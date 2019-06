90 Fazit:

Spanien gewinnt mit 3:0 gegen Schweden und befindet sich auf bestem Weg Richtung Europameisterschaft 2020! Das von Robert Moreno betreute Team nahm von Beginn an die Zügel in die Hand, musste aber lange auf den ersten Treffer warten. Nach einer Viertelstunde brachte Rodrigo das Leder zwar im Netz unter, doch der Unparteiische hatte zuvor auf Abseits entschieden und sich damit eine klare Fehlentscheidung geleistet. Erst im zweiten Durchgang brachte ein Handelfmeter die Erlösung für die Iberer: Sergio Ramos verwandelte nach einem zu hoch genommenen Arm von Sebastian Larsson sicher in das linke untere Eck. Schweden konnte auch in der Folge kaum für Torgefahr sorgen und verschuldete fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit den nächsten Strafstoß. Auch diesmal gab es keine zwei Meinungen, der eingewechselte Álvaro Morata verwandelte nach einem ungestümen Foul von Filip Helander selbst. Mit dem nächsten Angriff legte Mikel Oyarzabal sogar noch einen drauf und sorgte für den auch in der Höhe verdienten 3:0-Endstand.

90 Marcel Sabitzer

"Wir waren selber Schuld, wir haben so viele Chancen am Anfang gehabt. Da hätte es 2:0, 3:0 stehen können, aber dann nach der Pause haben wir noch einmal aufgedreht und zum Glück auch die Tore gemacht."

90 Fazit

Österreich gewinnt hochverdient in Nordmazedonien mit 4:1. Nach der Pause schaltet Österreich noch einen Gang höher, vergibt noch mehr Chancen als in der ersten Halbzeit, doch diesmal geingen letztlich doch auch noch Tore. Die Leistung ist zwar mehr als überzeugend, die Chancenauswertung wird dem Teamchef aber ein paar Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Die Mannschaft hat es lange spannend gemacht, hat aber unbeirrt nach vorne gespielt, ist ruhig geblieben und hat letztlich am Ende auch noch die Tore gemacht. Die Spieler dürfen jetzt in die verdiente Sommerpause gehen, Österreich ist zurück im Rennen um die Qualifikation, im Herbst geht es gegen Lettland weiter, wo der nächste Sieg her muss.

90 Spielende

90 Isco legt von rechts zurück zu Busquets, der das Leder aus knapp 20 Metern und zentraler Position knapp an der rechten Stange vorbeizirkelt.

90 Es gibt drei Minuten Nachschlag. Die Hausherren lassen das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen und sind dem vierten Tor näher als Schweden dem Ehrentreffer.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Beide Trainer haben weitere personelle Veränderungen vorgenommen. Auf schwedischer Seite steht Kristoffer Olsson für Albin Ekdal auf dem Feld, bei den Spaniern ersetzt Diego Llorente in der Abwehr Iñigo Martínez.

90 Spielende

90 Eine Abseitsstellung von Burgstaller wird noch geahndet, das ist es dann gewesen.

90 Für ein paar Sekunden darf jetzt auch noch Schaub rein. Diesmal hat Sabitzer artig beim Teamchef abgeklatscht.

90 Einwechslung bei Österreich -> Louis Schaub

90 Auswechslung bei Österreich -> Marcel Sabitzer

88 Einwechslung bei Spanien -> Llorente

88 Auswechslung bei Spanien -> Iñigo Martínez

90 Zwei Minuten gibt es noch dazu. Viel wird hier wohl nicht mehr passieren. Nordmazedonien kann nicht mehr, Österreich muss nicht mehr nach vorne spielen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

87 Tooor für Spanien, 3:0 durch Mikel Oyarzabal

Jetzt wird es deutlich! Schweden wirkt hinten unsortiert und lässt Fabián Ruiz unbedrängt durch die Mitte spazieren. Der bei Napoli unter Vertrag stehende Angreifer legt rechts raus zu Mikel Oyarzabal, der das Leder präzise in das lange Eck schiebt!

89 Für die letzten Minuten darf noch der Siegtorschütze vom letzten Match hinein. Vielleicht kann er heute sein Torkonto aufbessern.

88 Einwechslung bei Österreich -> Guido Burgstaller

86 Einwechslung bei Schweden -> Kristoffer Olsson

86 Auswechslung bei Schweden -> Albin Ekdal

88 Auswechslung bei Österreich -> Marko Arnautović

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Irland, 2:0 durch Robbie Brady

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Dänemark, 5:1 durch Martin Braithwaite

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Vincent Thill (Luxemburg)

90 Spielende

90 Tor für Kosovo, 2:3 durch Elbasan Rashani

90 Tor für Rumänien, 0:4 durch Dennis Man

90 Tor für Serbien, 4:1 durch Adem Ljajić

85 Tooor für Spanien, 2:0 durch Morata

Der Gefoulte führt selbst aus und erzielt die Vorentscheidung! Wie zuvor Ramos drischt auch der eingewechselte Angreifer die Kugel in das linke untere Eck. Robin Olsen macht sich zum zweiten Mal auf den Weg in die falsche Richtung.

