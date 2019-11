90 Fazit

Schluss in Pilsen, die Party kann beginnen! Tschechien schlägt den Kosovo vollkommen verdient mit 2:1 und qualifiziert sich somit für die EURO 2020. Die Gastgeber waren von Beginn an das einzige Team, das heute Fußball spielte und den Sieg wollte. Nachdem ihnen in Halbzeit eins nicht die Führung gelungen war, trafen die Balkankicker mit ihren ersten und einzigen wirklichen Angriff des ganzen Spiels gleich ins Tor. Die Rot-Blauen brauchten eine kurze Weile um sich zu schütteln, gaben dann aber nochmal richtig Gas und hätten auch noch weit mehr als die beiden Treffer erzielen können, die ihnen aber auch für die gesicherte Qualifikation reichen. Der Kosovo hat noch die Chance über die Playoffs im März, wird mit einer Leistung wie heute aber mächtig Glück brauchen, um im kommenden Jahr auch bei der EURO dabei zu sein.

90 Fazit:

70 Prozent Ballbesitz, 6-zu-0 Tore, deutlicher kannst du ein Fußballspiel nicht gewinnen. Portugal setzt sich zuhause hochverdient gegen Litauen durch und kommt seinem Ziel der direkten EM-Qualifikation ein Stückchen näher. Kapitän Cristiano Ronaldo führte sein Team an diesem Abend mit einem Dreierpack auf die Siegerstraße, weitere Treffer steuerten Pizzi, Bernardo Silva und der Frankfurter Gonçalo Paciência bei seinem Pflichtspiel-Debüt bei. Ob der drückenden Überlegenheit der Selecao geht das Ergebnis auch in dieser Höhe in Ordnung. Für Portugal steht am Sonntag die entscheidende Reise nach Luxemburg an, wo sie mit einem Sieg das EM-Ticket buchen können. Bis dahin, einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Fazit:

England schlägt Montenegro nach einer Gala-Vorstellung mit 7:0 und fährt zur Euro 2020! Die Three Lions verwöhnten ihre Fans beim 1000. Länderspiel der englischen Fußball-Geschichte mit einem Spektakel und nahmen den überforderten Underdog bereits in der ersten Hälfte genüsslich auseinander. Montenegro lag bereits nach 30 Minuten mit 0:4 hinten und ließ die Angriffe der torhungrigen Engländer einfach über sich ergehen. Nach einem Kane-Dreierpack und dem 5:0 zur Halbzeit beruhigte sich das Geschehen im zweiten Durchgang dann deutlich und England nahm zeitweise zwei, wenn nicht drei Gänge heraus. Zwei Tore packte die Southgate-Elf dann aber doch noch obendrauf und darf sich nun offiziell EM-Teilnehmer 2020 nennen!

90 Die Tschechen können selbst in der Schlussphase den Ball in der gegnerischen Hälfte halten - der Kosovo wird hier wohl kaum nochmal gefährlich nach vorne kommen.

90 Gelbe Karte für Edon Zhegrova (Kosovo)



90 Spielende

90 Spielende

90 Einwechslung bei Tschechien: Pavel Kadeřábek

90 Einwechslung bei Tschechien: Pavel Kadeřábek

90 Auswechslung bei Tschechien: Jakub Jankto

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Okay, warum es jetzt tatsächlich noch zwei Minuten Nachspielzeit gibt, ist etwas unklar. Beim Schiedsrichter-Lehrgang lernt jeder Nachwuchs-Referee: Bei einer Klatsche sollte man den Verlierer nach 90 Minuten pünktlich erlösen...

89 Es gibt nochmal Eckball Nummer zwölf für Portugal. Den spielen sie aber garnicht mehr hoch rein in den Strafraum, sondern führen ihn kurz aus und kreisen den Ball weiter um die Box.

88 Der Kosovo versucht nun auch erstmals in diesem Spiel zaghaft nach virne zu spielen, aber die langen Bälle wirken eher verzweifelt. Die Tschechen lassen sich davon nicht beeinndrucken.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Schmerzen bei Bećiraj: Der Montenegriner erleidet eine Oberschenkel-Verletzung und muss die letzten beiden Spielminuten nun auf die Zähne beißen, Trainer Hadžibegić kann nicht mehr wechseln.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Serbien -> Dušan Tadić

90 Einwechslung bei Serbien -> Saša Lukić

90 Gelbe Karte für Joan Cervós (Andorra)

90 Gelbe Karte für Bekim Balaj (Albanien)

87 Wenig überraschend plätschert das Geschehe kurz vor Schluss vor sich hin. Litauen kann nicht mehr, Portugal will nicht mehr. Der Europameister von 2016 hat seine Pflicht erfüllt und hat die Qualifikation im letzten Spiel gegen Luxemburg in der eigenen Hand.

89 Auswechslung bei Andorra -> Jordi Aláez

89 Einwechslung bei Andorra -> Alexandre Martínez

85 Einwechslung bei Kosovo: Elbasan Rashani

85 Auswechslung bei Kosovo: Bersant Celina

86 Etwas schade! Einige Engländer gehen trotz des Torfestivals schon früher nach Hause und verlassen das Wembley. Also mehr kann die eigene Mannschaft echt nicht bieten! Aber ja: Stau in London, morgen Arbeit...

84 Fast das dritte Tor für die Roten! Nach einer Ecke leitet Ondrášek mit dem Schädel an den Fünfer weiter, wo Brabec um Haaresbreite den Einschlag verpasst.

88 Auswechslung bei Frankreich -> Kingsley Coman

88 Einwechslung bei Frankreich -> Thomas Lemar

82 Die Tschechen werden sich die Butter wohl kaum noch vom Brot nehmen lassen nach dieser Energieleistung - von den Kosovaren kommt nach wie vor nichts, das Tor war bereits sehr glücklich.

84 Tooor für England, 7:0 durch Tammy Abraham

Es werden doch noch sieben! Tammy Abrahm darf auch noch auf die Anzeigetafel und erzielt beim Gala-Abend sein erstes Länderspieltor. Die Falken können eine Hereingabe nicht vollends klären und ermöglichen Sancho auf der linken Außenbahn einen Querpass nach Lehrbuch. Abraham muss im Fünfer nur noch den Fuß hinhalten und stellt auf 7:0!

83 Einwechslung bei Portugal: Diogo Jota

83 Auswechslung bei Portugal: Cristiano Ronaldo

83 Doppelglück für Litauen! Der eingewechselte Bruma findet sich mutterseelenallein am Elfmeterpunkt wieder. Der Abschluss des Portugiesen kommt sehr zentral und scheitert an der Fußabwehr von Šetkus. Die Pille springt daraufhin Palionis an den Kopf und von dort zurück in die Arme des am Boden liegenden Keepers. Es bleibt vorerst bei sechs Gegentreffern!

82 Alexander-Arnold mit einem Pfund! Der Außenverteidiger rast in einen freien Ball und jagt die Kugel aus der zweiten Reihe Richtung Kiste. Am linken will Wilson wie beim Eishockey abfälschen und streckt den Oberschenkel raus; der Ball driftet rechts am Gehäuse vorbei.

79 Tooor für Tschechien, 2:1 durch Ondřej Čelůstka

Die verdiente Führung für die Tschechen! Darida schlägt die Ecke an den zweiten Pfosten, wo die Kugel zu Kral an den ersten Pfosten zurückkommt - dieser visiert mit dem Schädel die lange Ecke an, und über Čelůstkas Oberschenkel rutscht der Ball irgendwie ins Netz durch!

80 Die Highlights werden so langsam rarer und auch Standards bringen den Engländern kein siebtes Tor ein. Maddison krallt sich eine Ecke von rechts und schickt das Leder bereits in der Luft ins Toraus.

81 Einwechslung bei Litauen: Donatas Kazlauskas

81 Auswechslung bei Litauen: Fiodor Černych

80 Gelbe Karte für Saulius Mikoliūnas (Litauen)

Saulius Mikoliūnas nimmt eine Trikotprobe von Mário Rui. Das Vergehen bringt ihm die Gelbe Karte ein.

