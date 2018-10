Deutsche Kombinierer lassen Konkurrenz keine Chance

In Ramsau am Dachstein toppten sie das am Wochenende noch: Vierfach-Erfolg am Samstag, Dreifach-Erfolg am Sonntag. Nur bei den Siegern geht es nicht so spannend zu: Dreimal Johannes Rydzek, dreimal Eric Frenzel. Die beiden Top-Athleten siegen um die Wette. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden liegt über Weihnachten und Neujahr bei Rydzek in Oberstdorf.