89 Auswechslung bei Färöer -> Klæmint Olsen

89 Einwechslung bei Färöer -> Patrik Johannesen

84 Morata dringt mit Tempo in den Sechzehner ein und geht im Laufduell mit dem ungestüm einsteigenden Filip Helander zu Fall. Der schottische Schiedsrichter zeigt erneut auf den Punkt!

86 Tooor für Österreich, 1:4 durch Egzon Bejtulai (Eigentor)

Jetzt wird es dann doch noch deutlich. Laimer erzwingt mit einem guten Lauf und einem versuchten Querpass ein Eigentor, Bejtulai lenkt den Ball ins eigene Tor.

88 Auswechslung bei Serbien -> Luka Jović

88 Einwechslung bei Serbien -> Aleksandar Katai

88 Auswechslung bei Tschechien -> Patrik Schick

88 Einwechslung bei Tschechien -> Libor Kozák

88 Gelbe Karte für Gilli Sørensen (Färöer)

88 Auswechslung bei Ukraine -> Viktor Tsygankov

88 Einwechslung bei Ukraine -> Eduard Sobol

83 Auf dem zuletzt von Dortmund an Willem II ausgeliehenen Alexander Isak liegen die schwedischen Hoffnungen, doch noch einen Punkt aus Madrid mitzunehmen.

82 Einwechslung bei Schweden -> Alexander Isak

82 Auswechslung bei Schweden -> Sebastian Larsson

84 Gelbe Karte für Enis Bardhi (Nordmazedonien)



81 Da Rumänien zeitgleich mit 3:0 in Malta führt, würden die Skandinavier beim aktuellen Stand nur noch den dritten Platz einnehmen.

85 Gelbe Karte für Georgi Kostadinov (Bulgarien)

85 Auswechslung bei Montenegro -> Stefan Mugoša

85 Einwechslung bei Montenegro -> Fatos Bećiraj

85 Auswechslung bei Färöer -> René Joensen

85 Einwechslung bei Färöer -> Heini Vatnsdal

79 Doch auch Schweden taucht nur vereinzelt vor dem gegnerischen Kasten auf. Unter dem Druck von Oyarzabal schlägt Keeper Robin Olsen die Kugel direkt ins Seitenaus und vergibt die Möglichkeit, einen eigenen Angriff zu starten.

84 Tor für Polen, 4:0 durch Damian Kądzior

84 Auswechslung bei Malta -> Juan Corbalan

84 Einwechslung bei Malta -> Luke Montebello

82 Tooor für Österreich, 1:3 durch Marko Arnautović

Jetzt geht er doch noch einmal rein. Ilsanker holt sich den Ball im Mittelfeld, spielt in den Lauf auf Arnautović, der hinaus zu Sabitzer, die Flanke kommt zurüc in die Mitte, wo Arnautović aus kurzer Distanz den Ball per Kopf über die Linie drückt.

83 Gelbe Karte für Karolis Chvedukas (Litauen)

83 Auswechslung bei Slowenien -> Domen Črnigoj

83 Einwechslung bei Slowenien -> Žan Majer

83 Tor für Norwegen, 0:2 durch Bjørn Johnsen

77 Die Einwechslungen von Morata und Oyarzabal haben Spanien keinen neuen Schwung gegeben. "La Roja" ist offensiv längst nicht mehr so präsent wie vor dem Führungstreffer.

82 Auswechslung bei Israel -> Nir Bitton

82 Einwechslung bei Israel -> Hatem Abd Elhamed

82 Tor für Tschechien, 3:0 durch Patrik Schick

79 Schon wieder eine leichtfertig vergebene Chance. Keiner schließt ab, jeder passt sich nur den Ball zu - so wird es auch bis in die Schlussphase knapp.

81 Auswechslung bei Norwegen -> Ole Selnæs

81 Einwechslung bei Norwegen -> Fredrik Midtsjø

81 Gelbe-Rote Karte für Alexandru Chipciu (Rumänien)

81 Auswechslung bei Serbien -> Dušan Tadić

81 Einwechslung bei Serbien -> Adem Ljajić

81 Gelbe Karte für Oleksandr Zinchenko (Ukraine)

75 Kommt von den Gästen noch was? Eine Hereingabe von Albin Ekdal sorgt für Chaos im spanischen Sechzehner. Nach mehreren abgewehrten Kopfbällen können die Hausherren die Gefahr jedoch bereinigen. 15 Minuten plus Nachspielzeit bleiben Schweden noch!

80 Gelbe Karte für Marko Vešović (Montenegro)

80 Auswechslung bei Ukraine -> Yevhen Konoplyanka

80 Einwechslung bei Ukraine -> Viktor Kovalenko

78 Laimer probiert es aus der Distanz, der Schuss geht aber klar drüber.

79 Auswechslung bei Georgien -> Giorgi Navalovski

79 Einwechslung bei Georgien -> Lasha Dvali

79 Auswechslung bei Bulgarien -> Ismail Isa

79 Einwechslung bei Bulgarien -> Tsvetelin Chunchukov

78 Gelbe Karte für Besar Halimi (Kosovo)

78 Auswechslung bei Lettland -> Deniss Rakels

78 Einwechslung bei Lettland -> Daniels Ontužāns

76 Gelbe Karte für Darko Velkovski (Nordmazedonien)

Unmittelbar neben dem Schiedsrichter reißt er Ilsanker am Trikot zurück - dafür holt er sich Gelb.

