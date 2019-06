Deutscher Minimalismus

Aber warum soll den Frauen nicht jener Minimalisten-Modus vergönnt sein, den die Männer in den 80er, 90er und sogar noch in den 2000erJahren bei einer WM gerne zum deutschen Markenzeichen erhoben: auch mit 1:0-Siegen weit zu kommen. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea wurschtelte sich eine Mannschaft unter Teamchef Rudi Völler mal mit drei 1:0-Siegen bis ins WM-Finale.