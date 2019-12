Jakob Johnson im Patriots-Trikot

Quelle: imago

Doch seine Geschichte ist durchaus typisch für einen NFL-Profi. American Football ist ein Kollisions-Sport. Es ist keine Frage, ob man sich verletzt, sondern wann und wie schwer. New Englands etatmäßiger Fullback, James Develin, zog sich gleich zu Saisonbeginn eine schwere Nackenverletzung zu und fehlt seitdem. So ergab sich die Chance für Jakob Johnson. Dreimal stand er von Beginn an auf dem Feld, nur knapp zwei Meter hinter Quarterback-Superstar Tom Brady.



Was nun kommt, ist unklar - und hängt vor der Schwere seiner Schulterverletzung ab. Johnsons Vertrag bei den Patriots gilt nur für diese Saison. Allerdings hat der Fullback bislang voll überzeugt. Er war morgens immer einer der Ersten auf dem Vereinsgelände und abends einer der Letzten, die das imposante Areal in Foxborough verließen. Patriots-Trainer Bill Belichick sind vor allem Johnsons Fleiß, Wissbegierde sowie sein Einsatz und der unbändige Wille aufgefallen. “Er war von 90 Spielern die Nummer 91. Jakob muss noch viel lernen”, so Belichick. “Aber was er bislang geleistet hat, ist absolut bemerkenswert. Er hat sich den Respekt von uns allen verdient.”