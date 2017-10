Das trügerische Torfestival

Der Leistungsvergleich gegen den WM-Ausrichter 2019 auf der Bielefelder Alm wird zum Lackmustest für die DFB-Frauen. So groß sind die Zweifel an der Arbeit von Jones und ihrem Assistenten Markus Högner also schon, dass ein Freundschaftsspiel über den Fortgang entscheidet. Bei näherer Betrachtung macht das halbe Ultimatum durchaus Sinn: Das entscheidende Rückspiel auf Island findet erst am 1. September 2018 statt. Soll es ein Großreinemachen beim Trainerteam geben, dann könnte ein Dreivierteljahr inklusive Vorlauf mit dem SheBelievesCup im Februar genutzt werden.