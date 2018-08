Der Zwang zur Veränderung

Dem Vernehmen nach könnten die Veränderungen ansonsten in erster Linie den Spielerkader betreffen. Nach den Rücktritten von Mesut Özil und Mario Gomez ist damit zu rechnen, dass mindestens auf Sami Khedira, vielleicht vorerst auch auf Jerome Boateng verzichtet wird, die beide bei der WM (körperlich) nicht auf der Höhe wirkten. Ausgemacht scheint, dass Spieler wie Niklas Süle, Leon Goretzka oder Julian Brandt auch in der Nationalmannschaft mehr Verantwortung erhalten. Dazu steht die Rückkehr von Leroy Sané an, der als Unterschiedsspieler aus der Premier League – der in England den „Young Player oft he Year award“ erhielt – schon jetzt zurückkehren dürfte.