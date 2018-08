BVB müht sich zum Sieg über Fürth

In der 77. Minute hatte Sebastian Ernst die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht. Als sich das Publikum in Fürth schon aufs Feiern vorbereitete, traf der eingewechselte BVB-Neuzugang Aksel Witsel - in der fünften Minute der Nachspielzeit. In der Verlängerung war das Kleeblatt das bessere Team und hatte eine Riesenchance zum 2:1. Dann kam Marco Reus und beendete - nach einer sehenswerten Vorbereitung von Sancho - den Traum der Franken vom Überraschungssieg.