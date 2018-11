90 Fazit:

In einer am Ende wenig ansehnlichen Partie trennen sich Portugal und Polen 1:1 unentschieden. André Silva (34.) brachte die Gastgeber in der ersten Halbzeit per Kopf in Führung. Nicht nur wegen des Treffers war Portugal vor der Pause die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Fernando Santos hatte deutlich mehr Spielanteile, biss sich aber an der stabilen Defensive der Polen die Zähne aus. Der Knackpunkt in der zweiten Halbzeit war zweifelsohne der Platzverweis für Danilo und der daraus resultierende Elfmeter. Arkadiusz Milik verwandelte sicher zum Ausgleich (66.). Danach verflachte die Partie, die in der Schlussphase an einen Nicht-Angriffs-Pakt erinnerte. So hatte das Spiel nach 90 Minuten keinen Sieger verdient. Verlierer ist trotzdem die deutsche Nationalmannschaft, die durch den polnischen Punktgewinn in Topf 2 der anstehenden Auslosung für die EM-Qualifikation landet. Polen steigt aus der Nations League A ab, Portugal zieht in die Runde der besten Vier ein. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Stattdessen wechselt Polen zum dritten Mal. Das ändert am Endresultat nichts mehr.

90 Einwechslung bei Polen -> Damian Szymański

90 Auswechslung bei Polen -> Piotr Zieliński

90 Jetzt wird es noch mal kurios: Weniger als zwei Minuten vor dem Ende muss Beto im eigenen Strafraum behandelt werden. Den Keeper zwickt es offenbar im Oberschenkel. Ausgewechselt werden könnte der Schlussmann nicht mehr.

90 Wegen der Verzögerungen rund um den Elfmeter und den Platzverweis gehen vier Minuten Nachspielzeit in Ordnung.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Gelbe Karte für João Mário (Portugal)

João Mário läuft Milik von hinten in die Hacken. Kein schlimmes Foulspiel, doch in der Kontersituation ist die Gelbe Karte fällig.

89 Polen zaubert in der Schlussphase! Milik bedient Kądzior mit der Hacke. Der eben Eingewechselte sucht aus 25 Metern den Abschluss, verzieht am Ende doch deutlich.

87 Torschütze André Silva wird mit Applaus verabschiedet, neu auf dem Platz ist Éder, der Portugal vor zwei Jahren zum Europameisterschaftstitel schoss.

87 Einwechslung bei Portugal -> Éder

87 Auswechslung bei Portugal -> André Silva

86 Die Partie plätschert dem Ende entgegen. Polen kommt trotz Überzahl nicht wirklich in Strafraumnähe. Portugal scheint wenig daran interessiert, im Spiel nach vorne noch Akzente zu setzen.

83 Keine der beiden Mannschaften macht aktuell den Anschein, noch etwas am Ergebnis ändern zu wollen. Portugal hat den Gruppensieg ohnehin in der Tasche, die Polen hätten ihr Minimalziel erreicht und stünden beim aktuellen Spielstand in Lostopf 1 für die EM-Qualifikation.

80 Zieliński zwingt Beto zu einer Weltklasse-Parade! Der im Dienste von Neapel stehende Offensivakteur zieht im Zentrum einen Sprint über den halben Platz an und kommt aus 16 Metern halblinker Position zum Abschluss. Den Schuss, der unter der Latte eingeschlagen wäre, lenkt Beto gerade noch so zur Seite. Starke Aktion von beiden!

79 Zweiter Wechsel bei den Gästen: Der ausgepowerte Kapitän Grosicki verlässt das Feld, Kądzior ist neu mit dabei.

79 Einwechslung bei Polen -> Damian Kądzior

79 Auswechslung bei Polen -> Kamil Grosicki

78 Gelbe Karte für Przemysław Frankowski (Polen)

Frankowski fährt im Luftkampf gegen Rúben Dias den Ellbogen aus und wird dafür verwarnt.

77 João Mário probiert es trickreich mit der Hacke. Die Flanke kommt von Bruma von der rechten Seite leicht in den Rücken. João Mário bleibt kaum etwas anderes übrig, als das Kabinettsstückchen auszupacken. Damit bleibt er an einem polnischen Verteidiger hängen.

