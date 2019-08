Bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) wird es am Mittwoch aller Voraussicht nach nicht zu Kampfabstimmungen um die Präsidiumsplätze kommen. Die Profiklubs haben sich im Vorfeld ihres Treffens in Berlin auf die Zusammensetzung des Gremiums geeignet.

Überraschend war dabei der Verzicht von Hans-Joachim Watzke. Der BVB-Geschäftsführer soll ein Vortreffen am Dienstag wütend verlassen haben. Der Grund: Die Front der Klubs aus der unteren Mittelklasse hatte deutlich gemacht, Watzke nicht in das Gremium zu wählen. Seine Kandidatur für Präsidium und Aufsichtsrat zog er daraufhin zurück. Neben Watzke zog auch Michael Meeske vom VfL Wolfsburg seine Kandidatur zurück.

Dem neunköpfigen Präsidium werden DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, DFL-Direktor Ansgar Schwenken, Peter Peters (Schalke 04), Oliver Leki (SC Freiburg), Steffen Schneekloth (Holstein Kiel), Jan-Christian Dreesen (Bayern München), Alexander Wehrle (1. FC Köln), Rüdiger Fritsch (Darmstadt 98) und Oke Göttlich (FC St. Pauli) angehören.

Die Zusammensetzung des Präsidiums deutet auf mehr Einfluss der kleineren Vereine hin. Die Auswirkungen werden sich bei den wichtigen Zukunfts-Themen zeigen. Dabei wird es neben der deutschen Positionierung in der Frage einer Europacup-Reform auch um die Verteilung der Gelder gehen.