81 Auswechslung bei Moldau -> Vadim Raţă

81 Einwechslung bei Moldau -> Artur Pătraş

77 Der neue Montenegriner Boljević sorgt auf der linken Außenbahn für ein bisschen Raumgewinn und dribbelt sich gegen Alexander-Arnold sogar bis kurz vor die Torauslinie. Als die Flanke folgen soll, schießt sich der Einwechselspieler etwas kurios gegen das Standbein...

77 Einwechslung bei Kosovo: Edon Zhegrova

77 Auswechslung bei Kosovo: Florent Hadergjonaj

76 In der 76 (!) Minute holen die Gäste ihren ersten Eckstoß heraus. Hoch und lang segelt dieser in den Sechzehnmeterraum und auf den Schädel von José Fonte, der für die Hausherren bereinigt.

79 Auswechslung bei Serbien -> Adem Ljajić

79 Einwechslung bei Serbien -> Filip Đuričić

79 Auswechslung bei Luxemburg -> Vincent Thill

79 Einwechslung bei Luxemburg -> Danel Sinani

79 Tor für Frankreich, 2:1 durch Olivier Giroud

79 Auswechslung bei Andorra -> Cristián Martínez

79 Einwechslung bei Andorra -> Ricard Fernandez

75 Und direkt danach ein Lattenkracher! Wieder fliegt die Pille über rechts hinein, wo Jankto am zweiten Pfosten technische Finesse beweist und das Leder direkt volley nimmt, aber von der Unterkante der Latte springt das Spielgerät raus!

74 Aber die Tschechen drängen weiter! Von rechts kommt der Ball in die Mitte zu Souček, der aus der Drehung abschließt, aber knapp rechts vorbei!

74 Gonçalo Paciência geht am linken Pfosten nach Ronaldo-Flanke ins Luftduell. Die Murmel ist gegen die Laufrichtung nicht einfach zu nehmen, dennoch bringt der Frankfurter einen Kopfball auf das kurze Eck zustande. Dort ist Šetkus zur Stelle und fährt die Pranke aus.

77 Gelbe Karte für Veaceslav Posmac (Moldau)

73 Nun sieht es wieder deutlich besser aus für die Tschechen - sie bleiben auf Rang zwei und der Kosovo müsste gegen England am letzten Spieltag gewinnen, um sie nich zu überholen.

74 Einwechslung bei Montenegro: Aleksandar Boljević

74 Auswechslung bei Montenegro: Sead Hakšabanović

73 Der WM-Vierte von 2018 lässt es locker angehen und schenkt Trainer Southgate weiterhin eine fast perfekte Passquote. Ein zweistelliges Ergebnis sehen wir heute wohl nicht mehr...

75 Tor für Luxemburg, 3:2 durch David Turpel

73 Einwechslung bei Portugal: João Moutinho

73 Auswechslung bei Portugal: Bruno Fernandes

74 Auswechslung bei Moldau -> Radu Gînsari

74 Einwechslung bei Moldau -> Nicolae Milinceanu

71 Doch trotz aller Dominanz am heutigen Abend muss der Europameister von 2016 konzentriert bleiben, denn die Qualifikation ist noch nicht in trockenen Tüchern - unabhängig von der Höhe des heutigen Spiels.

71 Tooor für Tschechien, 1:1 durch Alex Král

Ein klasse Distanzschuss sorgt für den so nötigen Ausgleich für die Gastgeber! Masopust wird in der Mitte vor dem Tor gestört und verliert den Ball, der somit Kral vor die Füße rollt und der Spartak-Moskau-Legionär haut die Pille aus 25 Metern mit einem Drehschuss in die linke Ecke - Muric war die Sicht verdeckt, so trifft ihn kaum eine Schuld.

70 Southgate wechselt zum letzten Mal und bringt nun Joe Gomez, der sich im Vorfeld mit Torjäger Raheem Sterling zoffte. Der suspendierte City-Stürmer sitzt entspannt auf der Tribüne und beklatscht die Einwechslung seines Mitspielers, der Disput ist wohl schon wieder vergessen.

69 Nach kurzer Behandlungspause kann es auch für Muric weitergehen, weiterhin 0:1.

72 Einwechslung bei Litauen: Justas Lasickas

72 Auswechslung bei Litauen: Paulius Golubickas

73 Gelbe Karte für Lucas Digne (Frankreich)

73 Auswechslung bei Albanien -> Ylber Ramadani

73 Einwechslung bei Albanien -> Taulant Seferi

70 Einwechslung bei England: Joe Gomez

70 Auswechslung bei England: Mason Mount

68 Nach dem Eigentor der Außenseiter werden die Gastgeber wieder etwas aktiver und wollen jetzt auch noch die Sieben auf der Anzeigetafel. Mount, Rashford und Sancho zeigen am gegnerischen Gefahrenbereich tollen Kombinationsfußball und lassen Montenegro nicht durchatmen.

67 Da ist der Ausgleich, aber das Tor zählt nicht! Nach einer Flanke von rechts gehen Muric und Souček zum Ball, der Tscheche trifft den Keeper beim Herauslaufen mit dem Knie - daher wird der folgende Treffer von Darida abgepfiffen.

69 Das Siebte liegt in der Luft! Gonçalo Paciência zieht links mit einem Heber an seinem Gegenspieler vorbei, nimmt den Kopf hoch und spielt zu Cristiano Ronaldo an den Elfmeterpunkt. Der Superstar will es bei seinem vierten Treffer wohl zu genau machen und lässt die Chance diesmal recht deutlich liegen.

71 Auswechslung bei Andorra -> Txus Rubio

71 Einwechslung bei Andorra -> Víctor Rodríguez

70 Tor für Serbien, 3:1 durch Nemanja Radonjić

66 Einwechslung bei Portugal: Bruma

66 Auswechslung bei Portugal: Bernardo Silva

68 Auswechslung bei Moldau -> Ion Jardan

68 Einwechslung bei Moldau -> Dinu Graur

64 Jakub Jankto mit einem starken Solo über die Mitte, wird nicht richtig angegriffen und schließt von der Strafraumgrenze ab, doch der leicht abgefälschte Ball geht links neben den Pfosten.

66 Tooor für England, 6:0 durch Aleksandar Šofranac (Eigentor)

Das 6:0? Ein Flippertor! Rashford legt am linken Alu den Turbo ein und schießt dann mit einem Querpass Sancho ab! Der Dortmunder wird sogar zum Aushilfs-Montenegriner und klärt auf der Linie. Kurz darauf wuchtet Mount drauf und Šofranac fälscht unhaltbar ins eigene Tor ab.

65 Tooor für Portugal, 6:0 durch Cristiano Ronaldo

Litauen zerfällt komplett! Ausgangspunkt ist diesmal Bernardo Silva, der links im Strafraum für Ronaldo zurücklegt. CR7 zieht mit einem Haken nach innen und nagelt die Pille trocken in die Maschen. Für den bemitleidenswerten Ernestas Šetkus gibt es wieder nichts zu halten.

65 Einwechslung bei Montenegro: Branislav Janković

65 Auswechslung bei Montenegro: Vladimir Jovović

62 MLS-Legionär Ondrášek soll es jetzt in der Sturmspitze richten im Abwesenheit Patrick Schicks. ´"Die Kobra" nennen sie ihn in den Staaten.

65 Im Moment passiert im Wembley nicht viel. England verwaltet das 5:0 und schafft es im zweiten Durchgang nicht mehr hinter die Kette der Gäste.

61 Einwechslung bei Tschechien: Zdeněk Ondrášek

61 Auswechslung bei Tschechien: Michal Krmenčík

63 Tooor für Portugal, 5:0 durch Bernardo Silva

Es wird bitter für die Männer vom Balkan. Mit einer flachen Hereingabe legt Ricardo Pereira für den bockstarken Bernardo Silva auf. Der Manchester-City-Mann zieht mit links ab und lässt Šetkus aus zehn Metern keine Chance!