75 Einwechslung bei Polen -> Jacek Góralski

75 Auswechslung bei Polen -> Mateusz Klich

74 Sanches sucht wie beim zwischenzeitlichen 1:0 den Kopf von Silva. Dieses Mal kommt die Ecke zu flach, der Angreifer erwischt den Ball nicht richtig.

73 Bruma, anstelle von Cristiano Ronaldo mit der 7 auf dem Rücken unterwegs, zeigt sich direkt im Strafraum. Der Leipziger wird an der Sechzehnerkante von Silva angespielt, verheddert sich im Dribbling dann an Cionek. Immerhin gibt es noch eine Ecke.

70 Einwechslung bei Portugal -> Bruma

70 Auswechslung bei Portugal -> Rafa Silva

70 Jetzt drückt Polen! Krychowiak kommt im Anschluss an einen Eckball frei zum Abschluss, bekommt mit dem Kopf aber nicht genügend Druck hinter die Kugel. Portugal im Glück!

68 Damit landet nun wieder Polen im Lostopf 1. Deutschland drückt Portugal die Daumen.

66 Tooor für Polen, 1:1 durch Arkadiusz Milik

Zweiter Versuch, jetzt zählt der Treffer! Milik entscheidet sich für die rechte Ecke. Beto ahnt die Richtung, kann den Einschlag direkt neben dem Pfosten aber nicht verhindern. Ausgleich!

65 Milik trifft vom Punkt - doch der Treffer wird vorerst zurückgenommen. Es waren wohl zu viele Spieler zu früh in den Strafraum gestartet.

64 Gelbe Karte für André Silva (Portugal)

Inzwischen der Aufregung sieht Silva fürs Meckern auch noch eine Karte.

63 Rote Karte für Danilo (Portugal)

Es kommt noch dicker! Für das Foul sieht der zentrale Mittelfeldspieler die Rote Karte. Hart, aber vertretbar.

63 Elfmeter für Polen! Sanches spielt einen zu kurzen Rückpass per Kopf, den Milik erläuft und alleine auf Beto zusprintet. Milik kommt nicht zum Abschluss, weil Danilo ihn von hinten an der Schulter umreißt. Klare Sache.

64 Tor für Schottland, 3:1 durch James Forrest

61 Erster Wechsel der Partie: Der Dortmunder Raphaël Guerreiro hat Feierabend und wird durch Europameisterkollege João Mário ersetzt.

61 Einwechslung bei Portugal -> João Mário

61 Auswechslung bei Portugal -> Raphaël Guerreiro

60 Trotz oder gerade wegen des Rückstandes feuern die polnischen Fans ihre Mannschaft an - größtenteils oberkörperfrei. Bei elf Grad Celsius und Dauerregen ein mutiges Unterfangen.

58 João Cancelo klärt kurz vor der Linie! Von der rechten Seite segelt eine von Rúben Dias abgefälschte Flanke an den langen Pfosten. Der Ball wäre wohl genau im langen Eck eingeschlagen, doch der portugiesische Außenverteidiger rettet stark mit dem Hinterkopf.

55 Milik wird auf Höhe der Mittellinie unsanft von Pepe gebremst und will den fälligen Freistoß schnell ausführen. Danilo und Sanches stellen sich in den Weg und provozieren den Polen. Nach zwei kleinen Schubsern schlichtet Referee Karasev.

53 Polen kommt mit Milik und Kędziora über die rechte Seite. Milik zieht nach dem Doppelpass in den Strafraum, kommt aber nicht vor Rúben Dias an die Kugel. Stattdessen hebt der Akteur vom SSC Neapel theatralisch ab, um einen Elfmeter zu schinden. Das klappt nicht.

50 Frankowski holt gegen Kévin Rodrigues eine Ecke raus. Die Hereingabe von Grosicki kommt viel zu flach in die Gefahrenzone, William Carvalho drischt den Ball aus dem Strafraum.