75 Hinteregger kommt nach einem Eckball zu einer Kopfballmöglichkeit, die schwach und harmlos bei Dimitrievski landet.

77 Auswechslung bei Litauen -> Karolis Laukžemis

77 Einwechslung bei Litauen -> Nerijus Valskis

77 Auswechslung bei Polen -> Kamil Grosicki

77 Einwechslung bei Polen -> Damian Kądzior

77 Auswechslung bei Slowenien -> Denis Popovič

77 Einwechslung bei Slowenien -> Luka Zahovič

77 Auswechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

77 Einwechslung bei Luxemburg -> David Turpel

72 Bis auf seinen aberkannten Treffer hatte Rodrigo nur wenige Aktionen zu verzeichnen. Mikel Oyarzabal von der Real Sociedad betritt für ihn das Feld.

72 Einwechslung bei Spanien -> Mikel Oyarzabal

72 Auswechslung bei Spanien -> Rodrigo

76 Auswechslung bei Gibraltar -> Andrew Hernandez

76 Einwechslung bei Gibraltar -> Ethan Jolley

76 Auswechslung bei Kosovo -> Edon Zhegrova

76 Einwechslung bei Kosovo -> Elbasan Rashani

75 Auswechslung bei Polen -> Mateusz Klich

75 Einwechslung bei Polen -> Jacek Góralski

75 Auswechslung bei Dänemark -> Yussuf Poulsen

75 Einwechslung bei Dänemark -> Martin Braithwaite

75 Auswechslung bei Rumänien -> Alexandru Maxim

75 Einwechslung bei Rumänien -> Dorin Rotariu

73 Der Eckball bringt nichts ein, Abstoß für Österreich.

70 Spanien gelingt es, das Geschehen durch lange Passstafetten wieder weiter vom eigenen Kasten entfernt zu halten. Torgefahr kommt in diesen Minuten aber nicht auf.

73 Pandev kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss! Der Schuss geht zwar weit neben das Tor, allerdings gibt es Eckball.

72 Das Spiel nach vorne funktioniert bei Österreich sehr gut, derzeit versuchen die Nordmazedonier mehr Druck aufzubauen.

74 Auswechslung bei Georgien -> Otar Kiteishvili

74 Einwechslung bei Georgien -> Elguja Lobjanidze

74 Auswechslung bei Tschechien -> Jakub Jankto

74 Einwechslung bei Tschechien -> Ladislav Krejčí

73 Auswechslung bei Irland -> Callum Robinson

73 Einwechslung bei Irland -> Robbie Brady

73 Auswechslung bei Polen -> Krzysztof Piątek

73 Einwechslung bei Polen -> Arkadiusz Milik

73 Tor für Dänemark, 4:1 durch Yussuf Poulsen

67 Der Standard bringt nichts ein, doch die Blau-Gelben können das Geschehen nun immerhin für längere Zeit in die gegnerische Hälfte verlagern.

72 Auswechslung bei Israel -> Manor Solomon

72 Einwechslung bei Israel -> Dia Saba

72 Auswechslung bei Norwegen -> Markus Henriksen

72 Einwechslung bei Norwegen -> Stefan Johansen

69 Bardhi schießt in die Mauer, keine Gefahr fürs Tor.

71 Auswechslung bei Serbien -> Filip Kostić

71 Einwechslung bei Serbien -> Andrija Živković

71 Tor für Litauen, 3:1 durch Arvydas Novikovas

68 Alioski holt erneut einen Freistoß raus. Er geht heute sehr schnell zu Boden, das funktioniert aus Sicht der Nordmazedonier also ganz gut.

70 Gelbe Karte für Aleksandar Mitrović (Serbien)

70 Auswechslung bei Bulgarien -> Todor Nedelev

70 Einwechslung bei Bulgarien -> Georgi Iliev

66 Können die Gäste antworten? Schweden holt nach 66 Minuten den ersten Eckball heraus, in der Eckenstatistik steht es mittlerweile 15:1.

69 Auswechslung bei Lettland -> Kristers Tobers

69 Einwechslung bei Lettland -> Ritvars Rugins

69 Auswechslung bei Litauen -> Fiodor Černych

69 Einwechslung bei Litauen -> Deimantas Petravičius

69 Auswechslung bei Färöer -> Sølvi Vatnhamar

69 Einwechslung bei Färöer -> Árni Frederiksberg

67 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Ferhan Hasani

65 Einwechslung bei Spanien -> Morata

67 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Boban Nikolov

65 Auswechslung bei Spanien -> Marco Asensio

64 Tooor für Spanien, 1:0 durch Sergio Ramos

Der Kapitän verwandelt stramm in das linke untere Eck! Robin Olsen war bereits auf dem Weg in die andere Richtung.

68 Gelbe Karte für Enda Stevens (Irland)

68 Auswechslung bei Malta -> Luke Gambin

68 Einwechslung bei Malta -> Michael Mifsud

66 Noch ein Eckball für Österreich. Ilsanker köpfelt den Ball diesmal klar daneben.

65 Lazaro bringt einen Eckball flach zur Mitte, Arnautović holt mit einem abgefälschten Schuss gleich den nächsten Eckball.

