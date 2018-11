Feine Risse im Gefüge

Wie der "kicker" berichtet hat, will Rangnick unter allen Umständen eine Konstellation vermeiden, mit einem Fußballlehrer in die neue Saison zu gehen, der seine Zukunft außerhalb der Messestadt sieht. Ein Engagement beim FC Bayern entkräftete der ehemalige Bayern-Spieler mit dem Verweis, ihm fehle dafür ganz einfach die Erfahrung in der Königsklasse. Mit seiner Argumentation, sich in der Vertragsfrage bei einem entwicklungsfähigen Gebilde wie RB Leipzig zu zieren, setzt sich Hasenhüttl nun allerdings genauso unter Druck wie die Mannschaft: "Wir sollten abwarten, ob ich in der Lage bin, eine Mannschaft mit dieser Belastung erfolgreich bis zum Saisonende zu trainieren."