49 João Cancelo findet Rafa mit einem flachen Anspiel am Elfmeterpunkt. Der Angreifer von Benfica dreht sich mit dem Ball um Bednarek und zieht aus spitzem Winkel ab. Noch leicht abgefälscht landet der Schuss in den Armen von Szczęsny.

48 Portugal startet gemächlich in die zweite Halbzeit. Polen war unterdessen noch gar nicht am Ball.

46 Die Kugel rollt wieder in Guimaraes! Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Portugal führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Polen. Die Gastgeber fanden besser in die Partie und hatten durch Bayerns Renato Sanches die erste gute Gelegenheit (9.). Polen überließ dem Gegner über weite Strecken das Spiel und zeigte sich meist nur bei Kontern in Tornähe. Fast folgerichtig fiel der portugiesische Führungstreffer: Eine Sanches-Ecke nickte André Silva ins lange Eck (34.). Polen hatte wenige Minuten später die große Chance auf den Ausgleich, Damian Kądzior scheiterte allerdings am Querbalken. So müssen die Gäste weiter um den Lostopf 1 für die EM-Qualifikation bangen und sich im zweiten Durchgang deutlich steigern. Portugal hat die Partie im Griff und unterstreicht den Gruppensieg mit einer souveränen Leistung. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kurz vor der Pause zündet Sanches noch einmal den Turbo und setzt sich im Laufduell gegen vier Gegenspieler durch. Am Ende springt eine Ecke dabei heraus, die allerdings wirkungslos verpufft. Direkt danach ist Pause.

43 Grosicki tritt einen Eckball von der rechten Seite in die Mitte. William Carvalho klärt nur unzureichend in den Rückraum. Dort lauert Frankowski, der den Ball volley nimmt und weit auf die Tribüne donnert.

41 Pepe bringt seinen Keeper Beto mit einem sehr kurzen Rückpass in Gefahr. Der Torhüter ist dann doch einen Schritt vor Milik an der Kugel und klärt per Befreiungsschlag.

39 Portugal erholt sich schnell vom Schock des Beinahe-Ausgleichs. Wieder läuft der Ball durch die eigenen Reihen, ohne dabei wirklich Raumgewinne zu verzeichnen.

37 Beinahe die promte Antwort! Kędziora kommt bei einem Freistoß von Grosicki völlig ungehindert zum Kopfball und setzt den Versuch krachend an die Latte! Von dort springt der Ball wieder ins Feld, Zieliński geht im anschließenden Duell unfair zu Werke. Stürmerfoul.

36 Der Treffer spielt nicht nur den Portugiesen in der Partie, sondern auch der deutschen Mannschaft vor dem Fernseher in die Karten. Aktuell rutscht das DFB-Team wieder in Lostopf 1.

34 Tooor für Portugal, 1:0 durch André Silva

Kaum wird die Ecke nicht kurz ausgeführt, klingelt es im polnischen Kasten! Sanches zirkelt die Ecke mit viel Schnitt an den kurzen Pfosten. Dort schraubt sich Silva in die Luft, steigt höher als Krychowiak und lässt die Kugel leicht über den Scheitel rutschen. Von dort schlägt der Ball im langen Eck ein. Szczęsny ist ob der kurzen Distanz ohne Abwehrchance.

31 Renato Sanches sucht aus der zweiten Reihe den Abschluss und schießt dabei wieder Rafa ab. Es ist die zweite brauchbare Gelegenheit, bei der sich die Portugiesen selbst im Weg stehen.

30 Flanken sind bislang noch kein Mittel zum Erfolg. Auf beiden Seiten sind die Verteidiger im Zentrum bei Kopfballduellen deutlich überlegen. Nennenswerte Abschlüsse resultieren aus Hereingaben noch nicht.

28 Gelbe Karte für Jan Bednarek (Polen)

Der Innenverteidiger vom FC Southampton räumt Silva bei einem Gegenstoß von hinten ab. Gelb ist vertretbar.

27 Polen will in dieser Partie anscheinend nicht zu viel riskieren. Beim aktuellen Stand von 0:0 würden die Weiß-Roten für die EM-Qualifikation immer noch in Topf A landen.

