Reus: "Nehmen es, wie es kommt"

Von März bis November geht es dann um die EM-Qualifikation. "Wir nehmen es so, wie es kommt. Wir sind immer noch Deutschland", sagte Reus. Kapitän Manuel Neuer wünscht sich in den Ausscheidunngsspielen wieder mehr "Kaltschnäuzigkeit", Kroos will "den eingeschlagenen Weg weitergehen" und Werner sogar "alles besser machen".



Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw könnte tatsächlich in der Qualifikations-Gruppenphase auf einen schweren Gegner wie Weltmeister Frankreich oder Spanien treffen. Allerdings qualifizieren sich die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten direkt für das Turnier, das vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern mit 24 Teilnehmern stattfindet. Die möglichen Gegner aus den Töpfen drei bis sechs zählen nicht gerade zu den Fußball-Schwergewichten in Europa. Die Türkei, Irland oder Serbien wären da noch die größten Herausforderungen.