DEB-Team kassiert 1:8-Pleite

Nach dem 7:1-Sieg der Amerikaner gegen Dänemark war schon knapp zwei Stunden vor dem ersten Bully klar: Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe A zu verdrängen und hat damit neben dem Viertelfinale auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 endgültig in der Tasche. In den restlichen Vorrundenspielen am Sonntag (16.15 Uhr) gegen die USA und am Dienstag (12.15 Uhr/beide Sport1) gegen Finnland geht es darum, eine möglichst gute Ausgangsposition zu erreichen und dem Titelfavoriten Russland um NHL-Superstar Alexander Owetschkin in der ersten K.o.-Runde aus dem Weg zu gehen.