24 Danilo schüttelt seinen Gegenspieler kurz vor dem polnischen Strafraum ab und passt auf den Flügel zu Cancelo. Der Außenverteidiger sucht Silva in der Mitte, findet aber den Fuß von Bednarek.

21 Erneut bietet sich den Polen eine aussichtsreiche Kontergelegenheit. Milik treibt die Kugel nach der Balleroberung bis in die gegnerische Hälfte und nimmt Frankowski auf der rechten Seite mit. Der einzige Pole in der Startelf, der in der heimischen Ekstraklasa unter Vertrag steht, probiert es mit einer halbhohen Hereingabe, die genau auf dem Kopf von João Cancelo landet. Da war durchaus mehr drin.

18 Nach der munteren Anfangsphase nimmt sich die Partie jetzt eine kleine Auszeit. Viel spielt sich im Mittelfeld ab, das Spiel ist von Ballverlusten und kleineren Fouls geprägt.

16 Polen meldet sich ebenfalls in der Offensive an! Grosicki hebelt eine Flanke aus dem Halbfeld an den Elfmeterpunkt. André Silva taucht im eigenen Strafraum unter der Hereingabe hindurch, so landet die Kugel bei Frankowski. Der Flügelstürmer nimmt den Ball einmal an und schließt ins kurze Eck ab. Beto pariert mit dem Fuß. Zuvor war Frankowski allerdings mit der Hand am Ball, der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt.

14 Auch die nächste portugiesische Ecke wird kurz ausgeführt. Renato Sanches und Raphaël Guerreiro können sich nur mit Mühe von der Eckfahne befreien und spielen die Kugel wieder in Richtung Mittelkreis. Aus gut und gerne 35 Metern wagt João Cancelo den Abschluss. Wojciech Szczęsny bringt er dadurch keinesfalls in Gefahr.

12 Portugal wirkt in dieser Phase frischer. Sanches hebelt die polnische Abwehr mit einem langen Pass aus und findet damit den hinterlaufenen João Cancelo. Der Rechtsverteidiger verpasst es, mit Tempo an die Grundlinie zu ziehen und wird noch vor einer etwaigen Flanke von Bereszyński abgefangen.

11 Gelbe Karte für Thiago Rangel Cionek (Polen)



9 Sanches hat die erste gute Chance der Partie! Danilo schickt den Münchner über die rechte Seite. Der Youngster hat viel Zeit und Platz, dringt in den Strafraum ein und schickt Bereszyński mit einer einfachen Körpertäuschung ins Leere. Aus elf Metern halbrechter Position schließt Sanches ab, trifft allerdings das Bein des eigenen Mitspielers Rafa.

8 Mittlerweile kontrolliert Portugal die Partie. Durchs Zentrum läuft der Ball in den eigenen Reihen. Noch können die beiden Sechser William Carvalho und Danilo nicht für die entscheidenden Tempoverschärfungen sorgen.

5 Die Gäste starten einen ersten schnellen Gegenangriff und kombinieren sich über Zieliński und Milik durchs Zentrum. Die Kugel landet auf der linken Seite bei Frankowski, dem der Ball bei der Annahme zu weit vom Fuß springt. So ist die Chance dahin.

3 Portugal erarbeitet sich auf der rechten Seite einen ersten Eckball, der kurz ausgeführt wird. Der Ball findet überhaupt nicht den Weg in den Strafraum, sondern landet nach drei Stationen beim Keeper Beto.

2 Dass Polen dieses Spiel durchaus noch ernst nimmt, macht sich bereits nach wenigen Sekunden bemerkbar. Die Dreierangriffsreihe setzt die portugiesische Defensive schon früh in der eigenen Hälfte unter Druck.

1 Los geht's! Portugal agiert ganz in rot, Polen läuft ganz in weiß auf.

1 Spielbeginn

Für Recht und Ordnung auf dem Platz sorgt an diesem Abend ein Russe. Der FIFA-Schiedsrichter Sergey Karasev pfiff bereits bei einer Welt- und einer Europameisterschaft. In der Nations League ist es sein zweiter Einsatz. Der 39-Jährige wird an den Seitenlinien von seinen Landsmännern Igor Demeshko und Aleksey Lunev unterstützt.

