Nächste Chance für die Tempostürmer

Auch Sané hat der Wechsel nach England schon jetzt gut getan, und eigentlich hätte der beste Jungprofi der Premier-League-Saison 2017/2018 auch zwingend zur WM nach Russland mitgenommen werden müssen. Nun startet der 22-jährige Ex-Schalker eben im zweiten Anlauf beim DFB-Team durch.



Sie sind in der bei weitem nicht ausverkauften Leipziger Arena am Elsterbecken die Hoffnungsträger, dass "die Phase des Umbruchs" (O-Ton Löw) in die richtige Richtung weist. "Die Spiele zum Jahresabschluss wollen wir wenn möglich siegreich gestalten."



Aber gleichzeitig schränkte Löw am Vorabend schon wieder ein: "Das Ergebnis ist nicht allzu relevant." Er wolle in erster Linie die Erkenntnisse gewinne, wem er für die Neuausrichtung vertrauen kann.