mit Schulz kollidiert und hingefallen. Dennoch spitzelt er das Spielgerät aus gut acht Metern in Richtung Tor und verfehlt die linke Stange nur knapp.

18 Das Angriffsspiel der Kovač-Truppe wird direkter und damit schneller: Hoffenheim gerät nun deutlich stärker unter Druck als in den ersten zehn Minuten. Das liegt auch daran, dass die Kraichgauer die Kugel nach der Eroberung fast immer schnell herschenken.

15 Kimmich zieht nach Pass von Müller von rechts nach innen und will aus gut 15 Metern mit dem linken Innenrist in den linken Winkel zirkeln. Demirbay steht im Weg und blockt mit dem Rücken.

14 Coman schüttelt Posch auf der linken Außenbahn dank seines hohen Tempos ab und legt von der Grundlinie zu Goretzka ab. Dessen direkter Schussversuch wird von Vogt geblockt, so dass Torhüter Baumann nicht zum Eingreifen gezwungen wird.

11 Lewandowski mit dem Seitfallzieher! Alaba wird auf dem linken Flügel durch einen wunderbaren hohen Ball von Thiago in Szene gesetzt. Er gibt auf Höhe des Elfmeterpunkts halbhoch nach innen, wo der polnische Angreifer mit dem Innenrist direkt abnimmt. Das Leder segelt nicht weit am linken Pfosten vorbei.

10 Der Rekordmeister hat in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz als die TSG, weiß mit diesem aber noch nicht viel anzufangen. Hoffenheim hat nicht nur seine zentralen Abwehrräume gut im Griff, sondern verhindert zu Beginn des Abends auch Hereingaben von den Außenbahnen.

7 Nach einem Ballverlust durch Martínez haben die Kraichgauer eine erste Gelegenheit zu einem Konter. Bittencourts Anspielversuch auf die halbrechte Seite kann aber vom eingerückten Alaba abgefangen werden.

5 Niko Kovač verändert seine Startformation im Vergleich zum 3:0-Auswärtssieg bei der SG Eintracht Frankfurt zwei Tage vor Heiligabend dreimal. Mats Hummels, Leon Goretzka und Kingsley Coman bekommen den Vorzug vor Jérôme Boateng, Rafinha (beide auf der Bank) und Franck Ribéry (Muskelbündelriss).

4 Kramarić kommt an Demirbays Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld mit der Stirn heran. Aus mittigen 13 Metern visiert der Kroate die linke Ecke an. Neuer kann das Spielgerät dort sicher aufnehmen.

3 Infolge eines präzisen Schlages von Hummels aus dem Mittelfeld legt Müller vom Elfmeterpunkt per Kopf für Lewandowski ab. Der probiert sich aus zentralen 18 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der segelt weit über Baumanns Kasten.

2 Julian Nagelsmann hat im Vergleich zum 1:1-Heimremis gegen den 1. FSV Mainz 05 am 23. Dezember vier personelle Umstellungen vorgenommen. Pavel Kadeřábek, Leonardo Bittencourt, Andrej Kramarić und Joelinton beginnen anstelle von Joshua Brenet, Florian Grillitsch (beide auf der Bank), Steven Zuber (Leihe nach Stuttgart) und Vincenzo Grifo (Leihe nach Freiburg).

1 TSG gegen FCB – die Bundesligarückrunde ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Manuel Neuer gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Kevin Vogt. Damit stoßen die Hausherren an.

Die 22 Hauptdarsteller betreten vor ausverkauften Rängen den Rasen.

Die Regelanwendung in der an der A6 gelegenen PreZero Arena obliegt Tobias Welz. Der 41-jährige Polizeibeamte stieg im Sommer 2010 in die Bundesliga auf und ist seit 2013 auch auf FIFA-Ebene unterwegs. Nachdem er in den letzten beiden Spielzeiten verletzungsbedingt nur jeweils drei Partien in der nationalen Eliteklasse geleitet hat, kehrt er in diesem Spieljahr zum gewohnten Pensum zurück. Bei seinem achten Saisoneinsatz in der Bundesliga wird er an den Seitenlinien von Rafael Foltyn und Martin Thomsen unterstützt; Vierter Offizieller ist Christian Gittelmann.

"Man weiß nicht, wie man reinkommt, wie der Stand ist. Man hofft wie am Anfang der Saison, mit sehr gutem Ergebnis zu starten. Das brauchen wir auch, das ist uns allen klar", unterstreicht Niko Kovač, dass das Gastspiel in Sinsheim auch eine Standortbestimmung ist, weiß aber auch, dass es nur im Falle eines Sieges als erfolgreich Wiedereinstieg gewertet werden würde. Da Borussia Dortmund morgen beim RB Leipzig ebenfalls eine schwierige Auswärtsaufgabe zu lösen hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich der Abstand zwischen Erstem und Zweiten schon an Spieltag 18 verändert.

