Zwischen Einsichten und Ränkespielen

Muss wirklich der Verbandschef erfahren, dass Nationalspieler vor lauter Langeweile so lange im WM-Quartier in Watutinki an der Playstation daddeln, dass die sportliche Leitung im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker zieht? Oder kümmert sich der Delegationsleiter nicht besser ums große Ganze? Dem Profifußball geht es nämlich in seiner Kritik eher darum, dass sich die Verselbstständigung der Vermarktungsmaschinerie Nationalmannschaft nicht weiter fortsetzt.



Im Grunde begann dieser Prozess bereits vor mehr als einem Jahrzehnt mit der Inthronisierung von Jürgen Klinsmann, und im Nachhinein fanden viele gut, dass Klinsmann und Bierhoff sich in einem gewissen Maße abkoppelten, um endlich durchzulüften. Nur irgendwann führte "die Mannschaft" - spätestens mit Erfindung dieses Markennamens - ein Eigenleben, das sich dem präsidialen Zugriff entzog.