Der traurigste Tag des FC Barcelona

Der FC Barcelona posiert im leeren Stadion vor dem Spiel gegen Las Palmas in Trikots mit den katalanischen Farben. Quelle: imago

Sergio Busquets wechselte für das Interview extra sein Trikot und streifte sich das mit den rot-gelben Längsstreifen Kataloniens über. Solidarität mit seinem Land, das viele als Nation bezeichnen, andere jedoch nur als Region, und das wegen dieser Differenzen einen schwarzen Sonntag erlebte. Hunderte Verletzte durch Polizeigewalt während eines verbotenen Unabhängigkeitsreferendums an den Schulen Kataloniens sorgten auch für die Frage: Kann man an so einem Tag Fußball spielen?