63 Es gibt Elfmeter für Spanien! Eine Asensio-Flanke von links wehrt Sebastian Larsson im Strafraum mit gehobenem Arm ab. Da gibt es keine zwei Meinungen.

67 Gelbe Karte für Oleksandr Karavayev (Ukraine)

67 Auswechslung bei Montenegro -> Nikola Vukčević

67 Einwechslung bei Montenegro -> Vukan Savičevič

61 Plötzlich kommen die Schweden zum Abschluss! Einen Einwurf von links kann Robin Quaison mit etwas Glück verlängern und darf sich dann selbst versuchen. Sein zu zentraler Schuss aus 15 Metern stellt jedoch kein Problem für Kepa dar.

64 Hier bietet sich Österreich gleich die nächste Chance, Ademi klärt noch im letzten Moment vor Lazaro!

66 Auswechslung bei Irland -> Scott Hogan

66 Einwechslung bei Irland -> Seán Maguire

65 Auswechslung bei Rumänien -> Claudiu Keșerü

65 Einwechslung bei Rumänien -> Dennis Man

65 Gelbe Karte für Lasha Parunashvili (Georgien)

64 Auswechslung bei Gibraltar -> Alain Pons

64 Einwechslung bei Gibraltar -> Ethan Britto

64 Auswechslung bei Slowenien -> Miha Zajc

64 Einwechslung bei Slowenien -> Jaka Bijol

64 Tor für Kosovo, 2:2 durch Vedat Muriqi

62 Tooor für Österreich, 1:2 durch Marko Arnautović

Arnautović knallt den Ball unter die Latte! Keine Chance für Dimitrievski. Souverän verwandelter Elfer.

61 Gelbe Karte für Egzon Bejtulai (Nordmazedonien)



61 Sabitzer ist deutlich schneller als sein Gegner, Bejtulai säbelt nur noch Sabitzer um.

63 Tor für Dänemark, 3:1 durch Kasper Dolberg

63 Auswechslung bei Kosovo -> Idriz Voca

63 Einwechslung bei Kosovo -> Anel Raskaj

58 Spanien hat mittlerweile deutlich die Schlagzahl erhöht. Auch die Fans sind begeistert, "La Ola" rollt über die Tribünen.

61 Elfmeter für Österreich!

62 Auswechslung bei Dänemark -> Robert Skov

62 Einwechslung bei Dänemark -> Daniel Wass

62 Gelbe Karte für Igor Vujačić (Montenegro)

62 Auswechslung bei Kosovo -> Mergim Vojvoda

62 Einwechslung bei Kosovo -> Florent Hadergjonaj

56 Jetzt versucht sich Isco als Vorbereiter, der bislang nicht zu überwindende Pontus Jansson klärt den Heber in die Mitte aber per Kopf.

61 Gelbe Karte für Rógvi Baldvinsson (Färöer)

58 Nordmazedonien ist jetzt deutlich defensiver. Der Sturmlauf der Österreicher hat jetzt erste Konsequenzen.

54 Der bei Real Madrid auf dem Abstellgleis stehende Mittelfeldmann dreht nun richtig auf. Nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld schiebt er die Kugel aus 15 Metern nur knapp am langen Eck vorbei!

60 Gelbe Karte für Steve Borg (Malta)

60 Auswechslung bei Montenegro -> Adam Marušić

60 Einwechslung bei Montenegro -> Marko Janković

59 Gelbe Karte für Domantas Šimkus (Litauen)

59 Auswechslung bei Malta -> Paul Fenech

59 Einwechslung bei Malta -> Jake Grech

56 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Marjan Radeski

56 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Ilija Nestorovski

58 Auswechslung bei Georgien -> Lasha Parunashvili

58 Einwechslung bei Georgien -> Lasha Parunashvili

58 Tor für Polen, 3:0 durch Kamil Grosicki

58 Auswechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

58 Einwechslung bei Norwegen -> Ola Kamara

53 Noch einmal die gleiche Szene: Ludwig Augustinsson klärt eine Hereingabe von Dani Carvajal zur Ecke. Diesmal wird es jedoch deutlich gefährlicher, denn Isco nimmt einen Abpraller im Rückraum direkt und schlenzt die Kugel nur knapp über das linke Winkeleck!

55 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Kire Ristevski

55 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Eljif Elmas

57 Auswechslung bei Israel -> Biram Kayal

57 Einwechslung bei Israel -> Almog Cohen

54 Unmöglich, jetzt vergibt auch Lazaro nach einem Maßzuspiel von Laimer!

56 Tor für Polen, 2:0 durch Robert Lewandowski

56 Gelbe Karte für Vitali Mykolenko (Ukraine)

54 Arnautović bekommt den Ball ideal vor dem Tor! Aber er kann sich unter Druck nicht lösen, der Ball geht wieder nicht ins Tor!

51 Spanien übernimmt wieder die Spielkontrolle. Ein Seitenwechsel von Dani Parejo kullert aber direkt ins Aus.

55 Tor für Bulgarien, 2:1 durch Kristian Dimitrov

52 Schon wieder eine gute Möglichkeit, aber Laimer dreht sich mit dem Ball vom Tor weg! Die Flanke kommt ideal, der Abschluss ist einmal mehr komplett vergeigt.