60 Da war die Chance! Darida bringt einen Ball von rechts halbhoch herein - die Kugel wird mehrmals abgefälscht und damit zum Querschläger, bevor Krmenčík das Ding im Fallen aufs Tor bringt. Aber Muric ist wieder auf dem Posten.

63 Mittlerweile steht das Abschlussverhältnis bei 25-1 zugunsten der Portugiesen. Litauen ist um Schadensbegrenzung bemüht.

63 England lässt gegen die rote Mauer das nötige Tempo vermissen und wird eher durch Standards gefährlich: ManUtd-Verteidiger Maguire steigt bei einer Ecke in die Luft und köpft die Pille einen Meter über die Latte hinweg.

61 Nächster Versuch von Ronaldo! Eine Freistoßsituation aus 25 Metern und zentraler Position lässt sich der Mann von Juventus nicht nehmen. Der Flatterball geht genau durch die Mauer und wird auf dem Weg zum Tor noch gefährlich abgefälscht. Im Kasten macht Šetkus einen Hechtsprung in die Ecke und entschärft den Versuch.

62 Die junge Fußballnational Montenegro baut so langsam ein Bollwerk auf und will eine noch höhere Niederlage unbedingt vermeiden.

58 Die Gastgeber wirken ein wenig ideenlos in ihren Angriffen, der Nackenschlag des Rückstands sitzt. Sie versuchen es jetzt über Standards, aber der Kosovo räumt konsequent auf.

62 Auswechslung bei Serbien -> Sergej Milinković-Savić

62 Einwechslung bei Serbien -> Nemanja Radonjić

60 Die Gastgeber legen in etwa den 4. Gang ein und stellen sich erneut vor der montenegrinischen Gefahrenzone auf. Der Underdog läuft dadurch wieder hinterher und ist mal wieder in der Abwehr gefordert.

59 Wenige Zentimeter trennen Cristiano Ronaldo von seinem Dreierpack! Aus 20 Metern nimmt der Kapitän Maß und schickt einen strammen Schuss auf die Reise. Die Kirsche touchiert noch den Außenpfosten und klatscht neben dem Kasten an die Bande.

61 Auswechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

61 Einwechslung bei Luxemburg -> David Turpel

58 Trainer Southgate nimmt Harry Kane nach seinem Dreierpack vom Feld und bringt von Bournemouth-Stürmer Tammy Abraham. Auch James Maddison von Leicester darf nun mitmischen. Können die beiden das 6:0 einleiten?

60 Auswechslung bei Albanien -> Emanuele Ndoj

60 Einwechslung bei Albanien -> Keidi Bare

58 Einwechslung bei Litauen: Deivydas Matulevičius

58 Auswechslung bei Litauen: Mantas Kuklys

57 Einwechslung bei England: Tammy Abraham

57 Auswechslung bei England: Harry Kane

55 Gelbe Karte für Tomáš Souček (Tschechien)



56 Einwechslung bei England: James Maddison

54 Coufal bringt einen Ball flach und steil in den Sechzehner, aber Masopust kann den Ball in der Mitte nicht kontrollieren. Die Atmosphäre wird giftiger in Pilsen.

56 Auswechslung bei England: Alex Oxlade-Chamberlain

56 Abseitstor! Alexander-Arnold macht die Kugel mit einer Hereingabe scharf und Mijatović klärt zunächst aus kurzer Distanz brillant. Kurz darauf trifft Mount das verwaiste Tor, steht dabei jedoch im Abseits!

56 Tooor für Portugal, 4:0 durch Gonçalo Paciência

Jetzt ist auch Gonçalo Paciência dran: Von der rechten Seite flankt Bernardo Silva vors Tor. Šetkus hat das Ding eigentlich sicher, lässt es dann aber genau vor die Füße des Debütanten fallen. Dieser lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt die Murmel über die Linie.

54 Vielleicht die schönste Info für die Gäste: England nimmt Tempo heraus und geht nicht sofort zwingend auf das 6:0. Montenegro darf den Ball in Ruhe in der eigenen Hälfte führen und erlebt erstmals überhaupt ein paar entspannte Minuten.

52 Plötzlich stehen die Kosovaren vor den Tschechen! Nun muss der Vizeeuropameister von 1996 liefern.

55 Tor für Albanien, 2:2 durch Rey Manaj

54 Tor für Luxemburg, 2:1 durch Gerson Rodrigues

54 Gelbe Karte für Ion Jardan (Moldau)

52 Marko Vešović will auf der linken Flügelseite für etwas Gefahr sorgen und hält sich Oxlade-Chamberlain mit gutem Körpereinsatz vom Laib. Der Engländer prallt ab und zieht dann das Foul.

52 Tooor für Portugal, 3:0 durch Pizzi

Was für ein Kracher von Pizzi! Bruno Fernandes schickt seinen Teamkollegen halbrechts in die Gasse. Der Mann von Benfica fackelt nicht lange und zimmert die Kugel aus spitzem Winkel unter das Tordach. Von der Querlatte klatscht der Ball an den Innenpfosten und von da aus ins Netz. Portugal schraubt den Deckel drauf!

50 Das Bild aus dem ersten Durchgang setzt sich fort: Die Hausherren ziehen die Kugel durch die eigenen Reihen, ständig auf der Suche nach der Lücke in Litauens Defensive. Ein dritter Treffer wäre aus Sicht der Portugiesen nicht unwichtig, um diesem Spiel endgültig den Stecker zu ziehen.

50 Tooor für Kosovo, 0:1 durch Atdhe Nuhiu

Aus dem Nichts die Führung für die Gäste! Hadergjonaj hat auf rechts zu viel Platz für eine punktgenaue Flanke auf den einlaufenden Nuhiu, der aus fast 15 Metern einspringt und einen Flugkopfball rechts im Kasten versenkt, der kalte Vaclík hat keine Chance!

48 Die Tschechen begannen auch in ersten Abschnitt gut, aber nun muss auf Effizienz in ihre Aktionen. Der Kosovo lauert.

52 Gelbe Karte für Dirk Carlson (Luxemburg)

50 Zu Beginn des zweiten Durchgangs lassen es die torhungrigen Three Lions etwas ruhiger angehen. Die Southgate-Elf sichert die Kugel im Mittelfeld und lässt sich bei den Vorstößen etwas mehr Zeit.

47 Wie stark die Performance der Hausherren im ersten Durchgang war, zeigt auch die Passstatistik: ganze 90% alle Abspiele brachte England in den ersten 45 Minuten an Mann. Das ist ein ganz starker Wert. Genauso wie die fünf Tore.

47 Aktivposten Gonçalo Paciência arbeitet weiter am ersten Treffer in der Nationalmannschaft. Nach einer Eckball-Hereingabe kommt der Frankfurter aus zehn Metern zum Schuss. Viele gelbe Trikots stehen im Weg und vereiteln die Gefahr.

46 Weiter geht's in Pilsen, bei den Gästen kommt mit Halimi ein neuer Mann aufs Feld.

46 Einwechslung bei Kosovo: Besar Halimi

46 Auswechslung bei Kosovo: Anel Raskaj

46 Montenegro-Trainer Hadžibegić vollzieht zum Seitentausch einen Wechsel und erhofft sich durch die Einwechselung von Verteidiger Raspopović etwas mehr Stabilität.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Tor für Andorra, 1:2 durch Cristián Martínez

46 Die einzige Änderung zur Pause findet auf dem Kopf von CR7 statt, der im zweiten Durchgang mit Haarband aufläuft. Auf Wechsel verzichten beide Trainer vorerst.

