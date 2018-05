Deutsches Eishockey hofft auf dauerhaften Boom

Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstitut IRIS gibt Tripcke Recht: Demnach will ein Viertel der Deutschen, die sich vorher kaum oder gar nicht für Eishockey interessierten, künftig häufiger Spiele der Nationalmannschaft oder der DEL anschauen. Gut besucht sind die Hallen in der DEL schon jetzt. Rund 6000 Zuschauer kamen im Durchschnitt zu den Spielen der abgelaufenen Hauptrunde. Und in den anstehenden Playoffs sind die Stadien erfahrungsgemäß noch besser gefüllt.