54 Gelbe Karte für Valeriane Gvilia (Georgien)

49 Nun muss Augustinsson aber in der Defensive ran und kann eine Hereingabe von Dani Carvajal nur zur Ecke abwehren.

51 Bejtulai muss danach behandelt werden, er kann aber weitermachen, vorerst.

49 Das ist die nächste Großchance für Österreich! Ulmer traut sich hier offenbar nicht das Tor zu machen, wartet viel zu lange, Laimer versucht es dann, aber der wird geblockt, dann darf es Sabitzer per Kopf probieren, doch Dimitrievski hält!

52 Auswechslung bei Luxemburg -> Daniël da Mota

52 Einwechslung bei Luxemburg -> Stefano Bensi

47 Ludwig Augustinsson kommt aus dem Rückraum zum Abschluss, bleibt aber gerade noch an Sergio Ramos hängen. Die Skandinavier starten gut in die zweite Hälfte!

51 Gelbe Karte für Nika Kvekveskiri (Georgien)

51 Gelbe Karte für Gerson Rodrigues (Luxemburg)

46 Emil Forsberg führt den Anstoß aus, der zweite Durchgang läuft!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Nordmazedonien versucht es ein wenig offensiver als in der ersten Halbzeit. Die Heimmannschaft versucht deutlich früher zu attackieren.

49 Tor für Tschechien, 2:0 durch Boris Kopitović (Eigentor)

49 Tor für Norwegen, 0:1 durch Bjørn Johnsen

46 Bei den Nordmazedoniern gibt es zur Pause keine Wechsel.

47 Tor für Slowenien, 0:5 durch Miha Zajc

46 Bei Dragović hat sich das schon früh abgezeichnet. Für ihn kommt jetzt Posch zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft.

46 Einwechslung bei Österreich -> Stefan Posch

46 Auswechslung bei Österreich -> Aleksandar Dragović

46 Auswechslung bei Bulgarien -> Vasil Bozhikov

46 Einwechslung bei Bulgarien -> Kristian Dimitrov

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Litauen -> Algis Jankauskas

46 Einwechslung bei Litauen -> Karolis Chvedukas

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zwischen Spanien und Schweden steht es nach 45 Minuten noch torlos. Die Iberer gaben über die gesamte erste Halbzeit klar den Ton an, konnten aber nur phasenweise Druck ausüben und Chancen herausspielen. Die wohl beste Phase hatte der Europameister von 2008 und 2012 nach einer Viertelstunde. Rodrigo brachte das Leder nach Querpass von Dani Parejo sogar im Tor unter, der Unparteiische entschied jedoch auf Abseits - eine klare Fehlentscheidung! Schweden traut sich bislang kaum aus der eigenen Hälfte und kann sich mit dem Pausenstand von 0:0 glücklich schätzen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Einen Eckball von links versucht Sergio Ramos per Fallrückzieher im Kasten unterzubringen! Die Kugel segelt jedoch rund einen halben Meter über das Gehäuse.

45 Halbzeitfazit

Nordmazedonien gegen Österreich steht nach einer interessanten ersten Halbzeit 1:1. Die Nordmazedonier gehen mit einem Eigentor in Führung, Österreich drückt sofort auf den Ausgleich, der noch knapp vor der Pause fällt. Die Österreicher haben vier klare Torchancen, aus denen eigentlich die deutliche Führung hätte folgen müssen. So ist in der zweiten Halbzeit noch alles drin, während das Spiel schon praktisch entschieden sein könnte. Österreich muss aufpassen, denn kleine Fehler können schnell den Spielverlauf auf den Kopf stellen.

45 Aufgrund der Verletzungsunterbrechung von Victor Claesson werden zwei Minuten nachgespielt. Spanien agiert nun wieder druckvoller und hofft noch vor dem Pausentee auf den Ausgleich.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Ende 1. Halbzeit

45 Pandev sorgt für eine Schrecksekunde in der Hintermannschaft. Der Routinier dribbelt zur Mitte, fällt beim Schuss und will Elfmeter. Der Schiedsrichter zeigt sofort: weiterspielen! Dann pfeift er zur Pause.

43 Isco legt links raus auf Fabián Ruiz, der mit seiner abgeblockten Hereingabe immerhin noch einen Eckball herausholt.

45 Das ist fast schon zu kompliziert im Vorwärtsspiel. Laimer und Schlager kombinieren gut, aber bringen den Ball nicht in die Mitte.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Bibras Natcho (Israel)

45 Gelbe Karte für Alexandru Chipciu (Rumänien)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

44 Tor für Slowenien, 0:4 durch Josip Iličič

44 Sabitzer an die Stange! Die nächste vergebene Chance. Arnautović spielt Sabitzer wieder ideal frei, aber Sabitzer trifft wieder nicht ins Tor!

41 Die schwedische Elf kann mittlerweile wieder mehr für Entlastung sorgen. Bis in das letzte Drittel schaffen es die Schützlinge von Janne Andersson aber nicht.

43 Österreich will noch in der ersten Halbzeit die Führung. Spielerisch ist Österreich klar überlegen, die Chancenauswertung ist allerdings miserabel.

43 Tor für Bulgarien, 1:1 durch Ivelin Popov

39 Robin Quaison wird nun mal in ein Laufduell mit Iñigo Martínez geschickt, kann sich aber nur mit unfairen Mitteln gegen den Verteidiger durchsetzen.