46 Die zweiten 45 Minuten laufen! Wie viele Tore sehen wir noch beim großen Abend der Three Lions?

46 Einwechslung bei Montenegro: Momcilo Raspopović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Montenegro: Risto Radunović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Luxemburg -> Chris Philipps

46 Einwechslung bei Luxemburg -> Aldin Skenderovic

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Albanien -> Lorenc Trashi

46 Einwechslung bei Albanien -> Elseid Hysaj

45 Halbzeitfazit:

Portugal ist auf EM-Kurs! Im ersten Abschnitt spielte nur eine Mannschaft - und zwar die von Fernando Santos. Bereits nach sieben Minuten war CR7 zum ersten Mal erfolgreich und verwandelte ganz souverän einen selbst herausgeholten Foulelfmeter. Portugal blieb am Drücker und nutze einen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte zum 2:0, wieder stach Cristiano Ronaldo zu. 70 Prozent Ballbesitz sprechen eine klare Sprache für Portugals Spielkontrolle bis hierhin. Die Gäste waren ausschließlich mit verteidigen beschäftigt und sind mit zwei Gegentreffern zur Pause gut bedient. Gleich gehts weiter!

45 Halbzeitfazit

Pause in Pilsen, die Tschechen gehen gegen den Kosovo torlos in die Pause und müssen die Quali-Party Stand jetzt verschieben. Zwar haben die Gastgeber hier alle Vorteile auf ihrer Seite und konnten sich bereits einige gute Möglichkeiten erarbeiten, doch entweder ging der Ball knapp vorbei oder er wurde vom starken Tormann Aro Muric entschärft. Die Gäste beschränken sich bis dato nur aufs Verteidigen und fahren damit auch gut - allerdings bräuchten auch sie einen Sieg, um die Chance für die direkte Qualifikation zu wahren. Ein Punkt bringt also niemanden weiter und vertragt die Entscheidungen auf den letzten Spieltag.

45 Halbzeitfazit:

Schützenfest im Wembley! Die Three Lions drehen bei ihrem 1000. Länderspiel richtig auf und gehen nach einer spektakulären 1. Halbzeit mit einem 5:0 in die Kabine. Underdog Montenegro wurde in der ersten Hälfte schnell zum Spielball der Engländer und lag nach drei schnellen Gegentoren bereits nach 30 Minuten mit 0:4 hinten, Kane-Hattrick inklusive. Die Gäste waren in der Verteidigung heillos überfordert, konnten die schnellen Engländer kaum stoppen und müssen in der 2. Halbzeit auf gnädige Three Lions hoffen. England feiert eine wilde Party und sichert sich das EM-Ticket mit einem Torfestival!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Geht noch was vor der Pause? Die Portugiesen schnüren Litauen hinten ein, die Männer in Gelb versammeln sich allesamt hinter dem Ball. Von den Außenbahnen arbeiten die Hausherren viel mit Flanken, die in dem Getümmel nicht wirklich das beste Mittel sind.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Gibt es noch das halbe Dutzend vor der Pause? Die Three Lions treiben die Ballbesitquote in die Höhe und legen sich ihren Gegner zu recht. Montenegro kann überhaupt gar nicht so schnell reagieren, wie Kane und Co. aufziehen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Mergim Vojvoda blutet an der Nase und muss das Spielfeld kurzzeitig verlasen, die Gäste sind vorübergehend in Unterzahl.

44 Gelbe Karte für Max Llovera (Andorra)

41 Keine schlechte Idee: Die Montenegriner erhalten eine ganz kurze Verschnaufpause und schieben die Kugel für ein paar Sekunden hintenrum.

41 Im Ansatz sind die Vorstöße der Gäste nicht schlecht. Mit kurzen Stafetten suchen sie den direkten Weg in die Spitze. Vykintas Slivka will es am Strafraum im Eins-gegen-eins mit Ricardo Pereira aufnehmen und bleibt hängen.

43 Gelbe Karte für Ludovic Clemente (Andorra)

43 Tor für Serbien, 2:0 durch Aleksandar Mitrović

41 Die Kosovaren werden in dieser Phase wieder etwas stärker und können sich erstmals auch in die gegnerische Hälfte spielen. Die Tschechen verpassten den Führungstreffer und scheinen leicht müde zu werden.

39 Konter der Gäste! England kennt nur eine Richtung und nimmt seine Abwehrarbeit bei 5:0 nicht ganz so ernst. Fatos Bećiraj ergattert einen langen Schlag in die gegnerische Zone und scheitert aus fünf Metern am gut aufgelegten Pickford. Toller Reflex des Everton-Keepers!

38 Ronaldo will unbedingt seinen Hattrick! Von der halblinken Seite prescht der Doppeltorschütze in die Box und lädt aus zwölf Metern den Vollspann durch. In der Kiste schaut Šetkus nur zu und sieht, wie das Gerät einige Meter über das Ziel hinaus segelt.

37 Die Hausherren haben den Fuß etwas vom Gaspedal genommen. Bemerkbar macht sich das vor allem in den Abschlusssituationen, die nicht mit entscheidender Überzeugung zuende gespielt werden. Mit dem bisherigen Auftrittkann Nationalcoach Fernando Santos nichtsdestotrotz zufrieden sein.

37 Valon Berisha zieht die Pille scharf auf Kopfhöhe herein, aber in der Mitte können die Tschechen zur Ecke klären. Diese bringt auch nichts ein.

38 Gelbe Karte für Vincent Thill (Luxemburg)

38 Gelbe Karte für Artur Crăciun (Moldau)

37 Tooor für England, 5:0 durch Harry Kane

5:0 und Kane-Hattrick! Ein weiteres, einfaches Tor der entfesselten Hausherren: Alexander-Arnold flankt vom rechten Feldrand und schiebt das Leder mit einem perfekten Chip-Ball auf den Fuß von Kane. Der Tottenham-Stürmer dreht seinen Körper nach rechts und donnert den Ball links ins flache Eck!

35 Die Three Lions lassen nicht nach und nehmen einen weiteren Anlauf für Tor Nummer fünf. Rashford zimmert eine harten Flachpass von rechts in den Fünfer und Simić blockt in höchster Not.

36 Handspiel an der linken Strafraumgrenze von Čelůstka, vielleicht kann jetzt mal was über einen Standard gehen für die Gäste.

35 Darida mit einem ersten Abschluss, aber dem Kapitän rutscht der Ball über den Spann - weit vorbei. Das macht der Herthaner normalerweise besser.

33 Gelbe Karte für Marko Vešović (Montenegro)

Erste Verwarnung: Vešović tritt auf der Seitenlinie etwas zu oft in die Beine von Rashford und bekommt nach einem wilden Nachgestocher Gelb.

33 Litauen wagt sich nach vorne! Endstation ist bei Fonte vor der Box, der umgehend den Gegenangriff einleitet. Am anderen Ende des Feldes legt Ronaldo beinahe mit der Hacke für Bernardo Silva auf, doch der Pass kommt nicht durch.

32 Rashford fast mit einem Hackentor! England macht offensiv weiter und will beim Jubiläumsspiel am besten noch einen Rekordsieg eintüten. Simić schlägt bei einer Flanke von rechts ein Luftloch und ermöglicht Rashford am linken Alu den Kunstschuss. Der Youngster erwischt den Torhüter und scheitert ganz knapp!

35 Tor für Frankreich, 1:1 durch Raphaël Varane

34 Gelbe Karte für Vadim Raţă (Moldau)

32 Gelbe Karte für Atdhe Nuhiu (Kosovo)

Weiter geht die Kartenparade - vor allem der Kosovo muss aufpassen, das Spiel nicht mit weniger als elf Mann zu beenden.

30 Gonçalo Paciência gibt eine super Figur ab bei seinem Pflichtspiel-Debüt! Der Stürmer nimmt eine halbhohe Vorlage von Cristiano Ronaldo als Volley entgegen und verfehlt die Querlatte nur knapp.

31 Gelbe Karte für Jan Bořil (Tschechien)

Auch der Linksverteidiger wird verwarnt - die Karten sitzen locker bei Gianluca Rocchi aus Italien.

30 Tooor für England, 4:0 durch Marcus Rashford

Schützenfest! Die Montenegriner zeigen schon jetzt kaum noch Gegenwehr und fallen auseinander. Nach einer Ecke darf Maguire zunächst völlig freistehend köpfen und lässt am linken Alu das sichere 4:0 liegen. Ein paar Sekunden später nimmt sich Rashford den Rebound und schlenzt die Kugel rechts oben in den Winkel!

