Amateure im Abseits

Wer nimmt teil?

286 Vertreter und Vertreterinnen aller Organisationsebenen des Amateurfußballs. 90 davon rekrutieren sich aus Amateurvereinen, 42 aus den Fußballkreisen. Die Landesverbände entsenden 84 Vertreterinnen und Vertreter, die übrigen Delegierten kommen aus den Regionalverbänden und vom DFB. Hinzu kommen 163 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den begleitenden Satellitenkongressen, die zeitgleich in sieben Landesverbänden stattfinden



Um welche Themen geht es?

Gegliedert ist der Kongress in fünf Kernthemen, zu denen konkrete und klar priorisierte Handlungsempfehlungen formuliert werden sollen. Das Versprechen des Kongresses ist es, pro Themenbereich jeweils die drei Empfehlungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als am wichtigsten eingestuft werden. Die fünf Kernthemen lauten: Vereinsfußball 2024, Rahmenbedingungen des Vereinsfußballs, Verband 2024, Bildung/Qualifizierung 2024, Digitalisierung.



Quelle: DFB