41 Gelbe Karte für Bojan Jokić (Slowenien)

41 Nestorovski kommt wieder mal zum Kopfball, diesmal ist das Tor von Lindner nicht in Gefahr.

40 Gelbe Karte für Eran Zahavy (Israel)

40 Gelbe Karte für Arvydas Novikovas (Litauen)

37 Zum zweiten Mal in der Partie probiert es Fabián Ruiz von der linken Strafraumkante. Diesmal muss Robin Olsen allerdings nicht eingreifen, das Leder rauscht rund einen Meter über den Kasten.

39 Auswechslung bei Tschechien -> Lukáš Masopust

39 Einwechslung bei Tschechien -> Jan Kopic

39 Tooor für Österreich, 1:1 durch Valentino Lazaro

Super Flanke von Laimer, Lazaro verwertet vom Fünfer volley ins Tor! Dimitrievski kommt nicht mehr ran, Österreich stellt wieder Gleichstand her.

36 Rund zehn Minuten stehen im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Die Hausherren haben erwartungsgemäß deutlich mehr Ballbesitz, klare Torchancen sind aber Mangelware.

37 Lazaro dribbelt in den Strafraum! Da wird er gehalten, Dimitrievski kommt wieder in Ballbesitz.

35 Der ruhende Ball bringt jedoch keine Gefahr. Auf der Gegenseite wird Robin Quaison mit einem hohen Zuspiel von rechts gesucht, doch auch die spanische Abwehr lässt nichts anbrennen.

36 Nestorovski lenkt den Ball an die Latte! Dabei räumt er Lainer aus dem Weg, es gibt Freistoß für Österreich.

36 Auswechslung bei Dänemark -> Simon Kjær

36 Einwechslung bei Dänemark -> Mathias Jørgensen

34 Auf der linken Seite kann Sebastian Larsson bei seiner Klärungsaktion das Überqueren der Torauslinie hingegen nicht verhindern, es gibt Ecke für Spanien.

35 Auswechslung bei Rumänien -> Ionuţ Nedelcearu

35 Einwechslung bei Rumänien -> Cristian Săpunaru

35 Tor für Polen, 1:0 durch Krzysztof Piątek

35 Gelbe Karte für Vladimir Kamešs (Lettland)

35 Tor für Serbien, 3:0 durch Luka Jović

35 Freistoß für Nordmazedonien - Bardi flankt ins Tor-Out.

32 Dani Carvajal hat auf rechts mal viel Platz zum Flanken, doch Pontus Jansson klärt souverän und verhindert mit seinem Kopfball sogar die Ecke.

34 Tor für Rumänien, 0:3 durch Alexandru Chipciu

34 Tor für Serbien, 2:0 durch Aleksandar Mitrović

33 Hinteregger sucht mit einem hohen Ball Arnautović, der an diesen Ball nicht rankommt.

30 "La Roja" darf sich das Leder zum Freistoß hinlegen. Dani Parejo versucht es aus rund 25 Metern, drischt die Kugel aber über die Spielertraube und den Kasten hinweg ins Aus.

31 Riesenchance für Pandev! Das ist die erste Chance für Nordmazedonien, aber die schießt er vom Fünfer deutlich daneben!

28 So hart war das Foul von Jordi Alba nicht, doch der Mittelfeldmann hat sich beim Aufprall wehgetan. Jakob Johansson von Stade Rennes betritt nun den Rasen.

30 Tor für Dänemark, 2:1 durch Christian Eriksen

30 Gelbe Karte für Daniël da Mota (Luxemburg)

27 Einwechslung bei Schweden -> Jakob Johansson

29 Schlechter Eckball von Lazaro, die nordmazedonische Abwehr hat keine Probleme.

27 Auswechslung bei Schweden -> Victor Claesson

29 Tor für Rumänien, 0:2 durch George Pușcaș

29 Gelbe Karte für Jaba Kankava (Georgien)

29 Tor für Slowenien, 0:3 durch Josip Iličič

29 Tor für Irland, 1:0 durch Joseph Chipolina (Eigentor)

29 Gelbe Karte für Kristers Tobers (Lettland)

29 Gelbe Karte für Oliver Thill (Luxemburg)

26 Der bei Krasnodar in Russland unter Vertrag stehende Victor Claesson kann definitiv nicht weitermachen. Mit Unterstützung der medizinischen Helfer humpelt er vom Feld.

28 Lainer stürmt auf der rechten Seite durch, sein Querpass findet aber keinen Mitspieler.

27 Gelbe Karte für Eljif Elmas (Nordmazedonien)

Er sieht als erster Gelb im Spiel für ein Foul an Schlager.

26 Tor für Slowenien, 0:2 durch Domen Črnigoj

26 Gelbe Karte für Grzegorz Krychowiak (Polen)

26 Super Schlenzer von Laimer! Nach einem schnellen Angriff zieht er zur Mitte und versucht es mit dem Schlenzer, der nur knapp vorbei geht!

24 Gelbe Karte für Jordi Alba (Spanien)

Jordi Alba muss einen erneuten Abspielfehler ausbügeln und holt sich für sein Foul an Victor Claesson den ersten gelben Karton der Partie ab.