28 Weiterhin spielt hier nur eine Mannschaft, die sich aber noch belohnen muss. Aktuell scheint Keeper Muric das größte Problem der Gastgeber zu sein.

27 Fast der Anschlusstreffer! Nach einem Foul von Chillwell ballern die Montenegriner einen Freistoß von rechtsaußen vors Tor und erhalten dort ebenfalls ordentlich Raum. Simić drückt sich mit Gewalt in einen Zweikampf und zwingt Pickford zu einer bärenstarken Flugparade!

26 Auch wenn die Three Lions heute natürlich besonders motiviert sind, darf die Gäste-Abwehr schon etwas mehr zeigen. So viel Platz wie Kane eben bekam, gibt es im Profifußball eher selten...

27 Aufregung im Sechzehner Litauens! Nach einer Andriuškevičius-Grätsche, die Bernardo Silva zu Fall bringt, zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Die Litauer sind außer sich - und das zurecht. Der Abwehrmann trifft zunächst eindeutig Ball. Das erkennt dann auch der Mann an der Pfeife und korrigiert seine Entscheidung.

27 Gelbe Karte für Markus Palionis (Litauen)

Markus Palionis beschwert sich nach dem Elfmeterpfiff lautstark beim Offiziellen und holt sich für seine Wortwahl die Gelbe Karte ab.

25 Nach dem bisherigen Spielverlauf ist Litauen absolut chancenlos. Das Spiel findet nur in der Hälfte des Gruppenletzten statt, der gegen die individuelle Klasse der Portugiesen kein Mittel findet.

24 ... Jankto bringt den Freistoß aus gut 23 Metern auf den linken Pfosten, wo erneut der riesige 1,98m Tormann seine Finger im Spiel hat und ablenken kann.

24 Tooor für England, 3:0 durch Harry Kane

Alle guten Dinge sind drei - oder mehr? Montenegro kassiert das 0:3! Chillwell sammelt bereits nach 24 Minuten den dritten Assist und findet mit einem Eckstoß erneut Harry Kane. Der Torjäger läuft ohne Gegenwehr der Gäste durch den Fünfer und köpft die Kugel erneut ins Netz!

23 Gelbe Karte für Fidan Aliti (Kosovo)

Aliti kassiert Gelb für ein Foul vor dem Sechzehner...

23 Dominanz nach dem Geschmack von Gareth Southgate! Der WM-Vierte von 2018 sperrt den Underdog in der eigenen Gefahrenzone ein und lässt die Kugel mit bester Passsicherheit laufen. Könnte ein langer Abend werden für die Falken...

22 Kosovo kommt etwas besser in die Partie und scheint sich nun leichter vom Druck befreien zu können. Nach vorne geht aber nach wie vor nichts für den jungen Staat.

22 Tooor für Portugal, 2:0 durch Cristiano Ronaldo

Doppelpack für Cristiano Ronaldo! Girdvainis spielt die Kugel im Aufbau genau vor den Fuß von Gonçalo Paciência. Mit dem ersten Kontakt schickt der Frankfurter Kollege Ronaldo halblinks in den Sechzehner. Aus 13 Metern zirkelt der Doppelpacker die Murmel unhaltbar unter den rechten Giebel. Da gibts nichts zu halten für Keeper Šetkus!

20 An der linken Sechzehnerkante hat Mário Rui einige Meter Platz und bedient CR7 im Rückraum. Der direkte Abschluss des Juve-Angreifers wird von Girdvainis Fuß geblockt. Litauen kann durchatmen.

20 SO haben sich die Gastgeber ihren historischen Feiertage vorgestellt! Die Three Lions sind im 1000. Länderspiel ihrer Geschichte schnell auf Kurs und reservieren schon mal das EM-Ticket!

19 Noch ein gutes Ding! Vladimír Coufal kommt von rechts in die Mitte und schließt an der Strafraumgrenze aus der Drehung ab, doch der Versuch rauscht knapp über das linke Lattenkreuz, diesmal muss Muric nicht eingreifen.

18 Tooor für England, 2:0 durch Harry Kane

Schon steht es 2:0! Chillwell wird erneut zum Assistgeber und streichelt einen Freistoß von linksaußen auf den Kopf von Kane. Der Captain der Engländer schüttelt alle Bewacher ab und nickt lässig aus vier Metern ein!

19 Gelbe Karte für Txus Rubio (Andorra)

17 Mit erschreckender Leichtigkeit dringen die Portugiesen ein ums andere Mal tief in den Gästestrafraum ein. Dass es noch nicht 2:0 steht, ist einzig und allein dem ausbaufähigen letzten Pass Portugals zu verdanken. Litauen ist hier ziemlich am schwimmen.

17 Rashford zündet den Turbo! Kane sichert die Kugel im Mittelfeld und leitet an Oxlade-Chamberlain weiter. Der Konter der Three Lions ist auf dem Weg und endet mit einer guten Chance von Rashford; Mijatović rettet mit der Brust!

17 Die Gäste aus dem Balkan fahren eine klare Konterstrategie - sie wollen heute nicht wirklich mitspielen. Angesichts der hoch aufgerückten Tschechen ist das sicherlich nicht die schlechteste Idee.

18 Tor für Andorra, 1:1 durch Cristián Martínez

15 Die Außenseiter wollen es spielerisch lösen! Montenegro trägt das Spielgerät flüssig durch das Zentrum und übergibt dann nach rechts an Vešović. Der Siebener zeigt einen tollen Antritt und wird erst am rechten Pfosten von Alexander-Arnold gestoppt. Es gibt einen Eckball, der erneut ereignislos bleibt.

15 Glanzparade von Šetkus! Ein Heber aus dem Halbfeld findet Gonçalo Paciência in der Box. Der Frankfurter visiert mit seinem Kopfball das untere Eck an. Litauens Schlussmann streckt sich und kratzt den Versuch gerade noch aus dem Kasten.

15 Gelbe Karte für Anel Raskaj (Kosovo)



13 Und das 2:0 obendrauf? Die Hausherren wollen mehr und sorgen bei Mijatović für Schweißperlen auf der Stirn. Kane hat mittig im Fünfer alle Zeit für einen Kopfball und wuchtet das Ball lediglich auf den Oberarm des Gegenspielers - eher kein Elfer! Danach scheitert Mount an einem versuchten Volley auf Hüfthöhe.

13 Neves ist mit seiner Flanke auf der Suche nach Paciência, der da vorne im Sturmzentrum mit seiner Physis eine optimale Anspielstation bietet. Für Ronaldo öffnen sich dadurch Räume, der immer wieder Läufe aus der Tiefe startet.

14 Die Tschechen beginnen gut und können die Gäste gleich unter Druck setzen. Aber ein guter Start macht noch kein Spiel, das wissen auch die Rot-Blauen. Ein Treffer muss her, um mehr Sicherheit zu gewinnen.

10 Das ist natürlich ein Start nach Maß für die Selecao. Doch sie ruhen sich nicht auf dem frühen Treffer aus und schieben sofort wieder nach vorne, Die Litauer bekommen keine Verschnaufpause und wirken in der Defensive etwas wackelig.

11 Tooor für England, 1:0 durch Alex Oxlade-Chamberlain

Mit Karacho! Der historische Abend der Three Lions beginnt mit der frühen Führung, The Ox macht das 1:0! Der Liverpool-Wirbelwind nimmt einen langen Ball von Chillwell am rechten Fünfer-Ende auf und wuchtet die Kugel mit rechts in die lange Ecke!

10 Hervorragend kombiniert! Die Tschechen zeigen, dass sie technisch viel drauf haben: Krmenčík legt super per Hacke auf Jankto, der mit viel Übersicht in den Rückraum auf Kaal spielt, doch der Spartak-Legionär verpasst knapp in der Mitte.