Die Roten haben einen überzeugenden Jahresendspurt hingelegt – im Dezember fuhren sie im Ligabetrieb mit 15 Zählern die Maximalausbeute ein. Zudem wurde in der Champions League die K.o.-Runde, zu deren Auftakt es gegen den Liverpool FC geht, durch den ersten Platz vor dem AFC Ajax erreicht. Trainer Niko Kovač, der im Spätherbst schon kurz vor einer Entlassung gestanden hatte, sitzt mittlerweile wieder fester im Sattel und darf nun im zweiten Saisonabschnitt unter Beweis stellen, dass er an der Säbener Straße auch langfristig etwas bewegen kann.

Der FC Bayern München startet heute erstmals seit acht Jahren nicht als Tabellenführer in die Rückrunde. Erst am letzten Spieltag vor der Winterpause hat sich der deutsche Rekordmeister noch an Borussia Mönchengladbach vorbeigeschoben und hat sich als erster Verfolger von Borussia Dortmund in die Ferien verabschiedet. Um sich die siebte Meisterschaft in Serie aus der Position des Jägers heraus zu sichern, muss er in 17 Partien sechs Zähler auf die Schwarz-Gelben gutmachen – hinsichtlich der hohen Konstanz des BVB darf er sich nicht viele Ausrutscher erlauben.

"Es ist wichtig, sich nicht immer zu ergeben, wenn man gegen den FC Bayern spielt. Es wird ein harter Kampf werden. Wir werden versuchen, die Bayern zu attackieren und die Punkte bei uns zu behalten. Es wird viel an uns liegen, wie wir auftreten. Wir müssen so auftreten, wie wir es in der zweiten Hälfte im Hinspiel getan haben", kündigt Julian Nagelsmann an, dass er auch gegen den Rekordmeister auf eine aktive Herangehensweise setzt. Das Hinspiel Ende Augst in Fröttmaning verlor die TSG erst durch zwei späte Gegentore mit 1:3.

Häufig hat Hoffenheim sehr attraktiven und mutigen Offensivfußball geboten, belohnte sich hierfür jedoch zu selten – das gilt sowohl für die deutsche Elite- als auch für die europäische Königsklasse. Der Kader an sich ist also zweifellos in der Lage, in der Tabelle noch den ein oder anderen Rang gutzumachen; selbst eine erneute Qualifikation für die Champions League ist bei einem Rückstand von sechs Zählern noch drin. Dementsprechend ist es konsequent, dass die TSG auf Winterzugänge verzichtet hat; mit Steven Zuber (VfB Stuttgart) und Vincenzo Grifo (SC Freiburg) wurden sogar zwei Akteure auf Leihbasis abgegeben.

Am heutigen vorletzten Freitag im Januar startet für 1899 Hoffenheim die letzte Rückrunde unter der Verantwortung von Trainer Julian Nagelsmann, schließlich wechselt der 31-Jährige im kommenden Sommer zum RB Leipzig. Der erste Saisonteil ist für die Kraichgauer nicht wirklich zufriedenstellend verlaufen: Nicht nur haben sie diesen mit 25 Punkten nur auf dem siebten Tabellenplatz abgeschlossen, sondern sich blieben in der Champions League ohne einen einzigen Sieg und haben nicht einmal das Überwintern in der Europa League fertiggebracht.

153 Begegnungen sind absolviert, 153 stehen noch bevor: Die 56. Spielzeit der Bundesliga startet heute in ihre zweite Hälfte. Während die anderen europäischen Topligen den Betrieb längst wiederaufgenommen oder sogar durchgespielt haben, wurde den in Deutschland beschäftigten Profis wie gewohnt eine Phase der Regeneration gegönnt. Ab heute wird bei den 18 Bundesligisten wieder an der Verwirklichung der Saisonziele gebastelt – im Falle von 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München geht es um eine klare Verbesserung im Vergleich zur Hinrunde.

Bevor eine genauere Betrachtung der Ausgangslage erfolgt, blicken wir kurz auf die wichtigsten Personalien der Startaufstellungen. Auf Seiten der Hausherren rücken Kadeřábek, Bittencourt, Kramarić und Joelinton im Vergleich zum Hinrundenende in die erste Formation. Beim FCB spielt Hummels neben Süle in der Innenverteidigung; die Doppelsechs bilden Thiago und Martínez. Spielmacher ist Goretzka; auf der Außenbahn bekommt Müller den Vorzug vor James. Neuzugang Davies sitzt bereits auf der Bank.