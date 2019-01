Yusra Mardini wächst in Damaskus auf. Schon in jungen Jahren beginnen sie und ihre ältere Schwester Sarah mit dem Schwimmsport. Yusra ist so schnell, dass sie auch an internationalen Wettkämpfen teilnimmt. Doch der Bürgerkrieg in Syrien bleibt allgegenwärtig. Ein Erlebnis beim Training, als sie nur knapp einem Bombenangriff entgeht, lässt in ihr den Gedanken reifen, die syrische Hauptstadt zu verlassen. Die Geschwister beschließen 2015, gemeinsam zu fliehen und den Bürgerkrieg hinter sich zu lassen.