23 Momentan leisten sich die Spanier zu viele Ballverluste im Aufbau. Deshalb entsteht längst nicht mehr so ein Druck wie noch vor rund zehn Minuten.

25 Tor für Georgien, 1:1 durch Saba Lobzhanidze

25 Gelbe Karte für Jayce Mascarenhas-Olivero (Gibraltar)

24 Das muss doch der Ausgleich sein! Arnautović kommt nach idealer Vorlage von Lazaro in der Mitte zum Abschluss, aber er schießt genau auf Dimitrievski!

24 Tor für Slowenien, 0:1 durch Domen Črnigoj

21 Doch der Standard bringt nichts ein, sofort geht es wieder in die entgegengesetzte Richtung.

23 Gelbe Karte für Patrik Schick (Tschechien)

20 Nahe der Mittellinie begeht Iñigo Martínez ein Foul an Marcus Berg. Schweden kann das Geschehen für den fälligen Freistoß mal in die gegnerische Hälfte verlagern.

21 Österreich muss konzentriert bleiben, Nordmazedonien ist jetzt mit gesammelter Mannschaft in der eigenen Hälfte postiert.

18 Die Hausherren erhöhen deutlich das Tempo. Vor allem der mittlerweile 30-Jährige Dani Parejo ist derzeit ein ständiger Gefahrenherd.

21 Gelbe Karte für Marek Suchý (Tschechien)

20 Tor für Serbien, 1:0 durch Aleksandar Mitrović

19 Nach dem starken Anfang ist der Zwischenstand mehr als schmeichelhaft. Nordmazedonien hat hier bisher nicht einen eigenen Angriff vorgetragen, selbst die Flanke, die zum Tor führte, wäre ohne das Missverständnis völlig harmlos geblieben.

16 Jetzt zappelt das Leder im Netz! Parejo schiebt von der rechten Strafraumseite quer in das Zentrum zu Rodrigo, der nur noch den Fuß hinhalten muss. Der Unparteiische erkannte beim hohen Zuspiel aus dem Mittelfeld auf Parejo jedoch eine vermeintliche Abseitsstellung. Der Videoassistent steht heute nicht zur Verfügung.

18 Tor für Tschechien, 1:0 durch Jakub Jankto

18 Tooor für Nordmazedonien, 1:0 durch Martin Hinteregger (Eigentor)

Riesenpech für Österreich! Ein hoher Ball in die Spitze fängt Hinteregger per Kopf ab, aber Lindner steht weit draußen und kann die Rückgabe nicht erreichen - ein Missverständnis führt zum ungezwungenen Eigentor!

15 Die Kugel landet im Rückraum bei Dani Parejo, der mit seinem Flachschuss auf das kurze Eck erneut den Keeper prüft!

14 Fabián Ruiz zieht nun mal von der linken Strafraumkante ab und schlenzt das Leder Richtung langes Winkeleck. Robin Olsen muss sich strecken, um den strammen Ball zur Seite zu lenken!

16 Dragović humpelt und wird wohl vom Feld gehen. Noch läuft das Spiel.

16 Auswechslung bei Lettland -> Vitālijs Maksimenko

16 Einwechslung bei Lettland -> Vitālijs Jagodinskis

11 In den ersten gut zehn Minuten wird klar, dass diese Partie für Spanien kein Selbstläufer wird. Schweden bietet hinten kaum ein Durchkommen.

15 Gelbe Karte für Marko Bakić (Montenegro)

14 Unglaublicher Fehler von Dimitrievski! Der lässt sich lange Zeit, Laimer läuft gut 70 Meter und sorgt mit einem Pressball für Gefahr!

14 Tor für Kosovo, 0:1 durch Milot Rashica

14 Gelbe Karte für Filip Novák (Tschechien)

13 Tor für Dänemark, 1:0 durch Kasper Dolberg

12 Sabitzer schießt ins Außennetz! Was für eine Chance! Ilsanker spielt in den Lauf von Arnautović, der spielt weiter auf Sabitzer, der allein aufs Tor läuft aber dann schießt er am Tor vorbei!

12 Nordmazedonien spielt sehr verhalten. Noch ist nichts von ihnen zu sehen.

8 Eine Flanke von Dani Parejo sorgt nun mal für Gefahr. Schweden kann nur zum ersten Eckball der Partie klären, der ruhende Ball bringt allerdings nichts ein.

10 Auswechslung bei Gibraltar -> Lee Casciaro

10 Einwechslung bei Gibraltar -> Anthony Bardon

6 Auch Schweden darf das Leder nun mal in den eigenen Reihen halten. Gefahr kommt auf beiden Seiten aber noch nicht auf.

9 Das wäre beinahe gefährlich geworden! Pandev sorgt nach einem schnell abgespielten Freistoß für einen Querpass, Ilsanker kann den Schuss aber problemlos blocken.

8 Nordmazedonien ist tief in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Österreich tritt sehr dominant auf.

7 Tor für Rumänien, 0:1 durch George Pușcaș

3 "La Roja" ist in den Anfangsminuten nicht vom Ball zu trennen. So richtig gefährlich wird es aber nicht, eine Flanke von Marco Asencio wird abgefangen.

