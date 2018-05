Sturm: Aus der Not eine Tugend machen

Die freien Tage haben die Eishockey-Cracks auch gebraucht. Insgesamt einen Monat hat Sturm seine Mannen gedrillt. Unter den vier Siegen in der Vorbereitung hat es einen überraschenden Erfolg gegen Olympiasieger Russland gegeben. Zuletzt aber hat es gegen den krassen Außenseiter Südkorea nur einen mühsamen 4:3-Sieg nach Verlängerung gegeben. „Es hat viel Auf und Ab gegeben”, sagt Sturm selbstkritisch. „Wir haben noch einiges zu tun.” Er weiß: Die Erwartungen an seine Mannschaft sind nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen hoch – doch die Voraussetzungen für die WM könnten besser sein.



Denn nach dem Überraschungserfolg von Südkorea hat Sturm seine Mannschaft stark umbauen müssen. Nur noch zehn der Silber-Helden stehen ihm zur Verfügung – erstmals in seiner Amtszeit hat es Absagen gehagelt. Die Routiniers Patrick Reimer, Christian Ehrhoff und Marcel Goc haben nach dem unerwarteten Triumph ihre Nationalmannschafts-Karriere beendet. Andere sind, wie Sturm sagt, „einfach müde, auch mental”. So haben sich nach dem Titelgewinn in der Deutschen Eishockey-Liga in Danny aus den Birken, Frank Mauer, Daryl Boyle und Brooks Macek gleich vier Olympia-Teilnehmer des Deutschen Meisters Red Bull München abgemeldet.