VfL Wolfsburg: Wie im falschen Film

In der Wahrnehmung von Olaf Rebbe war nicht alles schlecht. Kleine Schritte nach vorne – so hatte der Sportdirektor des VfL Wolfsburg immer wieder eine Entwicklung beschrieben, die in Wirklichkeit eine Stagnation ist. Dass Rebbe auf der Zielgeraden der Saison freigestellt und die Trennung von ihm am Freitagabend besiegelt wurde, ist die logische Konsequenz einer verfehlten Personalpolitik und eines missglückten Umbruchs.