Die Vielspieler von RB Leipzig kamen derweil erst nach einem späten Erwachen in die nächste Runde. Beim Viertligisten Viktoria Köln gewann der ambitionierte Bundesligist nach einer weiteren Groß-Rotation durch Trainer Ralf Rangnick schmeichelhaft mit 3:1 (0:1) und verhinderte mühevoll das dritte Pokal-Erstrundenaus in den letzten sechs Jahren. Der dänische WM-Fahrer Yussuf Poulsen (60.), der schwedische Mittelfeldstar Emil Forsberg (69.) und der Franzose Jean-Kevin Augustin (90.+3) schossen die Sachsen zum Sieg. Timm Golley (39.) hatte den Außenseiter in Führung gebracht. In der 77. Minute musste Leipzigs Marcelo Saracchi nach einer Notbremse mit Rot vom Feld.