Dieser Reiz der Gegensätze kommt in diesem Jahr besonders beim SV Drochtersen/Assel zum Tragen. "Es ist ein Jahrhundertspiel. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Die Menschen sind Feuer und Flamme", schwärmte Drochtersens Bürgermeister Mike Eckhoff voller Vorfreude auf die Partie am Samstag gegen den FC Bayern München. Der Viertligist aus Niedersachsen hat für die erste Runde des Wettbewerb an diesem Wochenende das große Los gezogen.



Erste Überlegungen, in das Millerntor-Stadion des Zweitligisten FC St. Pauli umzuziehen, wurden schnell verworfen. "Wir wollen für die Menschen und die Region ein Spiel, was in Erinnerung bleibt", sagte Vereinspräsident Rigo Gooßen. Deshalb wurde die Kapazität des eigentlich nur 3000 Fans fassenden Kehdinger Stadion durch Zusatztribünen auf 7800 Plätze erhöht. Auch wenn vor der Kirche St. Johannis und Katherinen in Drochtersen ein Plakat mit der Aufschrift "Wir glauben an Wunder" steht, ist ein Knockout der Bayern eher unwahrscheinlich. Schließlich scheiterten die Münchner letztmals vor 24 Jahren in der 1. Pokal-Runde.