6 Tor für Ukraine, 1:0 durch Roman Yaremchuk

5 Erstmals beruhigt Nordmazedonien das Spiel. Der Druck der Österreicher ist schon merkbar.

4 Ein erster Angriff Nordmazedoniens endet im Tor-Out. Nestorovski kann den Steilpass nicht mehr erreichen.

1 Und schon geht es los! Spanien befindet sich zuerst in Ballbesitz.

2 Wieder kann Nordmazedonien nur mit Mühe klären. Österreich wirkt sehr giftig in den Anfangsminuten.

2 Die Gastgeber klären erneut zur Ecke.

1 Spielbeginn

Kurz vor Anpfiff wird noch eine Schweigeminute für den vor kurzem verstorbenen ehemaligen UEFA-Präsidenten Lennart Johannsson abgehalten. Der Schwede wurde 89 Jahre alt.

2 Lazaro wird ausführen.

2 Österreich drückt weiter und holt den ersten Eckball raus.

1 Nur 37 Sekunden dauert es bis zur ersten Chance! Arnautović vergibt aus kurzer Distanz, Torhüter Dimitrievski kann noch mit dem Fuß abwehren.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt in Skopje, Österreich drückt gleich nach vorne.

1 Spielbeginn

Österreich hat Anstoß.

Die Mannschaften betreten das Feld. Das Stadion ist längst nicht ausverkauft, doch viele Schweden haben ihre Elf bis in die spanische Hauptstadt begleitet und freuen sich nun auf ihre Nationalhymne.

Beide Mannschaften sind am Feld - los geht's mit den Hymnen.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Schotte William Collum. Der 40-Jährige aus Glasgow pfiff in dieser Saison unter anderem das Europa League-Achtelfinalhinspiel zwischen Frankfurt und Inter Mailand (0:0.

Die Ausrichtung für Österreich ist klar - wie offensiv die Aufstellung tatsächlich ist, wird auch vom Spielverlauf abhängen.

Franco Foda

"Die Aufstellung ist alles andere als defensiv. Stefan Ilsanker soll noch ein Stabilisator vor der Abwehr sein, dadurch soll Schlager und Laimer ein bisschen freier in der Offensive sein."

Es ist heute das erste Spiel Österreichs gegen Nordmazedonien. Vergleichswerte gibt es noch keine.

Bei der Europameisterschaft 2008 trafen beide Teams zum letzten Mal aufeinander. Damals setzte sich Spanien auf dem Innsbrucker Tivoli mit Toren von Fernando Torres und David Villa durch, Zlatan Ibrahimović gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Allerdings müssen die bei der WM überraschend schon im Achtelfinale ausgeschiedenen Iberer noch immer auf ihren Übungsleiter Luis Enrique verzichten, der wie schon bei den Qualispielen im März aus persönlichen Gründen fehlt und von Robert Moreno vertreten wird.

Für Österreich wird es hier also ganz schwierig - die Nordmazedonier haben Potenzial und sind bis in die Haarspitzen motiviert.

Erst am Freitag hat Nordmazedonien den Polen alles abverlangt. Nur ein knapper 1:0 Sieg ist dem Tabellenführer der Gruppe G hier gelungen.

Für vier Akteure ist das heutige mehr als ein Heimspiel: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Isco und Marco Asencio kennen das Santiago Bernabéu aus ihrer Tätigkeit bei Real Madrid wie ihre Westentasche.

Österreich muss heute nachlegen und wird dafür eine weitere konzentrierte Leistung brauchen.

Franco Foda hält weitgehend an seiner Mannschaft fest - Ilsanker ersetzt David Alaba im Zentrum, Sabitzer und Lazaro sind auf den Flügeln aufgeboten. Xaver Schlager und Konraid Laimer agieren heute in einer nominell etwas offensiveren Variante.

Auf spanischer Seite sticht vor allem heraus, dass Kepa zum zweiten Mal in Folge den Kasten hütet und De Gea wohl als Stammtorwart abgelöst hat. Santi Cazorla, der am Freitag gegen die Färöer sein Comeback nach dreieinhalb verletzungsgeplagten Jahren gegeben hat, nimmt heute vorerst auf der Bank Platz.

Bei den Blau-Gelben stehen zahlreiche bundesligaerfahrene Spieler in der Startelf: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Emil Forsberg (RB Leipzig) und Robin Quaison (Mainz 05) sind aktuell in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv, während Albin Ekdal und Marcus Berg früher für den HSV aufliefen.

Heute bekommt es das Team von Luis Enrique allerdings mit einem namhafteren Gegner zu tun. Schweden liegt nach zwei Siegen und einem Remis auf dem zweiten Rang und ist derzeit ärgster Verfolger. Gegen Rumänien (2:1) und Malta (3:0) gewann der WM-Viertelfinalist vor eigenem Publikum, in Norwegen reichte es nur zu einem 3:3.

Spaniens Bilanz in der EM-Quali ist bislang makellos: Drei Siege aus drei Spielen stehen "La Roja" zu Buche. Einem 2:1-Auftaktdreier gegen Norwegen folgten Pflichtsiege in Malta (2:0) und zuletzt auf den Färöer (4:1).

Schönen Montagabend und herzlich willkommen zum Top-Spiel in EM-Qualigruppe F: Spitzenreiter Spanien empfängt die ebenfalls noch ungeschlagenen Schweden. Anstoß ist um 20:45 Uhr!