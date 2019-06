Das Miteinander scheint bei den deutschen Fußballerinnen dieser Tage prächtig. Vielleicht auch, weil sie den Aufenthalt in Montpellier in unmittelbarer Nähe am Mittelmeer genutzt haben, um ein wenig abzuschalten. Beim Bummeln in den verwinkelten, wunderschönen Gassen der Altstadt. Oder beim Ausflug in den Badeort La Grande-Motte, wo Bilder entstanden, die in jedes Urlaubsalbum passen. Wenn es sich die deutschen Fußballerinnen leisten können, mal Körper und Seele zu entlasten, dann vor dem dritten Gruppenspiel gegen Südafrika (Montag 18 Uhr). Ein Remis reicht zum Gruppensieg.