11 Tor für Serbien, 1:0 durch Aleksandar Mitrović

8 Der Keeper passt auf! Alexander-Arnold bugsiert einen Freistoß von der rechten Außenbahn mit Schnitt ins Zentrum und hofft dort auf einen kopfballstarken Mitspieler. Der Torhüter der Falken spielt gut mit und hat seinen Luftraum in Griff.

9 Tor für Moldau, 0:1 durch Vadim Raţă

7 Eine erste Glanzparade vom jungen Muric im Kasten! Eine Flanke von rechts kommt in der Mitte auf den Schädel von Krmenčík, der die Pille in die rechte Ecke drückt, doch der junge Tormann von Nottingham Forest fliegt durch den Sechzehner und kann abwehren!

7 Tooor für Portugal, 1:0 durch Cristiano Ronaldo

Šetkus fliegt und Ronaldo hämmert die Kugel zentral und halbhoch in die Maschen! Keine Chance für den Keeper, Portugal geht in Front!

6 Da fehlt nicht viel! Kane läuft während eines Angriffs im Fünfer mit und holt nach einem Pass von Oxlaide-Chamberlain bereits zum Torschuss aus. Verteidiger Šofranac geht in allerletzter Sekunde dazwischen und blockt mit der Fußspitze!

7 Elfmeter für Portugal! Ronaldo wird beim nächsten Angriff steil am Fünfer bedient. Bevor er abziehen kann, wird CR7 durch ein ungeschicktes Einsteigen von Andriuškevičius zu Fall gebracht.

5 Fast steht es 1:0! Bernardo Silva vernascht zwei Gegenspieler an der Grundlinie und hebelt das Leder dann mit dem linken Füßchen an den zweiten Pfosten. Dort steigt Cristiano Ronaldo ohne Bewacher nach oben und schädelt die Hereingabe knapp neben das Gehäuse!

5 Eine erste Hereingabe von Jankto von links ist zu kurz, Kosovo kann am ersten Pfosten klären. Die Gäste geraten schon früh in die Defensive.

6 Tor für Albanien, 1:0 durch Bekim Balaj

4 Auf Seiten der Engländer setzt Alex Oxlade-Chamberlain den ersten Akzent und schwingt eine Flanke von der rechten Außenbahn vor die Kiste. Montenegro-Keeper Mijatović kommt raus und fängt das Leder ab.

5 Der Favorit übernimmt wie erwartet die Kontrolle über das Spielgerät und lässt dieses in den ersten Minuten durch die eigenen Reihen kreisen.

3 Die Gastgeber versuchen das Spiel gleich zu Beginn an sich zu reißen und zu zeigen, dass sie sich heute zu Hause qualifizieren wollen. Der Kosovo beginnt geduldig in Pilsen.

2 Als Erstes in den gegnerischen Sechzehner schaffen es? Die Gäste! Maguire blockt einen Schuss aus der zweiten Reihe, danach erhalten die Montenegriner. Hakšabanović befördert den Ball in den Fünfer, findet jedoch keinen Abnehmer.

3 Den ersten Vorstoß wagen die Gäste! Arvydas Novikovas enteilt Pizzi auf der Außenbahn und sprintet bis an den Sechzehner. Die Flanke des Litauers segelt dann aber an Freund und Feind vorbei.

1 Bundesliga-Beteiligung gibt es heute übrigens in Form von Eintracht-Stürmer Gonçalo Paciência, der sein Pflichtspieldebüt für die Nationalauswahl feiert. Dortmunds Raphaël Guerreiro sitzt zunächst auf der Ersatzbank.

1 Los geht's in diesem Entscheidungsspiel, die Tschechen in Rot und Blau, die Gäste ganz in Weiß.

1 Das Spiel läuft! England stößt an und startet in sein 1000. Länderspiel in der Geschichte der FA. Die Three Lions tragen weiße Trikots, Montenegro geht das Auswärtsspiel in roten Jerseys an.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Aufstehen bitte! Im Wembley erklingen jetzt die Nationalhymnen - Gänsehaut. Wie immer.

Es kribbelt so langsam! Captain Harry Kane steht mit seiner Elf bereits in den Katakomben und führt sein Team gleich zum großen Jubiläum ins Nationalstadion.

Für Coach Hadzibegic geht den Auftritt im großen Wembley-Stadion etwas lockerer an und will mit seiner Mannschaft wertvolle Erfahrungen sammeln: "Wir haben keine Angst vor einer Niederlage. Wir träumen davon, auf diesem Niveau zu sein und wollen lernen. Wir wollen gegen die Besten spielen und den bestmöglichen Eindruck hinterlassen. Leider sind wir nur nicht vollzählig, "sagte der Bosnier auf der Pressekonferenz.

Zwei wachsame Augen auf das Geschehen im Estádio Algarve hat das französische Gespann um Ruddy Buquet. Der 42-jährige Unparteiische pfeift hauptsächlich in der heimischen Ligue 1 und 2, sammelte allerdings auch schon Erfahrung in der Champions League, Nations League und EM-Quali. Guillaume Debart und Julien Pacelli heißen seine Assistenten.

Aufseiten der Gastgeber gibt es keine großen Veränderungen zum letzten Quali-Spiel gegen England - lediglich Patrik Schick wird im Sturmzentrum ersetzt durch Lokalmatador Michal Krmenčík. Ansosnten bleiben Kral und der Berliner Derida die zentralen Figuren im Spiel von Trainer Jaroslav Šilhavý. Auch auf Italien-Legionär Jankto ist über die linke Seite zu achten. Im Tor erhält Sevilla-Keeper Tomáš Vaclík den Vorzug vor dem Bremer Jiří Pavlenka, der in dieser Saison noch nicht seine alte Form gefunden hat.

Ein weiteres Problem des noch jungen Fußballlandes ist außerdem die große Verletzungsmisere. Mit Stefan Savić von Atlético Madrid und Stefan Jovetić von AS Monaco fehlen Trainer Faruk Hadžibegić die beiden besten Kicker des Landes. Auch die Abwehr ist dezimiert und läuft lediglich mit Ergänzungsspielern auf.

Dafür spricht, dass Ronaldo zumindest auf Vereinsebene momentan in einer Mini-Krise steckt. Drei Spiele in Folge ohne Torerfolg und zwei vorzeitige Auswechslungen durch Juve-Coach Sarri sorgen für reichlich Frust beim 34-Jährigen, der damit vor allem seinen eigenen hohen Ansprüchen hinterherläuft. Heute Abend darf CR7 von Beginn an ran.

Die Gastgeber sorgten im Oktober für Aufsehen, als sie Tabellenführer England zu Hause schlugen und einen großen Schritt in Richtung EM gingen. Dadurch bügelten sie auch die 1:2-Niederlage einen Monat zuvor in Prishtina aus, die den Kosovo noch auf EM-Kurs gebracht hatte. Auch die Blauen vom Balkan hielten gegen England übrigens gut mit und mussten sich am Ende in einem klasse Spiel mit 3:5 geschlagen geben. Wir haben es heute also durchaus mit zwei Teams zu tun, die eine EM-Teilnahme verdient hätten. Die Tschechen waren bei den letzten sieben Euros dabei, der Kosovo konnte sich in seiner kurzen Geschichte noch für kein Turnier qualifizieren.

Ordentlich Kritik musste in der EM-Quali bisher auch die Nationalmannschaft von Montenegro einstecken. Die Falken sind nach sieben Spielen immer noch ohne Sieg und haben auf dem direkten Weg keine Möglichkeit mehr auf einen EM-Fahrschein. Besonders die Offensive lahmt und erzielte bislang nur mickrige drei Treffer.

Das vorangegangene Duell im September hinterließ keine Zweifel an der Überlegenheit der portugiesischen Auswahl. Die schillernde Figur des Abends war wieder einmal CR7, der zum 5:1-Erfolg seines Teams vier eigene Treffer beisteuerte. Ob die Elf von Valdas Urbonas den fünfmaligen Weltfußballer heute besser in den Griff kriegt?

