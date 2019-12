Mark Nzeocha - der "Acht- bis Zehn-Sekunden-Athlet"

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird er die Nationalhymne in dieser Saison mindestens einmal mehr hören. Die 49ers haben erstmals seit dem verlorenen Super Bowl 2013 wieder die Playoffs erreicht. Und sie zählen mit zu den Titelfavoriten. Doch Nzeocha schaut noch nicht auf einen möglichen Super Bowl am 2. Februar in Miami. Dazu, sagt er, sei der Weg noch viel zu weit.



Erstmal geht es für ihn und die Goldhosen darum, sich mit einem Sieg im letzten Hauptrundenspiel am Sonntagabend (Montag, 2.20 Uhr MEZ) bei den Seattle Seahawks eine gute Ausgangsposition für die eine Woche später beginnende K.o.-Runde zu sichern.