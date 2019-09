Sicherlich nicht. Aber: Die bei Union Berlin (1:3) und Eintracht Frankfurt (2:2) liegen gelassenen Zähler und die schludrige Leistung beim 1. FC Köln (3:1) erinnerten fatal an den Einbruch in der Rückrunde der Vorsaison, als die zur Halbserie mit sechs Punkten führenden Überflieger aus Westfalen auf einmal einknickten wie Setzlinge auf der Streuobstwiese beim ersten Herbststurm. Dies sei, erläuterte Marco Reus damals, eine Mentalitätsfrage. Genau derselbe Spieler schimpfte nun vergangenen Sonntag wie ein Rohrspatz. Hat der 30-Jährige jemals so derbe Sätze benutzt wie in der Frankfurter Arena? „Das geht mir so auf die Euer mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße. Jede Woche immer dieselbe Kacke.“