Als Gruppenletzter schlüpfen die Litauer im heutigen Duell klar in die Rolle des Underdogs. In sieben Spielen konnten die Männer aus dem Baltikum noch keinen einzigen Sieg einfahren. Lediglich gegen Luxemburg reichte es für ein Unentschieden.

Obwohl es beim Weltmeister von 1966 sportlich rund läuft, gab es unter der Woche einen internen Disput um Torjäger Raheem Sterling, der nach einem Streit mit City-Teamkollege Joe Gomez vom englischen Nationaltrainer Gareth Southgate überrascht suspendiert wurde. Medien und beide Streithähne spielen den Vorfall herunter, der laut Sterling "nur eine Sache von zehn Sekunden" war. Trainer Southgate hielt dennoch an seiner Entscheidung fest und erntete damit Kritik von der Londoner Medienwelt.

Doch auch als Zweitplatzierter hat Portugal noch beste Chancen, das Ticket für die EM 2020 zu lösen. Ein Blick in den Rückspiegel schadet allerdings nicht - denn der zeigt, dass Serbien mit nur einem Punkt dahinter sehr dicht auf den Fersen ist. Ein Erfolg gegen Litauen ist also Pflicht für den Europameister von 2016.

War der erste Auftritt der Three Lions noch eine torlose Angelegenheit, sind die Nachfahren um Harry Kane und Co. hingegen echte Tormaschinen. England spaziert in der Quali durch die Gruppe A und erzielte in nur sechs Partien ganze 26 Treffer. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage in Tschechien folgte zuletzt ein lockerer 6:0-Auswärtssieg bei überforderten Bulgaren.

Eine wohl unwahrscheinliche Konstellation, sodass sich die mutigen Kosovaren wohl mit dem Playoff-Platz anfreunden müssen, um die Chance auf das EM-Ticket zu wahren. Diesen hat die junge UEFA-Nation bereits sicher als Sieger seiner Nations League Gruppe im letzten Jahr. England und Tschechien direkt durch und der Kosovo in den Playoffs - das ist das Ergebnis, das die meisten Experten in dieser Gruppe A erwarten. Montenegro und Bulgarien sind überraschenderweise abgeschlagen auf den beiden letzten Platzen.

90 Fazit

Istanbul sieht eine schwache Partie, wird aber trotzdem heute Nacht feiern: Die Türkei qualifiziert sich durch einen Heimpunkt gegen Island für die Europameisterschaft 2020. Obwohl hier heute die Gäste auf drei Punkte angewiesen sind, hat die Güneş-Elf vor heimischen Publikum bessere Offensivszenen. Die Qualität der Gelegenheiten hält sich aber auch in Grenzen. Man ruht sich eben auf dem 0:0 aus, in der 82. Minute rächt sich das beinahe. Doch Merih Demiral wird in der Situation zum heimlichen Helden des Abends.

90 Spielende

Die portugiesische Nationalmannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo steht vor der Begegnung mit Schlusslicht Litauen mit elf Zählern auf Platz zwei weiterhin gut da. Die Ukrainer sind nach sieben gespielten Spielen mit 19 Punkten mittlerweile uneinholbarer Spitzenreiter der Gruppe B. Erst im Oktober trafen die beiden Top-Teams in Kiew aufeinander, die Auswahl von Fernando Santos zog bei einem 1:2 dabei den Kürzeren und verspielte die Chance auf den Gruppensieg.

Das Štruncovy Sady Stadion könnte heute Zeuge von Entscheidungen werden in der Gruppe A: Während Tabellenführer England so gut wie durch ist und bereits fast sicher bei der Euro 2020 dabei ist, kämpfen in Pilsen heute sowohl die Tschechische Republik als auch der Kosovo noch um die direkte Teilnahme am Kontinentalturnier. den Tschechen reicht zwei Spiele vor Schluss ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten, um sich heute schon zu qualifizieren. Der Kosovo dagegen bräuchte drei Punkte heute und wohl auch einen Dreier gegen England am Sonntag, um die Tschechen auf Distanz zu halten und den zweiten Platz zu behaupten.

90 Gelbe Karte für Mehmet Çelik (Türkei)

Auf dem Weg zur Seitenlinie zieht der Verteidiger in aller Ruhe seine Schienbeinschoner aus.

90 Einwechslung bei Türkei: Ömer Bayram

90 Auswechslung bei Türkei: Mehmet Çelik

90 Konter der Türkei, Yazıcı legt von der Grundlinie in den Rückraum ab. Çelik ist da und schießt sofort, der verbleibende Árnason wirft sich in den Ball.

90 Ein Pálsson-Schuss vom rechten Strafraumeck wird von zahlreichen grätschenden Türken abgewehrt.

90 Wieder die Latte, wieder per Flanke! Yusuf Yazıcı will wohl nur einen Eckball rausholen, indem er Hörður Magnússon anschießt. Der macht sich dünn und schaut hinterher, wie der Ball auf dem Querbalken landet.

Einen besseren Rahmen kann es für die Three Lions nicht geben: England absolviert heute sein 1000. Länderspiel und kann sich mit einem Sieg vorzeitig für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Das allererste Länderspiel der Engländer – und im gesamten Fußball weltweit – war am 30. November 1872 ein Duell mit Nachbar Schottland und endete 0:0.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Gefährliche Position für eine Freistoßflanke, Sigurðsson hebt den Ball gefühlvoll in die Mitte. Çağlar Söyüncü ist per Kopf zur Stelle.

87 Einwechslung bei Türkei: Kaan Ayhan

87 Auswechslung bei Türkei: Hakan Çalhanoğlu

Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt der EM-Quali am Donnerstag! In der Gruppe A kommt es zum Verfolgerduell zwischen Tschechien und dem Kosovo in Pilsen.

86 Bjarnason findet Sigþórsson mit einer Freistoßflanke, der Angreifer bleibt hängen.

85 Einwechslung bei Island: Mikael Anderson

85 Auswechslung bei Island: Ari Skúlason

Hallo und guten Abend zur EM-Quali! Die englische Fußballnationalmannschaft empfängt heute um 20:45 Uhr im Wembley-Stadion Montenegro und kann sich mit einem Sieg vorzeitig für die EURO 2020 qualifizieren. Machen die Three Lions heute alles klar?

84 Gelbe Karte für Kolbeinn Sigþórsson (Island)

Sigþórsson nutzt im Luftduell seinen Ellbogen.

82 Gelbe Karte für Okay Yokuşlu (Türkei)

Der Mittelfeldmann zupft am Trikot des Gegners.

82 Auf der Linie geklärt! Eckball für Island, Gylfi Sigurðsson gibt von der linken Seite rein. Hörður Magnússon steigt am rechten Fünfereck hoch und köpft an Mert Günok vorbei, auf der Linie klärt Merih Demiral per Kopf.

Herzlich willkommen zum neunten und vorletzten Spieltag der EM-Qualifikation. In Gruppe B empfängt Gastgeber Portugal die Auswahl aus Litauen. Ab 20:45 Uhr dreht sich das Bällchen!

81 Einwechslung bei Türkei: Yusuf Yazıcı

81 Auswechslung bei Türkei: Cengiz Ünder

79 Die Annahme verspringt, ansonsten hätte Hakan Çalhanoğlu aus der linken Strafraumhälfte abziehen können. So kann er nur wieder nach hinten abgeben.

74 Immer wieder diese Schüsschen aus der zweiten Reihe. Halldórsson nimmt den nächsten flachen Abschluss auf.

70 Schöne Kombination der Hausherren, Burak Yılmaz schießt schließlich aus 16 Metern auf das linke Eck. Seinem Flachschuss fehlt es an Kraft.

66 Ein Flankenball von Tufan fliegt scharf in den Sechzehner, fliegt aber an Freund und Feind vorbei.

63 Einwechslung bei Island: Hörður Magnússon

63 Auswechslung bei Island: Arnór Ingvi Traustason

63 Der war nicht schlecht: Ozan Tufan schießt aus 24 Metern nur knapp über den Kasten. Halldórsson wäre aber wohl auch da gewesen.

