Löw: "Haben Lehren gezogen"

Die deutsche Nationalmannschaft habe "in der Gruppe nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen", sagte Löw weiter. Man müsse nun "alle Kräfte bündeln und das gutmachen, was wir in den Niederlanden versäumt haben". Nach dem 0:3 gegen ie Niederlande am Samstag in Amsterdam trifft die DFB-Elf am Dienstag (20:45 Uhr/ARD) im Stade de France auf die Franzosen.