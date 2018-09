Alle Infos zur Sendung

Die Sendung wird in der Regel Samstagabend im Studio 3 auf dem Mainzer Lerchenberg produziert. Die Eintrittskarte kostet 15 Euro (maximale Kartenbestellmenge: sechs Stück). Das Mindestalter zum Besuch der Sendung liegt bei 14 Jahren!



Alle Informationen für Ihre Kartenbestellung finden Sie auf unserer Seite Veranstaltungsübersicht, oder auch direkt in unserem Online-Bestellformular unter www.ticketservice.zdf.de.



Ihre Fragen, Anregungen und Hinweise zur Sendung können Sie uns per Mail an zuschauerredaktion@zdf.de, oder schriftlich unter folgender Anschrift mitteilen: ZDF Redaktion "das aktuelle sportstudio" 55100 Mainz.



Wünschen Sie Autogramme unserer Moderatoren, schicken Sie uns eine E-Mail an autogrammwuensche-sportstudio@zdf.de.