61 Ein 25-Meter-Schuss von Ünder wird abgefälscht, dadurch fliegt der Ball mittig auf den Kasten. Halldórsson ist da.

59 Einwurf in Strafraumnähe, Yılmaz kommt kurz und lässt tropfen. Sofort fliegt eine Flanke vor den Kasten. Dort fehlt, wie sollte es anders sein, ein Abnehmer. Das ist eigentlich die Position von Yılmaz, der heute viel zu oft nach außen ausweichen muss.

56 Gelbe Karte für Şenol Güneş (Türkei)

Der Coach ist kein stilles Wasser. Dem Referee wird es nun zu bunt.

54 Lattentreffer! Burak Yılmaz taucht plötzlich in Flankenposition auf, zeigt dann aber wieder seinen Torhunger. Aus spitzem Winkel setzt er den Ball auf die Querlatte.

52 Böðvarsson hält die Kugel vorm Sechzehner hoch, überlupft Tekdemir und zieht in die Gefahrenzone ein. Dort hilft Çelik rechtzeitig aus.

50 Auch im zweiten Durchgang ist der Beginn ziemlich ruppig. Spielfluss kommt noch nicht auf.

46 Da machen es sich die Gäste selbst schwer: Eine Hereingabe von links ist ungefährlich, Ragnar Sigurðsson schießt jedoch Kári Árnason ab. Vom Verteidiger fliegt die Kugel einen Meter über den linken Torwinkel.

46 Der Ball rollt wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Der Türkei reicht dieses Ergebnis - und das ist mehr als offensichtlich. Die Hausherren machen hier in den ersten 45 Minuten nur das Nötigste, kommen aber trotzdem zum einzigen gefährlichen Abschluss des Spiels (31.). Island ist vor dem gegnerischen Kasten kaum präsent. Die Tatsache, dass die Gäste unbedingt einen Dreier brauchen, könnte nach dem Seitenwechsel womöglich taktische Änderungen nach sich ziehen. Vielleicht nimmt die Partie dann auch endlich Fahrt auf.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Hakan Çalhanoğlu setzt zum Distanzschuss an, das Leder kullert flach am Kasten vorbei. Der Versuch war ungefährlich.

43 Bei den Türken setzt nur Yılmaz nach. Er macht damit zwar Durck auf die Verteidiger, es fehlt aber eine nachrückende Reihe. So können die Gäste stets klären.

40 Ünder pflückt sich einen Diagonalball runter und leitet direkt in die Spitze weiter. Sein Pass ist einen Hauch zu weit für Tekdemir.

38 Abseitsstellung von Böðvarsson. Der Mittelfeldmann tauchte überraschend frei hinter der Abwehrreihe auf.

36 Gelbe Karte für Arnór Ingvi Traustason (Island)

Schubser gegen Burak Yılmaz.

34 Beim nächsten Eckstoß ist Mert Günok im Getümmel zur Stelle. Der Schlussmann reißt die Faust hoch und klärt.

33 Gylfi Sigurðsson zirkelt einen Eckstoß von der rechten Seite an das Fünfereck. Merih Demiral schraubt sich hoch und köpft raus.

31 Die beste Chance des Spiels: Çelik flankt von der rechten Seite scharf rein, Yılmaz schiebt seinen wuchtigen Körper zwischen zwei Verteidiger. Aus zwölf Metern köpft der Angreifer nur knapp über den Querbalken.

26 Sigþórsson verpatzt eine Annahme, Arnór Sigurðsson hatte ihm das Leder per Kopf weitergeleitet. Von der Strafraumgrenze segelt es in die Arme von Günok.

24 Einwechslung bei Island: Arnór Sigurðsson

24 Auswechslung bei Island: Alfreð Finnbogason

24 Schlechte Nachrichten für alle Fans des FC Augsburg, für Alfreð Finnbogason geht es nicht weiter.

22 Verletzungsunterbrechung: Alfreð Finnbogason fällt nach einem Rempler von Çağlar Söyüncü unglücklich auf seinen linken Arm.

18 Auf der anderen Seite zieht Traustason zu hektisch ab. Aus der zweiten Reihe schießt er eineinhalb Meter neben den linken Pfosten.

17 Ünder tankt sich stark bis zum Strafraum durch, sucht dann den Doppelpass mit Yılmaz. Der finale Ball kommt einen Hauch zu weit und landet im Toraus.

14 Jetzt mal wieder die Gäste, Gylfi Sigurðsson schießt aus 18 Metern. Çağlar Söyüncü fälscht noch minimal ab, dann landet der Ball ein gutes Stück neben dem linken Pfosten. Anschließend geht es zu Unrecht mit Abstoß weiter.

11 Tolles Dribbling, unglücklicher Abschluss: Ünder macht seine übliche Route und schießt aus 19 Metern, bleibt aber an Árnason hängen.

8 Gelbe Karte für Ozan Tufan (Türkei)

Unnötige Grätsche von Tufan an der rechten Seitenauslinie. Nun trägt er die Gelblast mit sich rum.

8 Mit viel Tempo zieht Ünder von der rechten Seite in die Mitte. Er setzt zum Linksschuss an, das Leder kullert in die Arme von Halldórsson.

6 Arnór Ingvi Traustason nimmt eine Kopfballabwehr direkt ab, aus 21 Metern haut er den Ball auf die Tribüne.

5 Aus dem Zentrum schlägt Gylfi Sigurðsson einen Freistoß in die linke Strafraumhälfte. Goalie Mert Günok kommt weit raus und faustet den Ball rechtzeitig weg.

5 Anfang auf Sparflamme: Die beiden Mannschaften geben den Ball immer wieder leichtfertig her. Zahlreiche Fouls runden das Bild ab.

1 ...und los! Die Gäste haben in weißen Trikots angestoßen, der Gastgeber tritt traditionell in Rot an.

1 Spielbeginn

„Das wird ein brisantes und schweres Spiel für uns. Die Türkei hat bislang einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und sehr gute Resultate erzielt“, muss Islands Trainer Erik Hamrén anerkennen. Es müssen allerdings Punkte her, egal wer auf der anderen Seite steht. Das ist allen Isländern bewusst. „Wir wollen gewinnen. Und wir müssen auch gewinnen.“

Türkei-Trainer Şenol Güneş ist vor dem entscheidenden Duell optimistisch. „Wir haben souverän als Spitzenreiter die letzte Kurve erreicht. Die müssen wir um jeden Preis nehmen. Ich glaube an meine Mannschaft.“ Der 67-Jährige hat eine starke Leistung seiner Mannen gesehen. Nun soll der krönende Abschluss gelingen. „Unsere gemeinsame Reise hat in Anatolien begonnen und wird hoffentlich erfolgreich in Istanbul enden.“

Übrigens war die türkische Nationalmannschaft schon immer ein Lieblingsgegner von Island. Insgesamt traf man zwölfmal aufeinander, dabei fuhren die heutigen Gäste satte acht Siege ein. Zwei Spiele endeten Unentschieden, zweimal triumphierte die Türkei.

Damit macht die tabellarische Ausgangslage also deutlich: Mit einem Punkt ist die Türkei qualifiziert, Island braucht drei Zähler um im Rennen zu bleiben. Bei einem Remis müssten die Gäste auf zwei Niederlagen von Weltmeister Frankreich hoffen, zudem müsste man eine enorme Tordifferenz aufholen. Ein mehr als unrealistisches Szenario.

Die Gruppe H wird derzeit von den Türken angeführt. Man sammelte 19 Punkte aus acht Spielen, ebenso viele holte der Tabellenzweite (Frankreich). Island folgt auf Rang drei mit 15 Zählern.

In den letzten Jahren waren die beiden Länder Dauerkonkurrenten. So spielte man sowohl in der EM-Qualifikation 2016 (jeweils 1 Sieg für jede Mannschaft) als auch in der WM-Qualifikation 2018 (zwei Siege für Island) aufeinander. Im Juni 2019 gewann Island das erste Aufeinandertreffen der aktuellen Qualifikationsrunde mit 2:1.