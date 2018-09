Den bisherigen Widersachern des punktlosen Vizemeisters ist das erstaunlich gut gelungen. Zum Auftakt nutzte Wolfsburg die Wackelkontakte im Spielaufbau der Königsblauen zu erfolgreichen Kontern. In Runde zwei setzte die Hertha aus der Hauptstadt ihre bemerkenswert einfallslosen Gastgeber auf sehr schlichte Weise matt – indem sie Sebastian Rudy, Schalkes prominenten Neuzugang aus München, mit messerscharfer Manndeckung traktierte.



„Das war eine uralte Methode, wir vor 20 oder 30 Jahren“, feixte Berlins Übungsleiter Pal Dardai. Während S04-Kollege Domenico Tedesco nach dem Fehlstart in die Saison für die Partie in Mönchengladbach rasch ankündigte: „Was wir können, werden wir stärken, und was wir nicht können, werden wir in Zukunft lassen.“