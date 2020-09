Gegen die Bayern sind wir krasser Außenseiter. Thomas Reis

Das 1:2 in Kiel am Freitag war zwar die erste Niederlage nach Reis‘ Amtsantritt, in den vorangegangenen fünf Partien unter seiner Regie gab es allerdings auch vier Unentschieden - und viele späte Gegentore. "Auch als ich Spieler beim VfL war, gab es öfter mal Phasen zwischen Erster und Zweiter Liga, wo wir uns trotzdem immer wieder rausgekämpft haben", erzählt Reis nun - und betont: "Ich weiß, wie das Umfeld tickt. Nach dem Spiel in Kiel war ich deshalb direkt am Zaun und habe mit den Fans gesprochen - die natürlich absolut frustriert sind. Deren Ängste und Sorgen sind zu spüren."