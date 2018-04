Eigentlich braucht Zverev als Nummer vier der Welt nicht tief zu stapeln, doch die Vorzeichen vor diesem wichtigen Wochenende sind tatsächlich eher durchwachsen. Zwar ging Zverevs Formkurve mit dem Finaleinzug am vergangenen Wochenende beim Masters in Miami wieder nach oben, doch im Endspiel machte Zverev "mehr Fehler, als im gesamten Turnier" und verlor. Den Rückschlag muss Zverev erst einmal verdauen. Zudem kostete ihn das zweieinhalbstündige Match viel Kraft, hinzu kamen die Reisestrapazen und die minimale Vorbereitungszeit für den Belagwechsel von Hartplatz auf Sand. "Ich reise am Dienstag an, trainiere am Mittwoch, mache Donnerstag ganz wenig und habe dann also anderthalb Tage Zeit, um mich auf ein Sandplatz-Match gegen einen Top-20-Spieler vorzubereiten", meinte Zverev am Sonntag in Miami. Und dann hat er auch noch Auslosungspech, er muss am Freitag bereits um 11:30 Uhr das Eröffnungsmatch gegen Spaniens Routinier David Ferrer bestreiten. Die Zeit rennt also.