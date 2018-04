Alles auf Umbruch beim BVB

"Rentenanwärter" Roman Weidenfeller Quelle: dpa

Bei jenen „punktuellen Justierungen“ im Kader, von denen Watzke noch im Winter sprach, wird es kaum bleiben. Fast alle Positionen stehen zur Debatte. Etwa im Tor: Für Rentenanwärter Roman Weidenfeller muss ein Ersatz her. Vielleicht sogar als Herausforderer für die umstrittene Nummer eins, Roman Bürki. Im Sturm sucht der BVB weiter den Aubameyang-Nachfolger. Gegen den Kauf der Chelsea-Leihe Michy Batshuayi spricht weniger die aktuelle Verletzung, als die üppige Ablöse, angeblich 60 Mio. Euro. Und sollte sich Sokratis noch länger zieren, dürfte sogar die Planstelle des Abwehrchefs frei werden.



Für das Mittelfeld wird dringend eine prägende Persönlichkeit gesucht, ein Leader. Denn auch das hat die Saison gezeigt: Die Atmosphäre im Team ist angegriffen, eine Hierarchie schwer erkennbar. Für Kapitän Marcel Schmelzer oder Nuri Sahin wird es immer schwerer, im Herbst der Karriere die Rolle als Anführer auszufüllen. Und ihr Rückhalt an der Basis schmilzt. So sieht ein Online-Voting der „Ruhr Nachrichten“ Schmelzer weit vorne in der Liste möglicher Abgänge. Nicht repräsentativ, aber doch bemerkenswert, weil lange unvorstellbar. Das Fanzine schwatzgelb.de legte Klub-Ikone Sahin sogar nahe, ein Wechsel sei „für alle Seiten das Beste“. Echte Liebe, hart gelandet.