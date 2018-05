Watzke kennt das Geschäft

Hans-Joachim Watzke ist von Kindesbeinen an Fan von Borussia Dortmund. Bereits in jungen Jahren besuchte er die Spiele des BVB im Stadion "Rote Erde" und spielte selbst recht erfolgreich als Spielmacher in seinem Heimatklub Rot-Weiß Erlinghausen. 1996 wurde Watzke Mitglied beim BVB und 2001 mit annähernd 100 Prozent der Stimmen auf der BVB-Mitgliederversammlung zum neuen Schatzmeister gewählt, verantwortlich jedoch nur für die Finanzen des eingetragenen Vereins Borussia Dortmund und nicht für den Profibereich des Klubs. Am 14. Februar 2005 wurde Watzke Nachfolger Gerd Niebaums als Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH & Co. KgaA.