Abseits der Nations League trafen die beiden Teams das letzte Mal während der Europameisterschaft 2016 aufeinander. Damals siegte Portugal auf dem Weg zum Titel im Viertelfinale – allerdings denkbar knapp erst im Elfmeterschießen. Die Gesamtbilanz spricht ebenfalls für die Iberer. Von zwölf Partien entschieden die Portugiesen fünf für sich. Dem gegenüber stehen drei Erfolge für Polen.

Im Vergleich zum torlosen Remis gegen Italien stellt Fernando Santos seine Mannschaft auf gleich sieben Positionen um. Teilweise bekommen auch Spieler aus der zweiten Reihe eine Chance, sich im Nationaltrikot zu beweisen. In der Startelf stehen unter anderem die beiden Bundesliga-Spieler Raphaël Guerreiro von Borussia Dortmund und Renato Sanches von Bayern München.

Auch Portugals größter Star fehlt im Aufgebot - wie schon zuletzt während der Länderspiele im Oktober wurde Cristiano Ronaldo nicht berücksichtigt. Das sei in einem Gespräch zwischen Spieler, Trainer und Verbandspräsident entschieden worden, teilte Fernando Santos mit. Auf spezielle Gründe wollte der Coach nicht eingehen, erklärte dennoch: "Es besteht kein Zweifel. Cristiano Ronaldo ist und bleibt Teil dieses Teams."

Im Vergleich zur Testspielniederlage ändert Trainer Jerzy Brzęczek seine Startformation auf drei Positionen. Stammkeeper Wojciech Szczęsny steht wieder zwischen den Pfosten, der Düsseldorfer Marcin Kamiński verliert seinen Platz in der Innenverteidigung an Thiago Cionek. Kapitän Robert Lewandowski reiste auf Grund einer kleineren Knieverletzung vorzeitig von der Nationalmannschaft ab und wird im Sturmzentrum von Arkadiusz Milik vertreten.

Allerdings warten die Weiß-Roten seit Mitte September auf einen Punktgewinn. Damals retteten die Polen ein Last-Minute-Unentschieden gegen Irland. Im letzten Freundschaftsspiel setzte es beim 0:1 gegen Tschechien den nächsten Rückschlag.

Trotz des feststehenden Abstiegs ist die heutige Partie für die Polen durchaus noch von Bedeutung. Denn die zehn besten Mannschaften der Nations League A sind gleichzeitig bei der Auslosung für die EM-Qualifikation in Topf 1 gesetzt. Aktuell liegt Polen in diesem Ranking auf Platz elf. Mit einem Unentschieden könnte man noch die deutsche Mannschaft überholen und so auf dem Weg zur nächsten Europameisterschaft den ein oder anderen schweren Gegner umgehen.

Weniger gut läuft es dagegen für die Polen. Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Russland setzt sich die Negativserie auch in der Nations League fort. Einzig im Auftaktspiel gegen Italien holte das Team von Neu-Nationaltrainer Jerzy Brzeczek einen Punkt. Im Rückspiel gegen die Squadra Azzurra sowie in der ersten Partie gegen Portugal setzte es zwei Pleiten.

Die Portugiesen machten den Gruppensieg in den ersten beiden Spielen des Wettbewerbs so gut wie perfekt. Im eigenen Land besiegte man Italien mit 1:0, in Polen drehte das Team von Nationaltrainer Fernando Santos einen Rückstand und gewann am Ende mit 3:2. Der Europameister von 2016 ist auch abseits der Nations League in Form und ließ Schottland beim 3:1-Testspielsieg im Oktober wenig Chance.

In Gruppe 3 sind die Verhältnisse spätestens seit vergangenem Samstag geklärt. Durch das 0:0 zwischen Italien und Portugal stehen die Iberer als Gruppensieger fest und ziehen so in die Runde der besten Vier ein. An Polens Abstieg als Gruppenletzter ist unterdessen seit der 0:1-Pleite gegen Italien Mitte Oktober nichts mehr zu ändern.