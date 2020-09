Mit fünf Jahren kam Atalan mit seiner Mutter und fünf Geschwistern als kurdischer Flüchtling nach Deutschland. Ein schwieriger Start in ein Leben, in dem der heute 36-Jährige Fleiß, Anstrengung und eine gute Bildung an erste Stelle setzt. Ehe er in Lotte in den Profifußball einstieg, nutzte er seine Urlaube, um bei Übungseinheiten in Leverkusen oder bei Jürgen Klopp in Dortmund reinzuschnuppern. Und spätestens bei einer Hospitanz beim FC Schalke merkte Atalan, dass der Trainerjob auch in der Bundesliga kein Hexenwerk ist, er es selbst weit nach oben schaffen kann.