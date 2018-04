Auf und nieder, immer wieder

Abstieg folgte auf Abstieg, den unrühmlichen Hattrick - Absturz in die Regionalliga - verhinderte im vergangenen Juni nur der Rückzug von 1860 München aus dem Profifußball. Drei Monate zuvor übernahm Krösche mit dem Posten des Geschäftsführers Sport in Paderborn einen echten Knochenjob. "Als ich kam", erinnert er sich, "war der Verein in einer ganz schwierigen Situation. Es drohte der dritte Abstieg hintereinander, dennoch habe ich mich dafür entschieden. Weil ich an das Potenzial geglaubt habe, das dieser Verein hat."