Rückendeckung für Löw und Bierhoff

Der gemeinsame Auftritt von Grindel und DFL-Chef Reinhard Rauball nach dem dreistündigen Krisengipfel mit Löw und Bierhoff hatte Symbolcharakter. Seite an Seite standen der in die Kritik geratene DFB-Boss und der Liga-Präsident vor der DFL-Zentrale in Frankfurt und dokumentierten damit den nach Wochen der gegenseitigen Vorwürfe vollzogenen Schulterschluss. "Wir haben Joachim Löw und Oliver Bierhoff das Vertrauen ausgesprochen", verkündete Rauball als wichtigstes Ergebnis des Treffens.