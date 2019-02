HSV: Der steinige Weg zur Realität

„Die Zeiten, in denen der HSV alles machen konnte, sind vorbei“, sagt Ralf Becker. „Unser Weg in die Zukunft sollte sein, Spieler zu finden, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung stehen, die wir hier weiterentwickeln und die mit uns diesen Schritt gehen.“ Sportlich ist der HSV trotz der 0:2-Niederlage bei Arminia Bielefeld am Wochenende in der Spur. Um die erfahrenen Lewis Holtby, Aaron Hunt und Gotuku Sakai hat Becker eine Mannschaft mit vielen interessanten Nachwuchsspielern aufgebaut, die die Tabellenspitze seit dem 12. Spieltag behauptet.



Wie sehr die Fans dem HSV den Kulturwandel schon abnehmen, zeigt sich in den kommenden Wochen auf einem anderen Spielfeld. Um die sogenannte "Jubiläums-Anleihe" aus dem Jahr 2012 mit einem Volumen von 17,5 Millionen Euro zurückzahlen zu können, muss der HSV seine Fans mit einer neuen Anleihe erneut anpumpen. Das wird umso schwerer, als die alte Anleihe nicht wie versprochen in das Nachwuchsleistungszentrum floss, stattdessen wurden mit dem Geld Löcher im Etat gestopft.