Bremen - Bayern, Duell der Ex-Lieblingsfeinde

8. Mai 2004: Werder Bremen feiert die Deutsche Meisterschaft - mit einem Sieg in München.

Quelle: imago/Contrast

In den vergangenen Jahren allerdings wurde diese Rivalität auf einer schiefen Ebene ausgetragen: zu deutlich war die Dominanz der Münchner.



Aber nicht erst seit der knappen 0:1-Niederlage am Samstag, die sie zudem in Unterzahl kassiert haben, trauen sich die wiedererstarkten Bremer auch wieder Siege gegen den nicht mehr ganz so übermächtigen FC Bayern München zu. Am Mittwoch kann der SV Werder mit dem Einzug ins Pokal-Finale seit langem wieder etwas anders feiern als den Nichtabstieg – und vor allem kann man den alten Rivalen mal wieder richtig ärgern.