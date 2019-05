HSV - Leipzig: Wollen gegen Müssen

Szene aus dem Bundesligaspiel im Januar 2018: Filip Kostic (HSV/2. v.r.) gegen Konrad Laimer (Leipzig/r.). Links der Lepiziger Willi Orban.

"Wir können einfach ein geiles Spiel haben und Spaß haben", sagte HSV-Präsident Marcell Jansen bei dfb.de launig. Von Spaß ist in Leipzig nicht die Rede, von Ehrgeiz und Erfolg umso mehr. "Am Ende zählt nur, dass wir mit allem, was wir haben, ins Finale wollen", so Trainer Ralf Rangnick.