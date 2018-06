Zé Roberto im Training bei seinen letzten Klub Palmeiras Sao Paulo Quelle: imago/Fotoarena

Fünf Wochen nach seinem Karriereende – mit 43(!) – fing der frühere Mittelfeld- und Abwehrspieler Anfang Januar aber zunächst mal als Sportlicher Leiter beim Topklub Palmeiras in seiner Heimatstadt Sao Paolo an. Der Trainerjob reizt ihn nicht. Die stressige Tätigkeit widerspricht Zé Robertos Vorstellung von einem angenehmen Dasein. „Das zehrt aus, das habe ich als Spieler zwei Jahrzehnte lang beobachtet. Das ist kein gesundes Leben, ich möchte das nicht. Statt Freude am Fußball zu haben, arbeitet man sich am Trainerjob auf“, sagte der 84-malige brasilianische Nationalspieler dem „kicker“.



Mindestens 80 Jahre alt werden will Zé Roberto, mit Palmeiras wurde er 41 Pokalsieger und mit 42 Meister. Es wäre die logische Fortsetzung für sein vorbildliches Leben als Profi – sein Markenzeichen als Fußballer inklusive: der bis ins fortgeschrittene Spieleralter beeindruckende Waschbrettbauch.