Was wird aus Michael Ballack?

Es ist kein Geheimnis: Michael Ballack wird nach dieser Saison Bayer Leverkusen verlassen. Unklar ist allerdings noch, wohin der 35-Jährige wechselt. Sein Berater Michael Becker gab an, Ballack werde ab Sommer in der amerikanischen Major League spielen. Wofür es auch gleich einen Rüffel vom Ex-Nationalspieler gab. Noch sei nichts sicher und "wenn es was zu verkünden gibt, werde ich das tun", erklärte Ballack in der Bild-Zeitung. Denkbar ist vieles. Neben den USA wäre Russland ein mögliches Ziel. Vielleicht bleibt er aber doch in der Bundesliga. Eventuell verrät der 35-Jährige am Samstag im "aktuellen sportstudio" von 23 Uhr an, wo er seine aktive Karriere fortsetzen wird. Wie die User über Ballacks aktive Laufbahn denken, sehen Sie auf sportstudio.zdf.de.